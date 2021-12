Cosa fare a Roma questo weekend di inizio dicembre: tra mostre, mercatini e buon cibo ecco alcune idee per per accontentare i gusti di tutti

Finalmente il fine settimana è alle porte! Se state cercando qualche spunto per decidere cosa fare a Roma ecco alcuni suggerimenti appositamente scelti per voi.

Prosegue il successo della mostra fotografica dedicata a Margaret Bourke-White al Museo di Roma in Trastevere. Sempre in tema cultura, da domani fino a sabato alla Nuvola si terrà la fiera dedicata alla piccola e media editoria Più libri più liberi.

Qualche regalo (gastronomico) di Natale potrete già anticiparvelo al Foro contadino o a Panettone Maximo 2021.

E magari sarà l’occasione per provare, se non vi fosse mai capitato prima, uno dei ristoranti storici di Roma: Alfredo alla Scrofa e le sue famosissime fettuccine.

Vi abbiamo incuriosito? Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Cosa fare a Roma nel weekend del 4 e 5 dicembre

Margaret Bourke-White al Museo di Roma in Trastevere

Si intitola Prima, donna. Margaret Bourke-White la personale dedicata alla fotoreporter americana (1904 - 1971) - prima, appunto, donna pubblicata sulla copertina di Life nonché reporter straniera ad essere ammessa in Unione Sovietica - al Museo di Roma in Trastevere.

La retrospettiva è in corso già da un paio di mesi e sarà visitabile fino al 27 febbraio 2022. In mostra oltre un centinaio di scatti provenienti dall’archivio Life di New York divisi in undici gruppi tematici: tra questi Stalin e l’Urss, Gandhi e l’indipendenza dell’India, l’Apartheid in Sud Africa, il segregazionismo nel Sud degli Stati Uniti.

L’esposizione sarà accompagnata da Storie di fotografe e di immagini: ciclo di incontri e di approfondimenti aperti al pubblico intorno ai temi della fotografia e dell’identità femminile.

Orari dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00; biglietto intero 9,50 euro.

Ristoranti da provare - Alfredo alla Scrofa

Lo storico “Alfredo” in via della Scrofa - a pochi passi dall’Ara Pacis - ha appena compiuto più di un secolo di vita. Da 107 anni è famoso in tutto in mondo per le sue Fettuccine mantecate al burro e parmigiano, tanto amate dai divi di Hollywood negli anni della Dolce Vita.

Oggi però il locale di Mario Mozzetti ha saputo reinventarsi per essere al passo con i tempi e nel menù invernale dello chef Massimiliano Sepe figurano non solo piatti tipici della cucina romana ma anche proposte più contemporanee.

Il tutto sempre nel rispetto del legame con il territorio e della stagionalità degli ingredienti (zucca, porcini, tartufo, noci, castagne).

Nella nuova carta tra gli antipasti si trovano, ad esempio, Carpaccio di Baccalà con alici marinate a secco su parmentier e pomodorini oltre alle classiche Polpette di bollito.

Si prosegue con proposte (oltre alle intramontabili e originali Fettuccine Alfredo) come il Risotto alla zucca con nocciole e taleggio o i Cannelloni di carne di manzo con salsa di pomodoro e fonduta di parmigiano.

Tra i secondi spicca il Maialino al mirto addolcito da un fondo alla mela con patate e zucca al forno, e poi Costine di agnello fritte panate con zucca, cicoria e hummus di rapa rossa e Pollo ripieno con castagne, porcini e patata cacio e pepe.

Per chiudere, nel segno della tradizione, Maritozzo romano con panna e crema di agrumi.

La carta dei vini che conta oltre duecento etichette - tra produttori più rinomati e altri più piccoli - ha anche una speciale sezione chiamata “La Cantina di Alfredo” con Barolo, Chianti, Pinot Grigio, Chardonnay e Champagne. Inoltre è possibile assaggiare bottiglie importanti al bicchiere grazie al sistema di mescita Coravin.

Indirizzo: via della Scrofa, 104/A. Orari: aperto tutti i giorni dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 19.00 alle 23.00.

