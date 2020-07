Si consuma il 50% in più e si salvaguardano ginocchia, articolazioni e legamenti: ecco cosa sapere del Jumple, la nuova disciplina sportiva da provare

Se siete stufi del solito corso in palestra e avete voglia di qualcosa di nuovo per tenervi in forma divertendovi, Jumple by Aerower è una disciplina fitness innovativa che potrebbe fare per voi.

Si avvale di speciali scarpe da rimbalzo, sicure e stabili, che garantiscono un allenamento efficace sia all’aperto che in palestra.

In un'ora di Jumple si brucia il 50% in più delle calorie rispetto a qualsiasi altra disciplina e visto che l'impatto al suolo è ammortizzato dell'80% si preservano cartilagini, legamenti e articolazioni.

E, soprattutto, ci si diverte un sacco.

Federica Fontana ha provato presso Clan Upstair a Milano una lezione con la Trainer Cristina Kiki Olmari.

«Ero davvero stanca quel giorno, ma l'intero allenamento è volato, mi sono divertita tantissimo e sono uscita dal corso piena di energie, con la sensazione di aver fatto lavorare i muscoli di tutto il corpo».

(Continua sotto la foto)

In cosa consiste il Jumple

Le lezioni di Jumple hanno come unico protagonista l’esercizio di rimbalzo, sono sicure e divertenti, un modo originale di scaricare le tensioni, bruciare calorie, tonificare e divertirsi. Inoltre apportano un gran numero di benefici che ci aiuteranno a migliorare la nostra salute e la qualità della nostra vita.

Perché funziona

Quando facciamo attività fisica il nostro corpo sperimenta una serie di cambiamenti a livello fisiologico e psicologico, e con l’esercizio di rimbalzo questi cambiamenti si dimostrano ancora più evidenti e si potrà trarre beneficio in molti aspetti del nostro corpo: vari studi assicurano che fare esercizio di rimbalzo regolarmente aiuta a ridurre il grasso corporeo, rafforza i nostri muscoli, migliora il nostro equilibrio e stimola il sistema linfatico.

Quali sono i benefici del Jumple

Il Dott. Morton Walker e il Dott. Albert E. Carter realizzarono uno studio nel quale affermarono che ci sono almeno 33 modi in cui il nostro corpo trae beneficio dall’esercizio di rimbalzo.

Tra questi:

- La diminuzione del rischio di lesioni: il rimbalzo ammortizza l’impatto al suolo dell’80%, preservando cartilagini e legamenti

- Migliora il lavoro cardiovascolare

- Facilita a bruciare i grassi

- Migliora il drenaggio linfatico

- Rallenta l'invecchiamento

- Aumenta la resistenza e la forza muscolare

- Aumenta la densità ossea e previene l’osteoporosi

- Migliora la stabilità del tronco, della postura e dell’equilibrio.

- Migliora la coordinazione

- Migliora la flessibilità

- Riduce lo stress

Quanto si consuma con il Jumple

Una lezione di Jumple by Aerower dura 45 min, è un interval training, composto da una fase di riscaldamento, una parte centrale di allenamento, defaticamento e stretching.

Si bruciano in media dalle 700 alle 1.000 calorie per sessione, e man mano che si migliora nell’allenamento, migliora anche il sistema cardiovascolare e la riduzione di grasso sarà maggiore.

Quale attrezzatura serve per fare Jumple

Per praticare una lezione di Jumple sono necessarie le scarpe da rimbalzo Jumper fornite dall’insegnante e disegnate da Carlos Peydro, fondatore dell’azienda Aerower.

A chi è adatto (e chi proprio non lo deve fare)

Jumple by Aeroewr è adatto a tutte le età e a qualsiasi forma fisica, non esistono livelli, tutti possono provare ad allenarsi divertendosi dalla prima lezione.

Una sola controindicazione: vietato in gravidanza!

Ma dopo 6 mesi dalla nascita è vivamente consigliato alle neo mamme per ritrovare in fretta la forma fisica

Chi lo fa

Oltre alla super Federica Fontana, praticano questa disciplina Elisabetta Canalis direttamente da Los Angeles, Michela Coppa e Cristina Quaranta a Milano.

Dove provare il Jumple

Potete trovare lezioni di Jumple in tutta Italia.

MILANO Trainer Cristina Kiki Olmari

Palestra FitMi

Via Galvani 23

Info 349 8735045

GENOVA Trainer Merce Sebastia

Palestra Cuore di Donna

Via Bartolomeo Bosco 13 A

Info 366 9317193

TORINO (Nichelino) Instructor Gianina Gica

Palestra Jumper Club Gianina asd

Via Accampamento 7

Info 388 2572615

CATANIA Trainer Carmen Buonsangue

Palestra Yod Gym

Via Quasimodo 4 Santa Venerina

Per maggiori info potete scrivere a Merce Sebastia fitjumpsitalia@gmail.com