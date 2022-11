In cerca di un posto da sogno per organizzare il ricevimento di nozze? Ecco le più belle location dei matrimoni famosi celebrati in Italia

Chi non ha mai guardato foto di altri matrimoni, pensando, un giorno, di organizzare il proprio su quella falsa riga? Almeno il 57,3%. A stimarlo è il portale del wedding Matrimonio.com, secondo il quale quasi una coppia su sei trova la location ideale su internet, mentre il 13% delle coppie ne sceglie una dopo essersi innamorate di fotografie, video e post social di altre nozze viste online.

Ecco quindi una carrellata di 14 location per matrimoni da sogno scelte dai vip (italiani e non) in Italia, disseminate un po’ per tutta Italia: c’è Dimora delle Balze a Noto, dove si sono sposati Chiara Ferragni e Fedez, poi Villa Lysis a Capri che ha fatto da cornice all’evento di Beatrice Valli e Marco Fantini, mentre al JW Marriott Venice si è tenuto il ricevimento di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, oltre che di Alice Campello e di Álvaro Morata.

Da nord a sud, passando per le isole, c’è solo l’imbarazzo della scelta, tra saloni e giardini, stile romantico o moderno, allestimenti floreali da sogno e candele a rendere più magica l’atmosfera.

Le più belle location dei matrimoni famosi celebrati in Italia

(Continua dopo la foto)

Antonello Colonna Resort a Labico, vicino Roma

L’hanno scelto Eva Grimaldi e Imma Battaglia, poi il presentatore Rai Alberto Matano, convolato di recente a nozze col suo compagno storico, Riccardo Mannino (a sposarli, tra l’altro, è stata Mara Venier).

A pochi chilometri da Roma, è una location in campagna, nel verde della natura, ma di design. Il ristorante è stellato e ad armeggiare tra i fornelli c’è Antonello Colonna, uno dei pesi massimi della cucina italiana. Attrezzato anche per il piano B (quello della pioggia), il resort vanta delle camere con maxi vetrate, colazione gourmet e anche una Spa.

Castello di Velona in Val d’Orcia

Paola Turci e Francesca Pascale l’hanno scelto di recente. È un affascinante e panoramico resort extralusso affacciato sul verde e sui borghi della Val d’Orcia, con terrazze e piscine. Il menu scelto dalle due, entrambe in total white, è stavo prevalentemente vegano. La musica? Tanta, varia, fino a tardi.

Location per matrimoni a Roma, Villa Miani

È una delle location più gettonate di Roma, scelta anche da diverse coppie di vip. Tra queste, Francesco Totti e Ilary Blasi. La loro storia d’amore è ormai chiusa, ma è impossibile non ricordare il giorno del loro matrimonio, andato in onda televisiva.

La Villa dove si è tenuto il ricevimento è stata costruita a fine Ottocento in cima a Monte Mario e vanta una vista panoramica su San Pietro e sul resto della città. Il ricevimento si tiene nel parco alberato, tra i giardini all’italiana o negli spazi interni in caso di pioggia, tra dettagli neoclassici e marmi pregiati.

Castello di Donnafugata, Ragusa

L’hanno scelta Miriam Leone e Paolo Carullo a settembre del 2018. Si tratta di una dimora storica dell’Ottocento, una delle residenze nobiliari di campagna più imponenti di tutta la Sicilia. Era una masseria divenuta poi castello, con un grande parco impreziosito da viali, sentieri e fabriques nascoste fra le fronde placide di alberi secolari. Infine è un luogo culturale, visto che è pure museo.

Location per matrimoni in Puglia: Borgo Egnazia

È un lussuoso resort nella provincia di Brindisi. Vanta una superficie di quasi 4mila metri quadrati, di cui 800 al coperto.

Storia e pietra si fondono con modernità e design: è questo il tenore dei ricevimenti di nozze che si tengono qui, dove il gioco tra tradizione e contemporaneità crea un’atmosfera unica. Il resort vanta ovviamente delle camere che possono ospitare gli ospiti.

L’hanno scelta, tra i tanti, Justine Timberlake e Jessica Biel a ottobre 2012.

Location per matrimoni in Sicilia: la Dimora delle Balze a Noto

Questa location, già famosa in Sicilia, è diventata ancora più nota in Italia da quando l’hanno scelta Chiara Ferragni e Fedez per il loro matrimonio. È una tenuta di ventisette ettari dal design contemporaneo, in cui si fondono i profumi e i colori del Mediterraneo.