Più libri più liberi alla Nuvola

Dopo essersi fermata per un’edizione a causa della pandemia, Più libri più liberi - la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria - torna in presenza alla Nuvola dell’Eur da sabato a mercoledì prossimo.

L’evento editoriale più importante della Capitale, promosso e organizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e dedicato esclusivamente agli editori italiani piccoli e medi, compie vent’anni.

La manifestazione vedrà più di quattrocento espositori, provenienti da tutto il Paese, che presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo.

Cinque giorni e centinaia di appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a dialoghi, letture, dibattiti e incontrare gli operatori professionali.

Indirizzo: Roma Convention Center – La Nuvola viale Asia 40Biglietto intero 10 euro.

Festa della Birreria da Eataly

C’è tempo fino a domenica per partecipare da Eataly Roma alla Festa della Birreria, in occasione del suo terzo anniversario.

Si potranno degustare un’ampia varietà di birre da accompagnare ad hamburger.

Non mancheranno le selezioni in bottiglia e le visite guidate al Birrificio per conoscere da vicino la produzione che avviene nel primo piano dello store romano.

Tra gli ospiti della kermesse: oggi e domani Cargo - Burger Lab, domenica Made in Food.

Indirizzo: Piazzale XII Ottobre 1492.

Natale all’Auditorium

Dal 4 dicembre al 6 gennaio è in programma il Natale all’Auditorium organizzato dalla Fondazione Musica per Roma con un ricco calendario di concerti e spettacoli.

In programma oltre quaranta concerti di musica pop, jazz e rock a cui si aggiunge il consueto Roma Gospel Festival (dal 23 al 31 dicembre), tra i più importanti in Europa, che presenta alcuni dei migliori gruppi statunitensi.

A corredare gli spettacoli nelle sale, un grande Villaggio di Natale allestito nell’area pedonale e sui giardini pensili della struttura progettata da Renzo Piano con un percorso espositivo che attraversa le diverse atmosfere natalizie del mondo.

Nella Cavea invece la tradizionale la pista di pattinaggio sul ghiaccio per grandi e piccoli.

Panettone Maximo 2021 al Boscolo Circo Massimo

Per celebrare il dolce natalizio per eccellenza, domenica (dalle 11.30 alle19.30) il Boscolo Circo Massimo ospiterà Panettone Maximo 2021 • Agrimontana, alla terza edizione.

In occasione del Festival del Panettone di Roma e del Lazio si potranno scoprire le migliori produzioni artigianali in materia di grandi lievitati.

Sarà anche allestito un Christmas Market con banchi degustazione, show cooking di grandi pastry chef (tra cui gli stellati Il Pagliaccio e Imagò), talk di approfondimento e un contest che vedrà in gara le migliori pasticcerie della Capitale e del Lazio per l’assegnazione di un Premio Speciale.

Indirizzo: via dei Cerchi 87. Ingresso: 10 euro adulti con degustazione panettone e calice.

Foro contadino

Siete in cerca di qualche idea per anticiparvi i regali di Natale? Per veri buongustai - e non solo - un classico regalo sono i cesti natalizi con leccornie e specialità enogastronomiche.

Questo sabato è l’occasione giusta per curiosare al Foro Contadino - farmer’s market al Nuovo Salario - dove sarà possibile incontrare i produttori laziali e assaggiare le loro proposte come formaggi e salumi di Tenuta, il Radichino dei Fratelli Pira, le uova di Galline Felici, le composte di Gastronomia Neroni, il panettone di Ethica Food e molto altro.

“Assaggia il cesto che regalerai - Il natale a km zero del Foro Contadino. Profumi e sapori della Regione Lazio” si terrà dalle 11.30 alle 15.00. Non solo, a partire da mezzogiorno Stefano Callegari - inventore del Trapizzino - sarà protagonista di uno show cooking in cui preparerà la sua Amatriciana in abbinamento alla Lupa (India Pale Ale) di Eternal City Brewing.

Durante il periodo che anticipa le festività, all’interno del mercato sarà dunque possibile acquistare i cesti (anche sullo shop online).

Indirizzo piazza Bortolo Belotti. Orari: martedì, venerdì e sabato dalle 8.00 alle 14.00.