Perché ricordate solo alcune cose e altre no? Perché la nostra memoria è programmata per trattenere solo ciò che reputa importante per qualche ragione

È capitato a tutti.

Qualcuno ci chiede di ricordare qualcosa di una vecchia situazione e noi sbarriamo gli occhi e assumiamo l’espressione tipica di un pesce lesso.

La domanda classica delle persone che abbiamo intorno è sempre la stessa “Ma come fai a non ricordarti?”

O, ancora: ci ripresentiamo sempre alla stessa persona perché sinceramente non riusciamo a memorizzare non solo il suo nome, ma proprio di averci mai avuto a che fare.

È possibile e se non avete memoria di una situazione, un nome, una persona o di un dettaglio c’è una spiegazione, ecco quale.

(Continua sotto la foto)

Quello che ricordiamo non è (quasi) mai la verità

Quello che ricordiamo a distanza di tempo difficilmente sarà uguale all’evento originale.

Lo spiega uno studio della Northwestern University pubblicato sul Journal of Neurosciencè in cui si spiega come la nostra memoria tende a rimuovere i dettagli e a riempire i momenti che non ricordiamo con particolari modificati.

Ecco perché alcuni momenti non li possiamo ricordare: li abbiamo modificati nel tempo.

Ricordiamo solo quello che vogliamo ricordare

Si chiama memoria selettiva e in pratica significa che la nostra mente seleziona solo quello che vogliamo ricordare.

Pensate se ci dovessimo ricordare ogni singolo dettaglio degli avvenimenti che ci accadono, sarebbe impossibile e avremmo un flusso di informazioni che manderebbe in tilt il sistema.

Per questo motivo la nostra memoria è in grado di individuare episodi, numeri, volti e situazioni da selezionare con cura.



Ricordiamo solo quello che (per noi) ha significato

La nostra memoria selettiva sceglie cosa ricordare in base al suo significato.

In altre parole la nostra mente compie un lavoro continuo per cui tende a immagazzinare solo ciò che per noi è importante e a scartare quello che non è strettamente necessario.

Ecco perché non ricordiamo gli stessi dettagli che ricorda un’altra persona.

Lo spazio a disposizione è limitato

La nostra mente non ricorda tutto perché deve lasciare spazio ai nuovi ricordi.

Alcuni ricercatori dell’Università di Toronto hanno dimostrato come la memoria si serva di due funzioni, una che serve per immagazzinare e l’altra utile per dimenticare.

I neuroni che dimenticano hanno origine nell’ippocampo e si generano quando siamo molto piccoli.

Questo spiega perché solitamente si ricorda molto poco dei primi 3 anni e mezzo di vita.