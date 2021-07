Il glamping in Italia sta decollando; tende di charme per vivere un’esperienza a contatto con la natura senza rinunciare al comfort. Ecco dove provarlo

Un po’ camping, un po’ glamour. Insomma, quel giusto equilibrio tra atmosfera rustica e comodità che rende il glamping la tendenza di viaggio più nuova e chic in circolazione.

D'altronde se ritrovare un contatto stretto con la natura può aiutare a ricaricare le energie per tornare alla routine quotidiana più riposati che mai, farlo senza rinunciare al comfort aiuta sicuramente di più.

** Stare nella natura fa bene: ma sapete perché? **

Tende di lusso, lodge super attrezzati, bungalow ecosostenibili: questa forma di ospitalità ha preso piede in tutta Italia e soprattutto in posti magnifici dove dedicarsi anche a visite ed escursioni nei dintorni come al Canonici di San Marco (vicino Venezia) oppure allo IUTA Glamping & Farm nella Sicilia barocca.

Per chi fosse in cerca di relax e benessere non mancano le soluzioni come il Terme di Vulci Glamping & Spa a pochi passi da piscine naturali dalle proprietà curative.

Piccoli borghi da esplorare sono nei pressi invece del Sesta Terra Natural Resort in Liguria e al Cannaverde in Costiera Amalfitana.

In Maremma il Vedetta Lodges è addirittura immerso in un parco riconosciuto dall’Unesco, l’Archeominerario delle Colline Metallifere.

Pronti per un “campeggio” a 5 stelle? Di seguito vi portiamo in giro, da Nord a Sud, alla ricerca della meta giusta per voi.

6 glamping in Italia da scoprire

Laguna Veneta - Canonici di San Marco

È stato il Veneto (nel 2009) l’apripista in Italia di questa forma di ospitalità con il Glamping Canonici di San Marco.

Ospitato all’interno di una villa seicentesca si compone di quattro luxury tent - tutte con bagno privato, connessione Wi-Fi e aria condizionata - una suite e una tenda deluxe con vista sui campi di grano e accesso privato a un frutteto secolare.

La struttura organizza tour in bicicletta alla scoperta del territorio e visite guidate a due città splendide che si possono raggiungere con poco meno di mezz’ora di macchina: Venezia (qui inutili le presentazioni) e Padova (non perdetevi la Cappella degli Scrovegni, capolavoro con affreschi di Giotto).

Cinque Terre - Sesta Terra Natural Resort

Anche la Liguria ha il suo glamping immerso nella natura, fra i colori e i profumi della macchia mediterranea: il Sesta Terra Natural Resort a Framura (a due passi dalle Cinque Terre).

Gli otto Canvas-Lodge, immersi tra lecci e ulivi, hanno tutti terrazza con vista mare. E per rigenerare corpo e mente non mancano piscina, sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e solarium in un’area dedicata.

Si organizzano anche tour privati o di gruppo in e-bike accompagnati da guide esperte a cui far seguito con una bella cena al ristorante che serve specialità locali a base di prodotti del territorio.

Non mancate di organizzare una gita ai borghi marinari delle Cinque Terre (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore).

Maremma toscana - Vedetta Lodges

Vista mare o sul borgo medievale di Scarlino: qualsiasi sia la scelta soggiornare al Vedetta Lodges è un’esperienza di vero lusso immersi nella natura del Grossetano.

L’agriglamping si estende sul crinale sud-orientale del Poggio La Forcola e conta otto lodge (di 50 metri quadri) con portico sospeso sull’uliveto e bagno privato.

La colazione è servita a pochi passi, sulla sommità di una collina, ed è a base di prodotti freschi, biologici e di produzione locale (anche per celiaci, vegetariani o vegani).

Tra le attività proposte - oltre alla possibilità di avere lettini e ombrelloni privati alla spiaggia di Carbonifera (Follonica) - si organizzano visite guidate, in bicicletta o a cavallo, e trekking.

Del gruppo, BeVedetta, fanno parte anche un boutique hotel (insieme al glamping su una collina con vista sul Golfo di Follonica) e un b&b di charme nel centro storico di Scarlino.

Maremma laziale - Terme di Vulci Glamping & Spa

Tra Tuscia e Maremma si trova il Terme di Vulci Glamping & Spa con tende nascoste tra gli ulivi su una distesa di erba morbida a pochi passi dalle terme, quattro piscine naturali con acque terapeutiche ricche di sali minerali.

Spaziose e super attrezzate, le dieci tende del glamping si dividono in tre tipologie - tutte con nomi etruschi in omaggio alla terra che le ospita - e possono vantare alcune una veranda privata immersa tra gli ulivi, altre una vasca termale a uso esclusivo.

Nei pressi della struttura si può scegliere tra mare, campagna, natura, storia, borghi ed enogastronomia come una visita al vicino Parco Archeologico di Vulci o alla Necropoli di Tarquina, un giro nel borgo medievale di Tuscania o un tuffo nel mare di Capalbio.

Costiera Amalfitana - Cannaverde

A meno di dieci chilometri da Amalfi, tra le tipiche coltivazioni di limoni, viti e ulivi, si incontra il Cannaverde - Amalfi Coast Camp adagiato su terrazzamenti a picco sul mare immersi nel verde.

Si definisce agricampeggio infatti qui è possibile non solo degustare i prodotti locali ma anche scoprire le antiche tecniche di costruzione delle caratteristiche mura a secco e apprendere i tradizionali metodi di coltivazione del tipico limone Sfusato della Costiera e partecipare al processo di produzione del Limoncello amalfitano.

L’attenzione al confort non manca: in ogni tenda gli ospiti potranno riposare su un soffice materasso water foam e usufruire di servizi igienici privati. C’è anche una piscina a sfioro con vista mare.

Nei dintorni da non perdere una visita ad Amalfi - città di mercanti e navigatori che ebbe il suo periodo di massimo splendore tra il IX e l’XI secolo - e Cetara, antico borgo di pescatori con casette colorate e famoso per la colatura d’alici.

Val di Noto - IUTA Glamping & Farm

È la campagna siciliana della Val di Noto lo sfondo dello IUTA Glamping & Farm e delle sue tende-lodge (con tanto di verande coperte) che si affacciano su un uliveto secolare.

Non mancano le comodità come bagno privato, connessione internet, aria condizionata e tv.

Chi volesse staccare la spina (in tutti i sensi) può cimentarsi nella raccolta delle olive oppure dedicarsi a una sessione di yoga o di meditazione in mezzo alla natura.

E poi per rinfrescarsi un bel tuffo nella piscina a sfioro.

Trattandosi di un agriturismo biologico si organizzano anche pranzi con menù vegetariano.

In zona merita una visita Noto - a circa tre chilometri - con la sua magnifica cattedrale, Marzarmemi (dove fermarsi per un cremolato nella sua caratteristica piazzetta) e l’isola di Ortigia, la parte più antica di Siracusa.