Jumpsuit: le tute eleganti sono il jolly perfetto anche per le cerimonie più chic
Nata nel 1920 dal genio italiano Ernesto Henry Michahelles, in arte Thayahti, come capo anticonformista e libero capace di racchiudere in sé pantalone, camicia e giacca (anche se è negli anni 30 con Elsa Schiaparelli che si comincia a parlare di jumpsuit eleganti); la tuta intera, ancora oggi, è il pezzo giusto per coniugare praticità ed eleganza.
Ecco perché in primavera estate 2026 continua ad essere la chiave vincente di look eleganti e da cerimonia. Facile da indossare altresì da interpretare. One-piece versatile e mai noioso.
Tante le interpretazioni di jumpsuit eleganti per la bella stagione e tutte pronte a risolvere in un solo gesto, outfit e occasioni. Con i giusti accessori; dalle cinture alle scarpe.
Tra le tute più sofisticate ci sono le varianti con scollo all'americana in tessuti scivolati in nuance di tendenza come marroni, verdi scuri e blu notte.
La tuta monospalla è un'altra idea salva look da cerimonia così come quella a bustier. Più fresca e romantica in colori pastello ma comunque sempre sensuale. Qui una stola o una giacca sono super indicate. Con fusciacche e cinture in vita per ridisegnare la silhouette.
Smanicate e in fantasie optical, le jumpsuit più camaleontiche. Furbe quelle con giochi di tagli e cuciture che regalano trompe-l'œil sembrando due o più pezzi e spezzando armoniosamente il corpo. Anche la tuta utility può rientrare nelle categoria delle tute eleganti ma solo se declinata su tessuti preziosi come la seta o il raso.
E poi c'è lei. Indispensabile al pari di un tubino: la tuta elegante nera sulla quale riscrivere ogni volta il proprio stile più chic.
Queste sono le jumpsuit eleganti pronte accompagnarci nelle occasioni più chic
MAX MARA
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MONSOON LONDON
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ANTONELLI FIRENZE
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ATELIER EMÉ
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GUESS
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H&M
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KIKI DE MONTPARNASSE
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LIVIANA CONTI
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MELISSA ODABASH
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MISSONI
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MOTIVI
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MANGO
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PINKO
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COS
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ZARA
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TWINSET MILANO
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