Ecco gli esercizi di pilates fare a casa per tonificare il corpo, migliorare la postura e ottenere risultati visibili senza allenamenti intensi

Gli esercizi di pilates sono diventati negli ultimi anni uno dei modi più efficaci (e sostenibili) per allenarsi senza stressare il corpo. E la buona notizia è che non servono sessioni estenuanti o attrezzature complicate: bastano un tappetino, un po’ di spazio e la voglia di prendersi cura con costanza del proprio corpo in modo più consapevole.

A differenza di altri allenamenti più intensi, gli esercizi di pilates lavorano in profondità: rafforzano il core, migliorano la postura e aiutano a tonificare in modo equilibrato; il tutto con movimenti controllati e una forte attenzione alla respirazione.

Il risultato non è solo estetico. Con il tempo, il corpo diventa più stabile, più flessibile e anche più leggero nei movimenti quotidiani.

Ma quali esercizi fare? Qui di seguito vi spieghiamo gli esercizi di pilates più semplici ed efficaci da fare anche a casa.

**I migliori profili di pilates da seguire per allenarsi a casa**

I più efficaci esercizi di pilates da fare a casa

(Continua sotto la foto)

1. The Hundred

È uno degli esercizi più rappresentativi del pilates, perfetto per attivare subito il corpo.

Si parte da sdraiate, con gambe piegate o sollevate, testa e spalle leggermente sollevate da terra. Le braccia si muovono su e giù, piccoli movimenti in modo controllato, mentre si mantiene la posizione e si coordina il respiro.

Questo esercizio serve soprattutto per attivare il core e migliorare la respirazione. Il consiglio è non forzare il collo: lo sguardo va verso l’ombelico e il movimento resta piccolo ma costante.

2. Roll Up

Un movimento lento che allena controllo e precisione.

Si parte distese a terra, braccia sopra la testa, e si sale lentamente fino a raggiungere la posizione seduta, “srotolando” la colonna vertebrale una vertebra alla volta. Poi si torna sdraiate con lo stesso controllo.

È un esercizio perfetto per lavorare sugli addominali profondi e migliorare la mobilità della schiena. Se risulta difficile, si possono piegare leggermente le gambe o aiutarsi con le mani.

3. Single Leg Stretch

Ideale per chi vuole attivare addome e gambe insieme. Da posizione supina, si sollevano testa e spalle e si portano le ginocchia al petto. Da qui si alternano le gambe: una si allunga in avanti mentre l’altra resta piegata e viene sostenuta con le mani.

L’importante è mantenere l’addome attivo e la zona lombare ben aderente al tappetino. Il movimento deve essere fluido, senza scatti, e sempre controllato.

4. Bridge

Questo è forse uno degli esercizi di pilates più famosi: il classico “ponte”, ma eseguito con attenzione e controllo. Si parte sdraiate, piedi a terra e ginocchia piegate. Da qui si solleva lentamente il bacino fino a creare una linea tra spalle e ginocchia, attivando glutei e addome.

È perfetto per rinforzare la parte posteriore del corpo, in particolare i gluteti, e migliorare la stabilità della zona lombare. Il movimento deve essere graduale, sia in salita che in discesa, evitando di inarcare la schiena.

5. Criss Cross

Uno degli esercizi di pilates più efficaci per lavorare sugli addominali obliqui. Si parte con le mani dietro la testa e le gambe sollevate e piegate a novata gradi. Da qui si alternano delle torsioni: il gomito destro va verso il ginocchio sinistro e viceversa, mentre l’altra gamba si distende.

L’obiettivo non è la velocità, ma il controllo. Il movimento deve partire dal busto e non dalle braccia, mantenendo sempre attivo il core.