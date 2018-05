Tra amori, relazioni (vere e presunte), vizi e virtù, carriera e passioni: vi diciamo tutto ciò che c’è da sapere su Justin Theroux

Una carriera tutta in salita quella di Justin Theroux.

Attore, regista, sceneggiatore e bello di Hollywood – e al momento scapolo d’oro dopo la separazione dalla moglie Jennifer Aniston -, nonostante sia nato e cresciuto in una famiglia di artisti, il suo successo se l’è conquistato da solo.

Studiando, solcando i palcoscenici di diversi teatri per arrivare, poi, al debutto sul grande schermo, dapprima interpretando ruoli minori e fino a ottenere parti da protagonista.

Dolce e affascinante, talentuoso e istrionico, sebbene ami fare vita mondana in perfetto stile newyorkese, con una relazione di quattordici anni alle spalle con Heidi Bivens e poi sette trascorsi al fianco della Aniston, ha dimostrato ampiamente di credere nell’amore e nella vita di coppia.

Anche ora che, a separazione confermata, si ritrova quasi cinquantenne a dover guardare avanti e ricominciare.

Gli amori, le relazioni (vere e presunte), vizi e virtù, carriera e passioni: ecco tutto ciò che c’è da sapere su Justin Theroux.

La Carta d'identità di Justin Theroux

Nasce e cresce a Washington D.C. il 10 agosto 1971

Segno zodiacale: leone

Altezza: 1 metro e 75 cm

Segni particolari: attraente e amichevole, talentuoso e istrionico, ha un corpo atletico, capelli neri che porta corti e sempre (apparentemente) spettinati, gli occhi color nocciola e due sopracciglia così folte che sul suo volto emozioni ed espressioni non passano inosservate.

Vizi e virtù: fumatore accanito, ha un debole per i cuccioli di animali. Il dolcissimo attore, regista e sceneggiatore statunitense è un fervente sostenitore delle cause animaliste (ha aderito all’associazione Austin Pets Alive, che si occupa di cani abbandonati e sottratti a maltrattamenti). Buon marito quand’era al fianco della suprema delle supreme Jennifer Aniston, ora che è tornato single conduce uno stile di vita tipicamente newyorkese.

Curiosità: il cognome francese è dovuto al nonno paterno che era di origini franco-canadese.

La famiglia, l'infanzia, gli anni dell'adolescenza

Nato in una famiglia di creativi, il padre Eugene è un artista concettuale, la madre Phyllis è l'autrice di due libri di grande successo negli Stati Uniti, California and Other States of Grace e The Book of Eulogies. Lo zio Paul è scrittore e autore del libro da cui è stato tratto il film Mosquito Coast (1986, con Harrison Ford). Il cugino Louis, invece, è giornalista.

Ha due fratelli, il minore Sebastian (bello e molto sexy), ed Elizabeth.

Frequenta e si laurea alla Bennington School con una doppia specializzazione: arti visuali e drammaturgia.

Dopo il diploma decide di seguire la carriera di attore.

La carriera

Nel 1995 debutta in televisione nella serie della CBS Central Park West.

Un anno dopo arriva sul grande schermo: diretto da Mary Harron interpreta il ruolo di Mark il Rivoluzionario in Ho sparato a Andy Warhol.

Da quel momento la sua attività si divide tra cinema e teatro, con partecipazioni a pieces rinomate e acclamate: Theroux ha fatto parte del New York Theatre Workshop, del Broadway's Roundabout Theatre e dell'Actor's Playhouse.

Finalmente sul grande schermo, interpreta una piccola parte in American Psjyco (2000, interpreta uno degli amici di Patrick Bateman), e in due pellicole nel 2001: l'action Delitti d'autore e il dramma Il club dei cuori infranti nel ruolo di Marshall. Nel 2002 recita in Mulholland Drive e nel 2003 entra a far parte del cast di Charlie's Angels - Più che mai (2003) e Tu mi Ami (2004). E’ anche apparso nelle pellicole Miami Vice (2006) e Inland Empire (2006) diretto da David Lynch.

