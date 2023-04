Feste, eventi, mostre e installazioni da non perdere: ecco cosa vedere nel distretto delle 5Vie durante il Fuorisalone 2023

È uno dei quartieri più eleganti e antichi di Milano. Il distretto 5Vie si sviluppa tra Sant’Ambrogio e Cordusio e per il Fuorisalone 2023 dal 17 al 23 Aprile propone il tema Design for Good.

** Fuorisalone 2023: mini guida di cosa vedere distretto per distretto **

** Qui la mappa interattiva ufficiale con gli eventi del distretto 5Vie **

Cosa vedere: a Palazzo delle Stelline c’è l’installazione Surprise Party! di Constance Guisset; non lontano, raggiungibile a piedi, Palazzo Litta ospita (in Corso Magenta 24) ospita la mostra Doppia Firma. Dialoghi tra pensiero progettuale e alto artigianato, che per la settima edizione porterà una ventata di ironia nelle stanze barocche del palazzo. Poltrone antropomorfe, specchi coi baffi e coffee table “balneari”, insieme a tante altre creazioni (alcune inedite) di ventiquattro designer e artisti ideate e realizzate insieme con altrettante manifatture d’eccellenza.

L’headquarter del distretto è in via Cesare Correnti 14, dove Artemest presenta L’Appartamento: un elegante dimora anni ’30 situata in uno storico palazzo milanese nel cuore del distretto 5Vie (qui su nella foto di apertura).

Curato da sei prestigiosi studi internazionali di interior design (Anne-Sophie Pailleret, Kingston Lafferty Design, MONIOMI Design, Nina Magon, Styled Habitat e T.ZED Architects), l'appartamento racconterà differenti visioni creative che dialogano tra loro. I diversi ambienti della casa verranno arredati ognuno da un interior designer diverso utilizzando esclusivamente arredi, complementi, illuminazione e arte realizzati da una selezione di artigiani, brand e artisti italiani che collaborano con Artemest.

Nel cortile della Siam, invece, la designer Sara Ricciardi propone la performance Human Mandala, una serie di corpi danzanti a formare un fiore gigante.

All'interno del DDN HUB, in Piazza del Cannone, al Castello Sforzesco, si potrà invece scoprire da vicino il glamping (aka il camping di lusso) con un'installazione di Crippaconcept, il più importante player italiano di progettazione e produzione di mobile home e tende lodge Made in Italy con OPEN AIR DESIGN VISION che riproduce la ricettività glamping con la (percorribile) mobile home Freed Home 2.

Quando è la festa nelle 5Vie per il Fuorisalone 2023

Nella serata di mercoledì 19 aprile torna l’appuntamento con il party del Design Pride di Seletti attorno al dito medio di Maurizio Cattelan in piazza Affari.

Come ogni anno il ritrovo per partecipare alla street parade sarà Piazza Castello (angolo via Minghetti) alle ore 18.00: il corteo, con carri, esibizioni, performance, musica, attraverserà il centro della città fino a raggiungere Piazza Affari per l’immancabile party sotto l’iconica scultura L.O.V.E. di Maurizio Cattelan.

WE ARE DESIGN è il messaggio che anche quest’anno aprirà il corteo veicolando una visione del design che travalica gli oggetti: tutti noi infatti siamo design, perché design significa dare un senso al quotidiano, renderlo più bello, migliorarlo.

Insieme a Seletti ci saranno brand che condividono lo spirito inclusivo e contemporaneo del progetto: in prima linea come Main Partner Save The Duck, marchio di abbigliamento 100% animal free, Sammontana, azienda familiare di gelati italiana che, da oltre 70 anni, regala sorrisi alle persone, e il dirompente ENGINE, il gin 100% italiano e biologico, legato al mondo dei motori e ai miti cult anni ’80.

Eugenio Roncoroni takes Chiosco Mentana

Sempre il 19 Aprile lo chef Eugenio Roncoroni (ex Al Mercato Steaks Burgers) sarà al Chiosco Mentana per un take over a tema vegetale.

Dalle 18.45 fino a esaurimento scorte, chi sarà seduto ai tavoli di Chiosco Mentana riceverà insieme al drink due piatti inediti a base dei prodotti vegetali di Planted e Planet Farms.

Un assaggio di nuove esplorazioni del celebre chef nel mondo del plant based, che Roncoroni studia, sperimenta e interpreta a suo modo e attraverso le esperienze e le suggestioni apprese nei suoi viaggi per il mondo.

Un twist inaspettato, che anticipa le coordinate di una ricerca verso una nuova idea di cucina radicata nel mondo vegetale.