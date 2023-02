Da Lady Gaga a Bella Hadid, le star di tutto il mondo si sono votate alla crioterapia: ecco a cosa serve e dove provarla

Da Lady Gaga, che fa il bagno in una vasca piena di ghiaccio, a Bella Hadid, che immerge il viso in una ciotola piena di cubetti di ghiaccio, fino a Michelle Hunziker, che su Instagram fa vedere che per ridurre gonfiori e occhiaie appena sveglia si passa sul viso una confezione di minestrone surgelato. La crioterapia accomuna le star attraverso tutto il globo.

Ma perché tutte le celeb vanno pazze per questa pratica di benessere?

** Vi sveliamo tutti i segreti di bellezza delle star **

La crioterapia sfrutta le basse temperature per ridurre le infiammazioni e migliorare lo stato di salute.

I benefici del ghiaccio sono utili nella cura di tutto il corpo tanto che è usata da anni dagli sportivi, perché diminuisce la tensione muscolare ed è molto efficace nel trattamento delle infiammazioni acute e croniche, permettendo a chi pratica un’attività sportiva intensa, o a livello agonistico, di abbreviare i tempi di recupero muscolare.

E se ancora non bastasse dà anche un boost al metabolismo e favorisce il corretto funzionamento del sistema immunitario.

Ecco come funziona (e perché funziona).

A cosa serve (e dove provare) la crioterapia

(Continua sotto la foto)

A cosa serve la crioterapia

Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, non è un trend contemporaneo, bensì ha origini antichissime: risale addirittura ai tempi degli antichi Greci, i primi a sperimentare gli effetti positivi della terapia del freddo. Anche Ippocrate l'aveva capito e nelle terme romane il frigidarium non mancava mai.

Ma fu nel 1970 che il medico giapponese Toshima Yamauchi si accorse che i suoi pazienti, afflitti dall'artrite reumatoide, al rientro dai loro villaggi di montagna, mostravano un netto miglioramento delle condizioni. Che sarà mai, si chiese? Il freddo! Nacque così la moderna crioterapia

I vantaggi del freddo sul viso

Le temperature fredde permettono a pori e vasi sanguigni di contrarsi, con il risultato di un aspetto più sodo e tonico. In più il freddo migliora la qualità della pelle, grazie al suo effetto antiossidante, che combatte i radicali liberi. Un migliore scambio di fluidi linfatici decongestiona la zona. Risultato? Il viso si sgonfia. Ma se infilare il viso nel ghiaccio per voi è troppo estremo, potete lavarlo per un paio di minuti con l'acqua molto fredda ogni mattina. Si attiva così il sistema nervoso simpatico e si inviano impulsi elettrici al cervello. La sensazione è quella di essere immediatamente più concentrati e vigili. Per lo stress fisico causato dall'esposizione al freddo aumenta l’ossigeno nelle cellule e nel corpo. Lo shock termico dovuto al freddo è un ottimo metodo per distrarsi da ansie e preoccupazioni, e concentrarsi sul presente.

I benefici della crioterapia sul corpo

Raffreddando una zona adiposa tra -3°C e -5°C, si eliminano le cellule di grasso.

Si sono osservati anche benefici sul sonno e sul rilassamento mentale. Lo shock termico, dovuto all'abbassamento improvviso della temperatura della pelle, produce una grande quantità di endorfine, l’ormone del benessere, e una stimolazione di certe zone del sistema nervoso. In sintesi: rimodella la figura

Si può applicare anche ai capelli

È l'ultima novità, una volta scoperto che il freddo oltre a svolgere un’azione detossinante, in combinazione con prodotti studiati appositamente, rigenera e ripara il cappello. Tramite una piastra fredda le cui temperature possono raggiungere i -16°C, si congelano le ciocche bagnate, una ad una. Il risultato? Le fibre ben nutrite, rafforzate dall'interno, hanno una lucentezza strabiliante per almeno 1 mese.

8 spa resort dove provare la crioterapia

Sul Lago d'Orta

Laqua by The Lake è la casa al Lago d'Orta di Cinzia e Antonino Cannavacciuolo, a pochi passi dal Relais Villa Crespi. Al suo interno la spa del gruppo The Longevity Suite®, che propone diversi percorsi di antiage e benessere che si basano sulla Crioterapia Total Body e sulla Crioterapia Localizzata. La prima prevede di entrare in una camera fredda con temperature che vanno dai - 85° ai – 95° C. per un intervallo di tempo che varia tra i 3 e i 5 minuti. La Crioterapia Localizzata, invece, si concentra su aree specifiche del corpo.

A Fiuggi

Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat è una delle icone storiche dell'ospitalità italiana, a cui è strettamente legata la fama internazionale della destinazione termale di Fiuggi, in provincia di Frosinone, che è rinata dopo un completo restauro. In diversi programmi c’è il trattamento di crioterapia sistemica che prevede l’esposizione totale e controllata al freddo, dalla testa ai piedi, in una “criocamera” all’interno della quale ogni singola percezione enfatizzata e ogni capacità sensoriale accentuata, porta ad una sorta di risveglio corporeo.

