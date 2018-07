Lindsay Lohan ha completamente cambiato vita e aspetto: tra sport e una rinuncia in particolare, ecco qual è il segreto della sua forma ritrovata

Lindsay Lohan non è mai stata così in forma. È lei stessa ad ammetterlo e a mostrare ai suoi oltre 6 milioni e mezzo di follower i risultati della sua ultima remise en forme (fisica e mentale pare).

Anche perché avendo aperto una serie di locali e stabilimenti balneari a Mykonos non voleva farsi trovare impreparata.



Un post condiviso da Lindsay Lohan (@lindsaylohan) in data: Giu 28, 2018 at 8:57 PDT

Il segreto della forma di Lindsay Lohan



«Mi infilo dentro a una speciale muta piena di elettrodi e il mio trainer mi collega a una macchina che manda impulsi elettrici a tutto il corpo».

È la descrizione che Lindsay ha fatto del macchinario che la aiuta a bruciare calorie tenendo attivi i muscoli e che, con altri nomi, esiste da anni anche in Italia.

Un post condiviso da Lindsay Lohan (@lindsaylohan) in data: Lug 6, 2018 at 9:01 PDT

Come funziona



Il sistema utilizzato da Lilo si chiama Miha Bodytec e non è altro che un elettrostimolatore che moltiplica lo sforzo fatto.

Per ottenere risultati, infatti, bisogna fare una serie di esercizi mentre gli elettrodi aumentano l’intensità del lavoro.

«Fa contrarre i muscoli, venti minuti equivalgono a circa 4 ore di workout», racconta la star che nelle sue stories mostra come indossi la muta mentre fa pilates.

Non solo sport comunque, è in generale lo stile di vita a essere molto diverso:

«Evito l’alcol. Ormai preferisco uscire e fare immersioni la sera piuttosto che bere».



Lindsay Lohan pronta per un figlio



Lilo è molto cambiata negli ultimi tempi anche grazie al suo impegno umanitario. Al punto da aver deciso di adottare un figlio.

Recentemente tornata dalla Turchia, ha dichiarato: «Adotterò il mio primo figlio, ho trascorso del tempo con i rifugiati siriani in Turchia, mi ha fatto capire quanto ami i bambini. Voglio solo salvarli.

Mi piacerebbe avere due o forse quattro figli, ma al momento non ho intenzione di mettere su famiglia per i fatti miei.

Il mio interesse sono gli amici e la famiglia.

Le mie relazioni sono ormai archiviate nel passato».



La nuova Lindsay



L’ex attrice ha confermato di essere single per il momento: «Non esco con nessuno seriamente in questo periodo.

L’ultima volta mi sono guardata allo specchio e ho realizzato cosa mi stessi perdendo rimanendo invischiata in quella situazione tossica.

Non sapevo come uscirne, ma ho avuto il coraggio di scappare ed è lì che le cose hanno iniziato a cambiare», racconta Lilo facendo riferimento al suo fidanzamento con il miliardario russo Egor Tarabasov (in foto) con cui si è lasciata nel 2016.

«Nessuno mi farà più del male», promette.