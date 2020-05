Avena per il pieno di energia, frutta secca contro lo stress, cioccolata per svegliare il cervello: ecco cosa mangiare a colazione per aumentare la memoria

Lo stress, le troppe cose da fare e la stanchezza possono mettere alla prova le nostre risorse: ecco cosa mangiare a colazione per aumentare la memoria e rendere corpo e cervello reattivi.

Quello che mangiamo appena svegli infatti può aiutarci a ridurre lo stress e fare il pieno di energie, fisiche e mentali.

Cibi sani e ricchi di vitamine, sali minerali e acidi grassi polinsaturi.

I cosiddetti super food, insomma, in grado di influire in modo importante sul nostro umore e sulle nostre capacità cognitive perché compensano le carenze dovute all'ansia e allo stress emotivo.

Ecco cosa mangiare a colazione per aumentare la memoria, ridurre lo stress e dare il meglio.

Oatmeal con mirtilli e noci

L’avena, alla base di questo composto che va lasciato riposare per l’intera notte prima di essere consumato, è un cereale dalle mille proprietà: fonte di carboidrati complessi a lunga digestione che mantengono bassi i livelli di insulina nel sangue, è anche ricchissima di proteine (in media dal 12 al 14%), acidi grassi omega 6 e fibre solubili.

Se a questo porridge (che preparerete semplicemente bagnando l’avena con del latte - meglio se vegetale) aggiungete poi mirtilli freschi e noci, otterrete la colazione ideale.

Nutriente, ottima per il funzionamento metabolico e un boost di energie per il cervello. Che cosa chiedere di più?

Crackers integrali con burro di noccioline

Di regola, quando si sceglie di mangiare dei carboidrati, è sempre meglio che siano integrali.

Ecco dunque che per una colazione nutriente e sana, dei crackers di farina non raffinata ricoperti di burro di noccioline (sempre meglio se biologico) saranno l’ideale.

Fonte di fibre, carboidrati ad assorbimento lento e grassi polinsaturi (quelli sani), hanno funzione antistress perché stimolano il rilascio di endorfine.

Anacardi

Sapete che gli anacardi sono considerati una specie di Prozac naturale?

Una manciata di queste noccioline deliziose induce la produzione di serotonina, una sostanza che ci fa sentire naturalmente sereni e rilassati, e abbassano anche la pressione sanguigna.

Non superate i 30 grammi.

Cioccolato fondente

Ormai si sa, il cioccolato fondente è un altro incredibile antidepressivo naturale e una buonissima (letteralmente) fonte di energia per corpo e cervello.

La sua assunzione produce nel nostro corpo serotonina ed endorfine, sostanze in grado di influenzare significativamente il tono dell’umore e il livello di reattività della mente.

Uova

Essere sotto stress significa perdere memoria e capacità cognitive, perché il cervello non dà il meglio si sé.

Le uova sono un'importante fonte di colina, un nutriente essenziale che supporta le funzioni mnemoniche, e di amminoacidi essenziali.

Sode o alla coque, in padella o strapazzate, o gustate con delle fette di pane tostato (integrale) e avocado: noterete voi stessi il cambiamento.