La titolare Elena Lops è specializzata in scenografie d’autore ed è anche per gli effetti wow che è in grado di ricreare che molti sposi la scelgono.

Villa Lysis a Capri

È una location da sogno che profuma di limone e mare, quella scelta da Beatrice Valli e Marco Fantini nel maggio del 2022. Ex proprietà del barone Jacques Fersen, questa dimora del XIX secolo è stata costruita nel 1905.

Il suo punto forte? La vista mozzafiato sul golfo di Napoli. Allestimenti floreali che si ispirano al luogo rendono magica l’atmosfera.

Location per matrimoni a Venezia: JW Marriott

L’hanno scelta Federica Pellegrini e Matteo Giunta nel 2022, ma anche Alice Campello e Álvaro Morata nel giugno del 2017. Sorge sull’Isola delle Rose, a venti minuti da piazza San Marco. È una location romantica ma allo stesso tempo chic e moderna. Diversi gli spazi a disposizione degli sposi, tutti panoramici. Si possono poi ospitare gli invitati per la notte e il giorno dopo godersi del relax in piscina con vista laguna.

Castello di Procopio a Perugia

L’hanno scelto nel 2014 Neil Patrick Harris e David Burtka e nel 2015 Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci. È un castello dal fascino unico con camere barocche, piscine e tante aree dove organizzare il matrimonio. Risale al XII secolo ed è attualmente una residenza privata che viene affittata per matrimoni e vacanze di lusso (a luglio del 2019, per esempio, ci sono stati Chiara Ferragni e Fedez col piccolo Leone).

Paghera Green Events a Lonato, Brescia

È qui che si sono sposati Paola Turani e Riccardo Serpellini nel luglio del 2019. Vanta tantissimi spazi, che riescono ad accontentare per gusto e capienza ogni tipo di ricevimento. I giardini sono all’italiana e l’atmosfera è romantica, tra fiori e dettagli accuratamente studiati. Quattro, infatti, i mood ai quali la struttura si può adattare: semplicemente chic, classico e da favola, moderno e invernale.

Location per matrimoni a Como, Villa Balbiano

L’hanno scelta a settembre 2020 Elettra Lamborghini e Afrojeck e a luglio del 2021 Giorgia Gabriele e Andrea Grilli. Si trova nell’antico borgo di Ossuccio, con vista lago (ovviamente), circondata da un parco secolare, piscine e diverse suite di lusso. Per il suo fascino, viene scelto anche da coppie straniere provenienti da tutto il mondo.

Palazzo Margherita, vicino Matera

È la location dove si sono sposati Sofia Coppola e Thomas Mars nell’agosto del 2011. Si tratta di uno dei resort sparsi per il mondo della famiglia Coppola, l’unico in Italia, proprio nel paese d’origine di Agostino, nonno di Francis Ford. È stato costruito nel 1892 e conserva ancora oggi il fascino antico di quel tempo. Oggi è un boutique hotel con spazi ampi, dove poter anche ospitare per la notte i propri invitati.

La Posta Vecchia a Palo Laziale, non lontano dalla Capitale

Hanno scelto l’hotel "La posta vecchia” a Palo Laziale, Ladispoli, vicino Roma, Enrico Brignano e Flora Canto. Si tratta di “Un voluttuoso rifugio in riva al mare amato dagli imperatori romani, un palazzo rinascimentale e casa privata di un milionario che l’ha arricchita con preziosi tesori”, si legge sul sito della struttura, il cui restauro è stato curato da Jean Paul Getty. Tra le aree disponibili per cerimonie di questo tipo, visto anche il numero degli invitati, hanno optato per il prato vista mare (ma c’è anche una terrazza magnifica). In cucina lo chef Antonio Magliulo. L’abito di lei: Pronovias.

Abbazia di Santo Spirito a Comignago, in provincia di Novara

È qui che si sono sposati Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nel 2013. È una struttura millenaria caratterizzata da splendidi saloni, incantevoli giardini, un parco immenso, vasti porticati e un'antica corte. Punto a favore: la location offre agli sposi la possibilità di celebrare sia il rito religioso che quello civile. Dispone di una chiesa privata romanica risalente al 1282 tuttora consacrata e il grande parco con i suoi giardini fioriti si presta per la celebrazione delle nozze civili.