Stare sempre a dieta è controproducente: ecco 10 cose che probabilmente non sapete sul grasso corporeo. E che forse ve lo faranno accettare un po’ di più

Non tutto il grasso viene per nuocere. Anzi. Sebbene tra le crociate personali di oggigiorno quella contro la ciccia sia la più combattuta, è ora di spezzare una lancia a favore di quei rotolini che tanto temiamo.

Certo va fatta una distinzione, tra il grasso buono, quello tra la pelle e i muscoli, e quello assolutamente novico, ovvero quello in eccesso che va a depositarsi intorno agli organi.

Qui parliamo del primo, non dannoso per la salute ma anzi importantissimo, che assicura un buon funzionamento ormonale e dell'organismo.

Ecco cosa saperne e perché tenerselo stretto (letteralmente).



(Continua dopo la foto)

Photo by Squared.one on Unsplash

È una dispensa di energia

Le riserve di grasso garantiscono energia quindi sono di vitale importanza.

Il nostro organismo è rimasto settato su quello degli antenati preistorici e se ne frega altamente se oggi abbiamo il frigo pieno e la dispensa che straborda: lui preferisce garantirci una dispensa veramente sicura, quella della riserva adiposa che nei secoli ha permesso all’uomo di sopravvivere alle carestie e non estinguersi.

Volete tirarvi su di morale? La tipa senza un filo di ciccia che vi fa venire il nervoso in palestra farebbe estinguere la specie in tre giorni appena, in caso di disastro apocalittico.

Photo by Jon Tyson on Unsplash

Fa invecchiare più lentamente

Il grasso buono (non solo quello che immagazziniamo ma, prima ancora, quello che mangiamo) è un vero elisir di giovinezza.

Gli ormai celebri Omega 3 sono antidoti ai radicali liberi, all’invecchiamento cellulare e a tutto ciò che ci fa deperire in fretta.

Photo by Michael Dam on Unsplash

Attenua le rughe



Questo è doppiamente vero: borse sotto agli occhi, zampe di gallina e segni del tempo sul viso, sul collo e sulle mani (le tre cartine di tornasole della nostra età vera) vengono sensibilmente attenuati grazie alla presenza di grasso che riequilibra ormonalmente l’organismo. E rimpolpa nel vero senso del termine le nostre forme.

Chi dimagrisce in fretta e male, ha un viso scavato e molto rugoso a differenza di chi mantiene quel poco di grasso che permette di avere un maggiore benessere. E di darlo a vedere, con un viso sodo e polposo caratterizzato da quella meravigliosa pelle di pesca.

Photo by Suhyeon Choi on Unsplash

Preserva la fertilità



La massa grassa è fondamentale per regolare il ciclo mestruale. Nelle donne è tipicamente concentrata a livello del seno e dei fianchi, risultando funzionale alla gravidanza e all'allattamento.

Un po’ di ciccia è così importante che, quando la percentuale di grasso corporeo scende fino a ridursi alla sola quota essenziale, l’organismo ne risente.

Questo stato di allarme porta nella donna la scomparsa delle mestruazioni (spesso accompagnando l’amenorrea all’osteopenia, lo step precedente dell’osteoporosi che va scongiurata assolutamente).

Ma anche l’uomo ne risente: quando è troppo magro è più suscettibile alle infezioni.

Photo by Johnson Wang on Unsplash

Regola gli ormoni



Il grasso viscerale non è solo un semplice deposito di calorie: si rivela un vero e proprio organo.

Funziona infatti come tessuto attivo poiché rilascia numerose sostanze importanti e modula vari ormoni corporei, regolando così il buon funzionamento del nostro corpo.

Photo by David Beatz on Unsplash

Ammortizza le cadute ed evita le fratture



Un filo di grasso fa anche da cuscinetto ammortizzatore.

In caso di cadute, scongiura fratture proprio grazie all’effetto attutente e rimbalzante. Potreste quindi ritrovarvi a ringraziare quel po’ di grasso, come se fosse un preziosissimo airbag.

Photo by Kinga Cichewicz on Unsplash

Combatte stress e stanchezza



Avere una piccola riserva di grasso aiuta a essere più energici e attivi.

Si sentirà meno stanchezza e si riuscirà a gestire meglio lo stress rispetto a chi possiede scarsissimi depositi di grasso.

Photo by Jon Tyson on Unsplash

Aiuta a non essere ossessionati dalla dieta

Un filo di grasso aiuta anche in questo: non ci fa vivere con l’ossessione continua di essere perfettamente tonici, magri e con i muscoli a vista.

Il fine dieta mai è una pena troppo dura a cui nessun essere umano resisterebbe, quindi quel poco di ciccia da coltivare amorevolmente si sposa con una vita sana e gustosa.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Piace a tutti, soprattutto alle amiche

La ciccia preserva anche da un’altra malattia sempre più diffusa: l’invidia delle amiche.

Siate più transigenti con il grasso e vedrete che lo saranno con voi anche le persone con cui vi interfacciate.

Photo by Igor Starkov on Unsplash

Fa cadere meglio gli abiti



Un po’ di carne è sexy, chiedetelo agli uomini, che non a caso vanno pazzi per le curve, le linee sinuose, le rotondità burrose.

E qui non si tratta di maschilismo, bensì di genetica: il nostro organismo è rimasto perlopiù settato su quello degli uomini preistorici, e per istinto alla sopravvivenza l’uomo percepisce come sano qualsiasi cosa sia rigoglioso e prosperoso. Corpo compreso.