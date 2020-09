Non è solo una sensazione: ecco ben 5 spiegazioni scientifiche che spiegano perché le donne hanno sempre più freddo degli uomini

Tutto vero: le donne soffrono di più il freddo rispetto agli uomini.

D'altra parte è normale vedere donne coperte e imbacuccate con giaccone, sciarpe e guanti, in giro con uomini che indossano appena un cappotto leggero o la giacca di pelle senza nemmeno la sciarpa.

Ma sapete perché?

Numerose ricerche scientifiche fatte nel corso dei decenni hanno evidenziato che il gentil sesso è più sensibile ai cambiamenti di temperatura, specialmente quando si tratta dell'inverno.

Eccone i 5 motivi di fondo.

Perché le donne hanno più freddo degli uomini

(Continua sotto la foto)

1. È questione di temperatura corporea

Le donne hanno temperature corporee più elevate rispetto agli uomini.

Il che potrebbe sembrare contro-intuitivo, ma non è così.

Uno studio condotto dalla School of Medicine della University of Maryland, pubblicato su JAMA Network, ha scoperto che anche se la temperatura corporea varia da persona a persona, giorno per giorno, le temperature corporee delle donne erano costantemente più alte delle loro controparti maschili.

Ma ciò non significa che le donne sono generalmente più calde, anzi il contrario: quando il tuo corpo è abituato a essere caldo, l'aria fredda si percepisce come ancora più fredda.

2. Ci sono di mezzo ovviamente gli ormoni

Gli ormoni tra le altre cose influenzano anche la temperatura corporea.

Ad esempio, le donne che assumono un anticoncezionale, come la pillola, hanno temperature corporee più elevate.

Siccome la pillola agisce sugli gli ormoni femminili, può causare ulteriormente aumento della temperatura corporea, rendendo ancora più sensibile al freddo.

3. Abbiamo il cuore più piccolo rispetto a quello degli uomini

È fatto risaputo che le donne hanno sempre mani e piedi freddi, mentre gli uomini sono delle vere e proprie stufette.

E non si tratta di una leggenda: secondo uno studio pubblicato sulla rivista medica The Lancet del Regno Unito, le mani e i piedi delle donne sono più freddi degli uomini di almeno un paio di gradi.

Colpa della circolazione periferica più scarsa: abbiamo un cuore mediamente più piccolo di quello degli uomini e di conseguenza la forza con cui il sangue circola fino alle nostre estremità è minore.

E quindi, se le tue mani e i tuoi piedi soffrono il freddo, è probabile che anche il resto del corpo femminile sia nella stessa situazione.

4. Tutta colpa del metabolismo

Le donne hanno tassi metabolici più lenti rispetto agli uomini.

Il che è terribile per due motivi: ingrassiamo più in fretta e abbiamo più freddo.

Secondo un articolo pubblicato sul Journal of Applied Physiology, gli uomini hanno un tasso metabolico che è di circa il 23% più alto rispetto alle donne.

Il metabolismo è la velocità con cui il corpo brucia gli alimenti, creando così calore corporeo.

Quindi, un altro motivo per cui i corpi delle donne sono più freddi vede al centro un discorso di metabolismo.

5. Le aziende (e i condizionatori) sono rimasti agli anni Sessanta

Le temperature impostate in aziende e scuole sono bastate sulla velocità del metabolismo maschile.

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Nature, la maggior parte dei termostati sul luogo di lavoro sono basati su un modello sviluppato negli anni '60, che tiene conto solo dei tassi metabolici maschili (presumibilmente perché all'epoca non c'erano molte donne negli uffici).

Ecco perché in ufficio le donne indossano un maglione di lane e i colleghi uomini una maglietta a maniche corte.