A Firenze

Il Four Seasons Hotel Firenze è un rifugio urbano immerso nel più grande giardino privato della città. A pochi passi dal centro, con un ristorante italiano stellato Michelin e una Spa ispirata alle tradizioni locali dove trascorrere pomeriggi all'insegna del relax e del benessere. Tra i diversi trattamenti c’è l’Ultimate-Radiofrequenza e Crioterapia, che contrasta i segni del tempo sul viso con un risultato botox-like. Le sostanze funzionali favoriscono l’attenuarsi delle rughe e la compattezza della pelle, che appare distesa e levigata. Grazie all’utilizzo delle tecnologie di radiofrequenza e crioterapia l’effetto lifting è immediato.

Principato di Monaco

Thermes Marins Monte-Carlo: 6600 mq dedicati al benessere, una parentesi di lusso e salute nel cuore di Monaco, proprio di fronte al Mediterraneo. Dalla piscina riscaldata, la vista a strapiombo sul mare, la Jacuzzi esterna di fronte al Porto e alla Rocca, solarium, hammam, sauna & sala fitness panoramica.

Gli esperti in wellness e salute delle Terme sono stati pionieri in Francia per quel che riguarda l’utilizzo della crioterapia per trattare patologie muscolari, insonnia e affaticamento. Il trattamento prevede di entrare per 10 secondi in una camera a -60 °C, poi 3 minuti a -110 °C, per il massimo recupero energetico e per incrementare le capacità fisiche e intellettuali.

Efficace anche per il jet-lag e i problemi di sonno.

Saturnia

Il resort Terme di Saturnia Natural Destination, tra le suggestive colline toscane, in un parco naturale di 120 ettari, “abbraccia” la Sorgente Naturale la cui acqua termale sgorga da oltre 3000 anni, dalle viscere della Terra, a una temperatura costante di 37,5°C.

Tra i tanti trattamenti c’è la Cryosuite Total Body, che prevede la permanenza di tutto il corpo in una camera fredda con temperature che vanno da -85° C a -95° C, per 2/4 minuti. Il raffreddamento, a breve termine, favorisce un gran numero di reazioni positive nel corpo grazie alla maggiore risposta circolatoria del sangue e del flusso linfatico.

Sul Lago di Garda

Lefay Resort & Spa Lago di Garda sorge in un grande parco, immerso tra le colline e le terrazze naturali di boschi e uliveti sulla Riviera dei Limoni. Presso la Spa di oltre 4000 mq, tra gli innumerevoli trattamenti legati alla salute e benessere percorsi ad hoc integrano medicina occidentale e cinese, è possibile provare la Crioterapia.

Si entra in una camera fredda con temperature da - 85° a -95° C per un intervallo di tempo tra i3 e i 5 minuti. Il raffreddamento fa reagire positivamente il corpo, andando a tonificare la “sostanza interiore”, in Medicina Classica Cinese detta “Yin”.

Nel centro benessere si può provare anche la Crash Ice, a base di frizioni di ghiaccio per stimolare la rivascolarizzazione e la Ice Pool, con acqua alla temperatura di 12°/17°C, che chiude i pori e incentiva la vascolarizzazione cutanea. Le sollecitazioni al sistema nervoso aumentano, producendo impulsi positivi benefici per il battito cardiaco, la respirazione e la circolazione sanguigna.

In Svizzera

Chenot Palace Weggis è un retreat di avanguardia nel cuore della Svizzera, sulle rive del lago di Lucerna. Un’oasi di salute, benessere e wellness dal design unico, realizzata tra il 2018 e il 2020. Il complesso di 20mila mq ospita il più nuovo centro medico Chenot, la wet area dove si svolgono i rituali signature del Metodo Chenot®, una spa panoramica di 5000 mq e una palestra di ultima generazione.

Tre i programmi benessere integrati che includono tra l’altro, una camera criogena per esposizioni total body per 3 minuti fino a -110°C. L’obiettivo è rafforzare il sistema immunitario e i meccanismi di difesa e di auto-guarigione del corpo

In Sardegna

Iconico resort a Santa Margherita di Pula, una vera destinazione nella destinazione, il Forte Village Resort è immerso in 50 ettari di giardini, affacciato su una lunga spiaggia della costa meridionale sarda, e si compone di cinque hotel a 5 stelle e tre hotel a 4 stelle, oltre a 13 ville di lusso con piscina.

Il percorso talassoterapico della sua Acquaforte Thalasso & Spa potenzia gli effetti benefici dell’acqua grazie all’azione combinata di diverse gradazioni di temperatura e concentrazione salina. Sei le vasche di cui, quella unica ed esclusiva al mondo di sali di magnesio. Compresi nei due programmi di rafforzamento immunitario 3 sessioni di Criosauna, in cui il corpo, fino all’altezza delle spalle, viene esposto per pochi secondi a temperature comprese tra -110°C e i -160°C. con un conseguente shock termico che innesca una serie di benefici per l’organismo.