I cani allungano la vita per davvero, e non solo perché portare a spasso il cane aiuta a raggiungere il livello di attività fisica consigliato per la salute

I cani allungano la vita, lo si dice spesso, ma ora uno studio pubblicato da Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, una rivista dell'American Heart Association, lo prova anche: avere un cane è scientificamente legato al vivere più a lungo.

L'analisi ha preso spunto dagli studi pubblicati a partire dal 1950 fino a maggio 2019 che hanno ricercato come possedere un cane influenzava la salute del suo padrone, in particolare la sua longevità.

La ricerca ha incluso più 10 studi che hanno prodotto dati da oltre 3 milioni di partecipanti.

Prendendo in considerazione tutta la letteratura sul caso, gli scienziati hanno scoperto che davvero i cani allungano la vita di chi li possiede: i proprietari di cani vivono effettivamente più a lungo di coloro che non hanno un amico a quattro zampe.

Nella ricerca è infatti spiegato che i proprietari di cani avevano una riduzione del rischio del 24% per morte per qualsiasi causa.

Ma perché i cani allungano la vita?

Secondo gli autori, i benefici maggiori dell'essere padroni di un cagnolino potrebbero essere ricondotti all'aumento dell'attività fisica derivante dal portare fuori il cane.

Lo studio ha infatti scoperto che i proprietari di cani avevano meno probabilità di morire di malattie cardiache rispetto ai non proprietari.

Camminando con il cane in media per 20-30 minuti al giorno, questi raggiungono il livello consigliato di esercizio fisico per migliorare la salute cardiovascolare. Di conseguenza tutta la salute generale ne ha un grosso beneficio.

Attenzione quindi, padroni: i nostri amici a quattro zampe potrebbero allungarci la vita.