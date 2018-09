Dalla federa da cambiare più spesso agli occhiali (da vista e da sole) da pulire, alcuni gesti quotidiani sono errori che rovinano la pelle: ecco quali

Ci sono tanti gesti quotidiani che inconsapevolmente ci rovinano la pelle.

Dall’asciugamano strofinato energicamente allo smartphone con più germi che notifiche, siamo attorniati da oggetti che ci veicolano batteri sotto il naso, senza che ce ne accorgiamo.

Trasformandosi poi in punti neri proprio lì, sul naso.

E spesso ci roviniamo con le nostre mani, basti pensare che la maggior parte dei germi ce la spalmiamo noi stessi sul viso, toccandoci continuamente guance, mento e tempie.

Ecco le 10 cose che facciamo quotidianamente responsabili di imperfezioni, comedoni, rughe ed irritazioni cutanee varie.

Imparate a memoria questa not to do list per evitare da oggi stesso di ripetere questi errori.

Photo by Søren Astrup Jørgensen on Unsplash

Asciugare il viso con l’asciugamano

Se si chiama “asciugamano” e non “asciugafaccia” un motivo ci sarà. F

orse già chi aveva coniato questo termine si era accorto che, a furia di usare l’asciugamano sul viso, la pelle ne risentiva.

Infatti dopo essersi lavati la faccia non si dovrebbe mai passarlo sulla pelle, innanzitutto perché nell’asciugamano si annidano tantissimi germi e batteri (guai a usarne uno in comune con il partner o la sorella!).

Inoltre strofinare l’asciugamano sul viso irrita l’epidermide, motivo in più per scegliere come tecnica d’asciugatura quella all’aria: ci impiegherete magari un minutino in più, aspettando che la faccia si asciughi da sola, però guadagnerete in tempo e soldi risparmiati a cercare creme anti-imperfezioni.

Photo by Kat Love on Unsplash

Toccarsi il viso con le mani

Se l’asciugamano è la seconda casa dei germi e dei batteri, la prima è la mano.

Proprio lì, infatti, si annida di tutto e di più. Stiamo parlando della mano media, ossia della mano dell’italiano medio (nonché dell’essere umano medio) che non ha la fissazione dei germi e che quindi non va in giro con guanti in lattice e boccetta di gel battericida al collo, manco fosse un San Bernardo da soccorso alpino.

A parte gli igienisti patologici (a cui diciamo che lavarsi troppo fa male tanto quanto lavarsi poco), chi non si lava spessissimo le mani potrebbe vedere al microscopio che sui suoi polpastrelli e palmi c’è un’intera colonia di esserini viventi pronti al trasbordo sul nostro viso non appena ce lo sfioriamo.

Onde evitare il peggio (brufoli, comedoni e tutto ciò che solitamente ci viene a trovare prima di una festa o di un evento importante), fate attenzione a non toccarvi il viso più del dovuto.



Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

Non pulire lo smartphone pieno di germi

In pochi si prendono la briga di igienizzare il cellulare quotidianamente, eppure così come ci laviamo le mani dovremmo anche pensare a quella nostra appendice corporea che è ormai lo smartphone.

Sul suo schermo e, più in generale, su quello di ogni device (dal tablet al pc) si deposita una pellicola ben più resistente di quelle protettive che applichiamo: la patina di sporcizia.

Veicolata innanzitutto dai nostri polpastrelli, ancora rei di trasmettere batteri a destra e a manca, quella patina andrebbe giornalmente pulita per non permettere al tal germe di trasferirsi sul naso e prolificare in tanti punti neri proprio mentre siamo a telefono con l’estetista per fissare l’appuntamento per una pulizia del viso.

Photo by Allef Vinicius on Unsplash

Struccarsi con le salviette

L’evoluzione della donna sapiens ha portato a innumerevoli comodità che le rendono la vita meno stressante.

Una di queste è innegabilmente l’invenzione della salvietta struccante, da usare tuttavia solo in casi estremi o comunque non come unico step di rimozione del make-up.

Chi ogni sera si strucca passandosi semplicemente una salvietta umida sulla faccia e poi dà la colpa al glutine o ai latticini per la fioritura di brufoletti sul naso, forse non vede più in là proprio del suo naso (pieno di imperfezioni).

Innanzitutto strofinare energicamente la pelle con la salvietta (spesso è inevitabile per rimuovere la sporcizia, lo sa bene chi usa trucchi waterproof) irrita e alla lunga provoca cedimenti cutanei, inoltre pensare di lavarsi davvero senza l’ausilio dell’acqua è abbastanza ingenuo.

