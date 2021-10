In cerca di idee per il fine settimana? Ecco cosa fare a Roma in questo primo weekend di ottobre tra spettacoli, eventi e mostre da non perdere

Se cercate idee e spunti per decidere cosa fare a Roma questo fine settimana non c'è che l'imbarazzo della scelta, tra appuntamenti all’aria aperta ed eventi organizzati in sicurezza.

Una nuova mostra da vedere questo fine settimana è Sebastião Salgado. Amazônia al Maxxi con oltre duecento fotografie sulla foresta amazzonica per riflettere sulla necessità di proteggerla. Sempre in tema culturale, domenica i musei civici saranno aperti gratuitamente a tutti (residenti a Roma e non).

Foodies chiamati all’appello sabato per l’Open Day al Mercato Testaccio tra cibo ed eventi collaterali in programma fino a mezzanotte.

Nel frattempo l’edizione 2021 del Romaeuropa Festival prosegue con la rassegna LINEUP! all’Auditorium della Musica con una serie di concerti di giovani voci femminili.

Cercavate invece un’idea per una gita fuori porta? Nella Maremma Laziale terme, Spa e buon cibo vi aspettano alle Terme di Vulci Glamping & Spa.

Qui sotto tutti gli approfondimenti.

Cosa fare a Roma nel weekend del 2 e 3 ottobre

Degustazione da Cuoco e Camicia

Il ristorante Cuoco e Camicia a Monti, per festeggiare i primi dieci anni di successi, organizza una speciale degustazione dal titolo Ten Best: un omaggio ai suoi piatti più rappresentativi da assaggiare fino al prossimo 25 ottobre.

A fare gli onori di casa - nel locale con dehors ai piedi della scalinata di via Monte Polacco - gli chef Riccardo Loreni ed Elisa Prifti che per l’occasione propongono, tra i vari, tartare di manzo alla Wellington, la Carbonara al contrario, lo Spaghettino burro alici rapa rossa e kefir (in foto), il Polpo, piselli e wasabi, il Dolce di yogurt, sesamo e passion fruit.

I dieci assaggi saranno preceduti da un aperitivo in finger food servito con un cocktail e si concluderanno con la piccola pasticceria a cura di Orsetta Di Francesco.

Affidato alla giovane party chef anche il cestino del pane, rigorosamente home made, in cui vengono proposti un filone a lievitazione naturale, una pagnottina integrale, la focaccia e i grissini.

Oltre al Ten Best, restano in carta i quattro menu degustazione che caratterizzano la proposta di Cuoco e Camicia: il Componilo tu, che lascia spazio alla libera scelta dei commensali (4 portate); il percorso Contadino (5 portate); quello dedicato al Mare (5 portate); quello dello Chef che lascia carta bianca alla cucina.

Tutti i menu possono essere accompagnati da una degustazione di vini in abbinamento, selezionati da Elisa Prifti, per esaltare il sapore dei piatti scelti.

Il ristorante Cuoco e Camicia è aperto dal martedì alla domenica dalle 19 alle 23 in via di Monte Polacco 2/4.

Gita fuori porta al Terme di Vulci Glamping & Spa

Dallo scorso giugno ha aperto - tra la Tuscia e la Maremma - il Terme di Vulci Glamping & Spa dove poter godere di comfort e design a diretto contatto con la natura nelle dieci tende country chic immerse in un oliveto.

Le Terme di Vulci, a due passi dal glamping, offrono quattro piscine naturali con acque di differenti temperature aperte anche agli ospiti esterni.

Lo stesso vale per la Spa Voltumna - come la divinità etrusca - interamente outdoor e dotata di un bagno turco e una sauna di ultima generazione, due sale massaggi, una piscina termale con idromassaggio e uno spogliatoio.

Al momento però, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, sauna e bagno turco non sono attivi.

La Spa mette inoltre a disposizione trattamenti e percorsi olistici oltre che promuovere discipline come lo yoga nell’ambito di un percorso che mira al benessere e ad un turismo sostenibile e consapevole.

Venuta fame? Da provare il ristorante La Punta che propone piatti legati al territorio e alle stagioni; dalle carni ai formaggi locali, passando per pescato e selvaggina.

Nei dintorni poi si possono visitare il Parco Archeologico di Vulci, la Necropoli di Tarquina, il borgo medievale di Tuscania o fare un tuffo nel mare di Capalbio.