Oltre la pellicola, Justin è anche un ballerino di breakdance e grazie alla sua esibizione al matrimonio di Ben Stiller si guadagna la possibilità di partecipare al delirante progetto Zoolander, pellicola interpretata e diretta dallo stesso Stiller.

Nel 2003 torna a recitare al fianco di Ben Stiller nella commedia Duplex - Un appartamento per tre.

Non mancano nel suo cv anche partecipazioni in in serie televisive di successo come Alias, Ally McBeal, Sex and the City e Six Feet Under. È apparso nel videoclip dei Muse Hysteria.

Nel 2006 debutta alla regia, dirigendo Dedication presentato al Sundance Film Festival, e collabora alla sceneggiatura, oltre ad essere interprete di Tropic Thunder, quarta regia di Ben Stiller. Ha scritto la sceneggiatura di Iron Man 2, uscito nelle sale a fine aprile del 2010.

Dal 2014 è il protagonista della drammatica serie televisiva The Leftovers - Svaniti nel nulla.

Last but not least… Justin Theroux è anche pittore, scultore e crea arredi con pezzi di recupero trovati nelle discariche.

Amori, flirt veri e presunti, il matrimonio (in gran segreto), la separazione

Dopo una relazione intensa e lunga quattordici anni con la fashion stylist Heidi Bivens, la rottura improvvisa. I due si erano conosciuti e innamorati giovanissimi, lei ventenne, lui ventiquattrenne.

Sul set di Wanderlust Justin conosce Jennifer Aniston, anche lei di poco più grande di lui. Ai tempi delle riprese, ha sempre dichiarato la Aniston, «eravamo solo amici».

Finché le serate trascorse insieme diventano routine. Dopo una cena pubblica a Los Angeles (maggio 2011) – un mese dopo – si presentano insieme all’after party degli MTV Movie Awards.

È ufficiale: nel 2011 Justin e Jennifer si fidanzano e il 5 agosto 2015 si sposano a Beverly Hills nella villa a Los Angeles di lei con una cerimonia privata.

Sette anni di relazione dopo, di cui due di matrimonio, l'annuncio della separazione.

Il 16 febbraio 2018 la coppia annuncia la separazione attraverso un comunicato ufficiale: «Siamo due migliori amici che hanno deciso di separarsi come coppia, ma non vediamo l’ora di continuare la nostra preziosa amicizia». «Normalmente - hanno aggiunto - l’avremmo fatto privatamente, ma l’industria del gossip non può resistere all’opportunità di speculare e inventare, quindi anticipiamo la verità ». «Soprattutto, siamo determinati a mantenere il profondo rispetto e l’amore che abbiamo l’uno per l’altro» hanno detto in una nota congiunta.

Gossip vuole che.... forse è stata la gelosia di Jennifer Aniston per lo stretto rapporto tra il marito Justin Theroux e le sua grande amica Naomi Watts a provocare la separazione. Secondo i rumors Jen non avrebbe mai digerito la grande complicità tra Justin e Naomi testimoniata da alcune foto che mostravano un abbraccio caloroso tra i due seguito da una fitta chiacchierata. L’amicizia tra la Watts e Theroux risale al 2001 quando i due hanno lavorato insieme in Mulholland Drive.





Dopo la separazione

Pare che Justin Theroux stia frequentando Aubrey Plaza, attrice comica 33enne nota per essere la bruna di Parks and Recreation (la serie comica di NBC in cui Justin ha preso parte nel 2010 a quattro episodi).

Certo è che Justin dopo la fine del matrimonio con Jennifer Aniston guardi solo avanti.

Sotto i riflettori dei rumors americani, la recente vicinanza tra Justin Theroux e Emma Stone, beccati a un sushi-date insieme a New York e poi visti salire sulla stessa auto dopo aver trascorso la serata al Met Gala 2018 afterparty all’Up And Down. I due però non erano soli, insieme a loro anche l’attrice statunitense Shailene Woodley, la nota Amy Juergens nella serie tv La vita segreta di una teenager americana.