Se proprio non si riesce a rinunciare a un uso sistematico e giornaliero della salvietta struccante, inseritela almeno in una routine più ampia che preveda poi la fase di sciacquatura.

Solo così scaccerete davvero i batteri responsabili dei comedoni.

Photo by Julian Hochgesang on Unsplash

Non lavare mai gli occhiali

Chi inforca quotidianamente gli occhiali (da vista o da sole che siano) non dovrebbe esimersi dal lavare lenti e montatura ogni giorno.

Esattamente come lo smartphone che avviciniamo all’orecchio e alla guancia, anche gli occhiali veicolano germi e batteri.

Dalla patina untuosa che spesso si stratifica sulle lenti potrebbe fuoriuscire qualcosina che si va a fare un giretto in solitaria sul vostro viso.

Ma sappiate che i giretti in solitaria di un batterio si trasformano ben presto in mega festoni con open bar, quindi state all'occhio. E state all'occhiale (pulito).



Photo by Hailey Reed on Unsplash

Portare i capelli sciolti

Anche il capello sciolto è uno dei mezzi di trasporto preferiti da germi e batteri.

Una rete ferroviaria che in questo caso non risente né di ritardi né di guasti ma, anzi, è sempre impeccabile: chi ama le chiome sbarazzine e il ciuffo ribelle che martella sulla fronte, sappia che quel boccolo non è un tirabaci ma semmai un tiragermi.

Volente o nolente, la migliore pettinatura per mantenere un viso a prova di batteri è la coda di cavallo o lo chignon.

O per chi volesse darci davvero un taglio, la rasatura.

Photo by Coline Haslé on Unsplash

Non usare il tonico

Dopo la salvietta struccante usata sempre in modo selvaggio e senza risciacquo, l’altro abominevole errore in cui spesso si incappa la sera è saltare lo step del tonico.

Il tonico non è solamente un liquido rinfrescante e ristoratore ma serve per eliminare le impurità rimaste intrappolate nei pori, tra cui spiccano i residui di latte struccante (di cosa pensate sia imbevuta una salvietta? Di saliva d’unicorno?).

Il tonico è fondamentale tanto quanto l’acqua del risciacquo.



Photo by freestocks.org on Unsplash

Non lavare i pennelli per il trucco

Abbiamo finora parlato di errori durante lo strucco eppure anche mentre ci si trucca bisogna prestare attenzione.

Lo sbaglio più madornale? Non pulire mai i pennelli.

Se sull’asciugamano e sui polpastrelli i germi vanno a nozze, tra le setole dei pennelli il matrimonio diventa di proporzioni à la Ferragnez.

Preoccupatevi quindi di lavare settimanalmente con acqua e sapone (preferibilmente di marsiglia) tutti gli strumenti contenuti nel vostro beauty-case.

Leonardo cambiava spessissimo i suoi pennelli (è per questo che la Gioconda non ha nemmeno un segnetto dell'acne, beata lei!), cosa che fareste meglio a fare anche voi, almeno annualmente.



Photo by Seth Doyle on Unsplash

Sciacquare lo shampoo facendo cadere la schiuma sul viso

Mentre ci si concede una doccia rilassante non si bada a certe cose eppure ci sono rischi a ogni angolo.

L’angolo in cui teniamo il flacone dello shampoo è quello da cui dovremmo guardarci maggiormente, innanzitutto scegliendo un prodotto adatto al nostro tipo di capello.

Qualsiasi shampoo si stia usando, anche il più delicato e naturale, è bene non farne colare delle gocce sul viso perché gli agenti schiumogeni e le sostanze contenute in questi prodotti rischiano di irritare e fare seccare la pelle.



Photo by Alexandra Gorn on Unsplash

Non cambiare spesso la federa del cuscino

Quando finalmente ci si è struccati sciacquandosi bene, passando il tonico, non toccandosi con le mani, pulendo pure lo smartphone e gli occhiali e mettendo in ammollo in acqua e sapone i pennelli da trucco, si pensa di essere finalmente al sicuro dai dannati germi e si va a dormire tranquilli.

Ebbene, sappiate che un altro quartier generale dei batteri è proprio la federa del cuscino.

Della serie: portarsi a letto il nemico! Quindi badate bene di cambiare almeno una o due volte alla settimana se non tutta la biancheria del letto, perlomeno la federa del cuscino.



A questo punto, dite pure buona notte ai punti neri!