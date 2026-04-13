Come indossare vestiti e sandali? Ecco 5 abbinamenti perfetti per questa stagione.

Ebbene sì, finalmente possiamo dirlo. La bella stagione è arrivata, e con lei il momento di rispolverare alcuni dei suoi grandi protagonisti: vestiti e sandali.

Due pilastri del guardaroba primaverile che insieme danno il meglio di sé e che si dimostrano in grado di risolvere il look in qualsiasi circostanza, anche quando il tempo (e le idee) scarseggiano.

Insomma, siamo di fronte a una di quelle combo strategiche all’insegna del “minimo sforzo, massimo risultato” che non deludono mai.

Dal giorno alla sera, dalla quotidianità in città al weekend fuori porta, le possibilità sono praticamente infinite. Ecco allora qualche idea outfit da cui prendere ispirazione: 5 abbinamenti con vestiti e sandali facilissimi da replicare, ma di sicuro effetto.

Slip dress + infradito con tacco

L’abito sottoveste continua a essere on trend e si presta alle interpretazioni più varie. Tra i modelli più nuovi c’è quello dal taglio asimmetrico, da indossare anche a mo’ di top sopra i jeans. Ma a quali scarpe abbinarlo? Il segreto è puntare sulla semplicità, con un paio di infradito con tacco (altro grande tormentone delle ultime stagioni).

Jeans con fondo svasato ALC, slip dress asimmetrico con pizzo a contrasto DIXIE, t-shirt FRACOMINA, sandalo infradito con tacco kitten STAUD

Credits: alcltd.com, dixiefashion.com, press office, staud.clothing

Vestito di jeans + mules in camoscio

E a proposito di jeans, tra gli abiti must have del momento c’è anche lui: il vestito in denim. Da scegliere in tela scura e abbinare a un paio di ciabatte con tacco largo, perfette per slanciare la figura senza rinunciare al comfort. Un’accoppiata vincente, da completare con foulard (o bandana) annodato dal collo e mini bag.

Mini belted bag in pelle TOSCA BLU, abito corto in denim ARKET, foulard stampato AMI PARIS, ciabatte con tacco in suede SÉZANE

Credits: press office, arket.com

Chemisier + sandali flat

Ampio, leggero e versatile: l’abito chemisier è il passepartout a cui non possiamo proprio rinunciare. Un pezzo ideale per il giorno che trova nei sandali flat il suo alleato naturale. Per completare il look, aggiungete una bella borsa capiente e un baseball cap colorato.

Tote bag in pelle con patta PARFOIS, chemisier in popeline di cotone MAX&CO., cappello con visiera GANNI, sandalo basso in pelle metallizzata AEYDE

Credits: parfois.com, it.maxandco.com, ganni.com, aeyde.com

Abito midi + sandali con zeppa

Sotto il ginocchio oppure a metà polpaccio: l’abito midi è sempre una buona idea. A patto di accessoriarlo nel modo giusto. Scarpe in primis: qualche centimetro di tacco può aiutare a bilanciare le proporzioni, ma per sdrammatizzare l’insieme meglio puntare su un sandalo con la zeppa, che rende tutto più contemporaneo e meno prevedibile.

Giacca corta in suede FRAME, vestito midi a quadri vichy ZARA, fermaglio per capelli effetto tartaruga MANGO, sandalo in pelle con zeppa MAJE

Credits: frame-store.com, zara.com, shop.mango.com, it.maje.com

Little black dress + sandali a listini

Sarà l’onda lunga dei Nineties - complice il revival di titoli come Beverly Hills 90210 - ma il tubino nero aderente con bretelline e fit essenziale, è tornato prepotentemente sotto i riflettori. E si porta con sandali a listini sottili, trench extra long lasciato aperto e occhiali dal design allungato. Un mix minimal ma estremamente cool, perfettamente in linea con il mood dell’epoca.

Trench lungo THE FRANKIE SHOP, tubino in jersey EMPORIO ARMANI, occhiali da sole con montatura allungata JIMMY FAIRLY, sandali con tacco e cinturini sottili H&M

Credits: eu.thefrankieshop.com, armani.com, jimmyfairly.com, 2.hm.com