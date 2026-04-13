Dai modelli morbidi con pantaloni palazzo e giochi di plissé a pezzi più sensuali con scolli all'americana e spalle scoperte

Nata nel 1920 dal genio italiano Ernesto Henry Michahelles, in arte Thayahti, come capo anticonformista e libero capace di racchiudere in sé pantalone, camicia e giacca (anche se è negli anni 30 con Elsa Schiaparelli che si comincia a parlare di jumpsuit eleganti); la tuta intera, ancora oggi, è il pezzo giusto per coniugare praticità ed eleganza.

Ecco perché in primavera estate 2026 continua ad essere la chiave vincente di look eleganti e da cerimonia. Facile da indossare altresì da interpretare. One-piece versatile e mai noioso.

Tante le interpretazioni di jumpsuit eleganti per la bella stagione e tutte pronte a risolvere in un solo gesto, outfit e occasioni. Con i giusti accessori; dalle cinture alle scarpe.

Tra le tute più sofisticate ci sono le varianti con scollo all'americana in tessuti scivolati in nuance di tendenza come marroni, verdi scuri e blu notte.

La tuta monospalla è un'altra idea salva look da cerimonia così come quella a bustier. Più fresca e romantica in colori pastello ma comunque sempre sensuale. Qui una stola o una giacca sono super indicate. Con fusciacche e cinture in vita per ridisegnare la silhouette.

Smanicate e in fantasie optical, le jumpsuit più camaleontiche. Furbe quelle con giochi di tagli e cuciture che regalano trompe-l'œil sembrando due o più pezzi e spezzando armoniosamente il corpo. Anche la tuta utility può rientrare nelle categoria delle tute eleganti ma solo se declinata su tessuti preziosi come la seta o il raso.

E poi c'è lei. Indispensabile al pari di un tubino: la tuta elegante nera sulla quale riscrivere ogni volta il proprio stile più chic.

Queste sono le jumpsuit eleganti pronte accompagnarci nelle occasioni più chic

MAX MARA

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MONSOON LONDON

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ANTONELLI FIRENZE

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ATELIER EMÉ

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GUESS

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H&M

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KIKI DE MONTPARNASSE

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LIVIANA CONTI

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MELISSA ODABASH

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MISSONI

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MOTIVI

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MANGO

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PINKO

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COS

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ZARA

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TWINSET MILANO

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