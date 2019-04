I posti più instagrammabili del Fuorisalone 2019: ecco la guida a installazioni e spazi che si prestano di più per le foto da postare su Instagram

Il Salone e il Fuorisalone del Mobile 2019 sono protagonisti assoluti di Instagram in questi giorni.

Sul social network fotografico più amato di sempre impazzano scatti di installazioni e di city corner vestiti a festa per l’occasione, protagonisti di scatti incredibili o usati come sfondo per le proprie foto posate.

Volete farne parte ma non sapete da dove iniziare tra la miriade di eventi in programma?

Ecco una guida ai posti più belli da immortalare per poi postarli su IG.



Uno sciame di farfalle alla Fondazione Pini

Sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 11.00 alle 18.00, la Fondazione Adolfo Pini in corso Garibaldi 2 propone un’apertura straordinaria in occasione della Milan Design Week della mostra L’ora Dannata di Carlos Amorales.

Uno sciame di 15mila farfalle nere finte che renderanno i vostri selfie memorabili.

La camera delle meraviglie di Gucci Décor

Fino al 14 aprile, Gucci apre un temporary store in via Santo Spirito 19 per presentare la sua linea di arredamento.

Per postare su Instagram i vostri piedini su tappeti di Gucci Décor oppure farsi immortalare su poltroncine in velluto dal design a conchiglia, questo è il posto giusto.

Il Rainbow Carpet

Per chi invece deve correre in ufficio prestissimo e non può aspettare l’apertura di temporary store e spazi d’installazione vari, nessun problema: un post su IG con piedini a tema Milan Design Week è possibile anche all’alba, basta andare in via Palermo 11 e immortalarsi i sandali o le ballerine sul variopinto Rainbow Carpet.

L'arcobaleno di Emé

Nel negozio di abiti da sposa (e cerimonia) Atelier Emé in occasione della Design Week sono stati inaugurati un insieme di allestimenti multicolor, che rimarranno in store per tutta la settimana dal 9 al 14 aprile.

Per fare da sfondo a foto bellissime le iconiche scale a chiocciola si tingono di giallo, rosa, fucsia, blu, celeste e bianco, e come stairway to heaven, scale verso il paradiso, conducono al primo piano dello Spazio Privé dove è stata allestita una speciale Social Room.

Uno specchio magico Instagram friendly e un’istallazione dal coreografico arcobaleno illuminato da luci al neon consentono agli ospiti di realizzare foto e selfie dal contenuto virale, da condividere attraverso l’hashtag #EmeRainbow.

Dove e quando: Vicolo Giardino, 1 dal 9 al 14 Aprile, 10.00 - 19.30.

Uno scatto seduti sulla poltrona Proust

Fino al 14 aprile, nel giardino della Mediateca Santa Teresa (in via della Moscova 28) saranno disponibili tante poltrone modello Proust, l’iconica seduta disegnata da Alessandro Mendini.

Fanno parte proprio del Mendini Tribute, l'omaggio dedicato al celeberrimo designer in occasione di questa edizione del Salone e del Fuorisalone.

Un trono impareggiabile che vi garantirà non pochi like di design-addict.

Giraffe in Love

Per uno scatto dal retrogusto di safari (fotografico ovviamente!), una capatina all’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7) è d’uopo.

Giraffe in Love è l’installazione nata dalla collaborazione del designer Marcantonio e il brand Qeeboo.

Lampadari in stile Versailles e sculture a forma di giraffe giganti, per dei repost assicurati.

Si può accedere al cortile Università degli Studi di Milano, dove si troverà l’installazione fino al 14 aprile, tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.

Luci al neon

Per scatti futuristici illuminati da affascinanti luci al neon, imperdibile è l’installazione Come to Light by Aria Lightning in collaborazione con Unstatic Tech.

La trovate presso Tunnel 1 in via Ferrante Aporti 9.

Fino al 13 aprile dalle 10 alle 20 e domenica 14 aprile dalle 10 alle 18.

L’île de Serge, per un color block adorabile

L'îLe de Serge è l’installazione a cura di Sara Ricciardi che si trova in via Santa Marta 21.

Visitabile e fotografabile fino al 14 aprile, dalle 10.30 fino alle 19.30.

Domenica 14 aprile, invece, dalle 10.30 alle 13.

Se il vostro profilo Instagram è un caleidoscopio di colori primari, questo angolino del Fuorisalone è quello che fa per voi!

La zip in 3D sulla bocca (e sullo smartphone) di tutti

Presso l’Opificio 31 in via Tortona 31 non fatevi scappare l’occasione di immortalare l’installazione murale a forma di zip che si apre in tridimensionale.

Si intitola Iquos World e l’artista che la firma è Alex Chinneck, che l’ha preparata in occasione della Milan Design Week.

Non si sa quando verrà smantellata quindi affrettatevi!

The Circular Garden

Fino al 14 aprile presso l’Orto Botanico di Brera (via privata fratelli Gabba 10) sarà visitabile l’installazione The Circular Garden realizzata dallo studio Carlo Ratti Associati per Eni.

Chiedete a qualcuno di farvi una foto dentro al tunnel creato per l’occasione e vedrete che riscuoterà parecchio successo sui social network.

Moquette di velluto e pouf

Per avere like anche da vostra suocera, segnatevi Les Arcanistes, l’installazione di Studiopepe.

Il duo composto dalle designer Arianna Lelli Mami e Chiara di Pinto ha allestito in un’ex fabbrica di inizio Novecento (la trovate in via Garofalo 24) un decor da pupilla a forma di cuoricino: velvet moquette, pouf in cuoio color crema, chaise-longue in marmo e pelle…

Una foto qui vi farà guadagnare perfino un bel po’ di follower!