Insomma una fuga dalla Capitale che, in circa un’ora e un quarto di macchina, permette di staccare veramente la spina prima di riprendere la solita routine quotidiana.

LINE UP! all’Auditorium Parco della Musica

Dopo l’esordio di ieri con Rachele Bastreghi dei Baustelle (in foto) proseguirà fino a domenica LINE UP!, nuova rassegna all’Auditorium Parco della Musica - in occasione del Romaeuropa Festival - che riunisce alcune delle proposte femminili più interessanti della scena italiana.

Curata da Giulia Di Giovanni, Matteo Antonaci e David Aprea la kermesse sarà un viaggio nei nuovi linguaggi del pop alla scoperta delle varie declinazioni della femminilità tra rock, elettronica, reggaeton, italodisco.

Domenica nel Teatro Studio Borgna si esibirà Boyrebecca, la più provocatoria delle artiste in programma tra elettronica sperimentale e reggaeton “romantico”.

A seguire Ditonellapiaga, giovane artista romana che ha da poco pubblicato Morsi, primo EP dove dà prova di uno straordinario eclettismo e di una grande versatilità, spaziando con naturalezza da sonorità dance a ritmi reggaeton, dal rap al pop.

Nella stessa sera, in sala Sinopoli, Margherita Vicario, istrionica artista che divide la sua carriera tra la musica e la recitazione per tv e cinema. Sempre il 3 ottobre nel Teatro Studio Borgna spazio alla contaminazione tra suoni tradizionali e ipercontemporanei con LA NIÑA e Bluem.

Chiude la serata e l’intera LINE UP! Bluem, al secolo Chiara Floris, cantautrice e produttrice sarda di base a Londra che ha appena pubblicato il suo album d’esordio Notte.

Open Day Mercato Testaccio

Domani torna l’Open Day al Mercato Testaccio, occasione unica per vivere la principale agorà del quartiere.

Dalle 7 alle 24 il mercato sarà aperto con laboratori per bambini, visite guidate agli scavi archeologici, musica, shopping, tanto buon cibo e bevande dai banchi.

Ingressi da via Beniamino Franklin, via Alessandro Volta, via Aldo Manuzio, via Lorenzo Ghiberti.

Musei civici gratis

Domenica 3 ottobre, in quanto prima del mese, i musei civici, l’area archeologica del Circo Massimo, l’area archeologica dei Fori Imperiali e il percorso pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello saranno a ingresso gratuito (tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso).

Ecco i musei che aderiranno all’iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco.

E ancora Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura e Villa di Massenzio.

Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione allo 060608 (entro oggi) oppure nei Tourist Infopoint anche il giorno stesso. Per maggiori informazioni potete visitare il sito web.

Hippie Market

Dopo una lunga pausa si preannuncia come un’edizione speciale di ripartenza (e in una nuova location) quella che si terrà sabato e domenica al Parco Labia.

L’Hippie Market sarà anche una due giorni in cui rigenerarsi tra discipline olistiche, lezioni di yoga, spiritualità, astrologia, tarologia evolutiva, bagni di gong, meditazione sciamanica con tamburo sacro, conferenze su benessere, corpo, mente, spirito e natura ma anche performance artistiche, momenti musicali, area kids con laboratori creativi, musicali, di riciclo creativo e inglese.

E poi una carovana di artigiani pronti a stupirvi e farvi innamorare. Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, fiori, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, lampade, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano dall'intaglio al colore, borse tote e porta tappetino.

Nel mercatino troverete anche cosmetici e saponi bio naturali, incensi, oleoliti, soluzioni idroalcoliche, estratti fluidi, oli medicinali e ungenti per ristabilire il contatto con la propria natura, piante medicinali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori.

Non mancheranno spettacoli, musica, conferenze e presentazione di libri e area bimbi con tantissime le attività didattiche e creative.

Giardino di Ninfa

Cercate qualcosa da fare all’aria aperta? Sappiate che questo fine settimana è possibile visitare il Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina, a circa ottanta chilometri a sud di Roma.

Aperto tutti i sabati e le domeniche (fino al 1° novembre), si tratta di un giardino all’inglese di otto ettari con più di mille specie di piante e cento di uccelli tra cui meravigliosi cigni.

Si può girarlo in autonomia con l’aiuto di guide cartacee o in pdf e con l’assistenza di personale a disposizione lungo il percorso.

Il biglietto intero ha un costo di 15 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito web.