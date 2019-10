Mercatini, concerti e mostre: ecco tutto quanto c'è in programma da conoscere per decidere cosa fare a Roma in questo weekend di metà ottobre

Se siete ancora indecisi su cosa fare nel fine settimana, vi diamo una mano.

Sarà un weekend all’insegna di grandi film e star internazionali quello in programma all’Auditorium Parco della Musica in occasione dell’edizione 2019 della “Festa del Cinema di Roma”.

E poi alle Officine Farneto torna “Urban Bazar” con tante proposte di abbigliamento, accessori e gioielli per una tre giorni di shopping sfrenato.

Alla Fiera di Roma è tempo di “Maker Faire”, il più grande evento europeo dedicato all’innovazione e alla creatività: un evento imperdibile per tutti gli appassionati di scienza, fantascienza e tecnologia.

Da non perdere anche la “Vendemmia di Roma”, evento che si svolge nel centro storico e che vede le migliori cantine vinicole italiane e internazionali abbinate ai più importanti brand di moda mondiali.

Inoltre, come di consueto in autunno, tante sagre per veri buongustai come quella del tartufo a Canterano e quella della castagna a Vallerano per una fuga mangereccia dalla Capitale.

Ecco i dettagli.

(Continua sotto la foto)

La Vendemmia di Roma

Nel fine settimana torna la “Vendemmia di Roma”, il celebre evento che coniuga moda e vino coinvolgendo i grandi marchi del lusso e le più prestigiose cantine nazionali e internazionali, con la partecipazione dei migliori ristoranti e degli hotel 5 stelle lusso della città.

Quest’anno più boutique, più percorsi e il nuovo appuntamento “Vendemmia Young” dedicato ai millennial per scoprire l’arte del buon bere.

Anche per questa terza edizione la “Vendemmia di Roma” avrà luogo nel centro storico della Capitale tra Via Condotti, Piazza di Spagna, Via Borgognona, Piazza San Lorenzo in Lucina, Via Bocca di Leone, Piazza San Lorenzo in Lucina e Via Fontanella Borghese.

Inoltre i ristoranti più esclusivi del centro creeranno particolari menù, con focus sul vino, e proporranno una degustazione speciale di vini selezionati al bicchiere, mentre clienti e ospiti degli hotel 5 stelle lusso aderenti avranno la possibilità di gustare dei menù “ad hoc” che prevedono abbinamenti enogastronomici ed usufruire di pacchetti esclusivi di accoglienza, una ulteriore iniziativa atta a incrementare l’afflusso turistico nazionale e internazionale.

Per saperne di più www.lavendemmiaroma.it.

Urban Bazar alle Officine Farneto

Dopo il grande successo delle passate edizioni torna alle Officine Farneto, da venerdì a domenica, "Urban Bazar".

Moda, bijoux e design saranno i protagonisti del concept di successo ideato da Titti Barra e Letizia Moroni che vedrà diversi artigiani e designer, provenienti da tutta Italia, esporre le proprie creazioni.

Le Officine Farneto e i suoi 1000 metri quadri di esposizione in stile “urban” si animeranno grazie alla fusione con i colori degli abiti e degli oggetti con l’idea di ricreare la tipica atmosfera del bazar ma in un contesto metropolitano e industriale caratteristico della ex fabbrica.

"Urban Bazar" è l’appuntamento che dà la possibilità al pubblico romano di vivere un nuovo stile di emporio e curiosare tra migliaia di oggetti di design e di moda, e per quest’occasione le due ideatrici hanno arricchito il cocktail d’inaugurazione di venerdì ore 18 con una degustazione di vini.

La grande sensibilità delle due madrine le ha portate a includere tra gli espositori l’associazione EDELA, che si fa portavoce degli interessi degli orfani dei femminicidi.

I visitatori potranno acquistare dei libri donati dalla Graus Edizioni, il cui ricavato sarà devoluto interamente alle famiglie vittime dei femminicidi.

Maker Faire alla Fiera di Roma

Da venerdì a domenica torna alla Fiera di Roma “Maker Faire Rome – The European Edition”, l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica, raccontata in modo semplice e informale.

A partire dal pomeriggio di venerdì “Maker Faire” si apre al grande pubblico fino a domenica, ospitando il meglio dell’innovazione internazionale in sette padiglioni a tema per una superficie espositiva di oltre 100mila mq.

La suddivisione dei padiglioni proposta dai curatori invita i visitatori a diventare parte attiva già a partire dai loro nomi: Re-think, Learn, Create, Discover, Make, Research.

“Maker Faire Rome” è testimonianza di come la creatività, il lavoro e la forza delle idee siano capaci di generare nuovi modelli produttivi fondati su singole iniziative e progetti brillanti.

La Capitale si conferma quindi, per il settimo anno consecutivo, polo attrattivo di nuove idee, contenuti e modelli economici: basti pensare che oltre mille progetti provenienti da oltre 40 nazioni sono arrivati dalle varie call e oltre 600, dopo attenta selezione, verranno esposti in fiera.

Economia circolare, robotica e intelligenza artificiale, IoT - Internet delle cose, manifattura digitale, foodtech, agritech, mobilità smart, edilizia sostenibile, realtà virtuale e aumentata, spazio, tecnologia nell’arte contemporanea, sportech, edtech: saranno questi alcuni dei temi protagonisti dell’edizione 2019.

Biglietto intero 12 euro.

Festa del Cinema di Roma

Tutto pronto per la XIV edizione della “Festa del Cinema di Roma” che si svolgerà fino al 27 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e in altre location della Capitale.

La struttura firmata da Renzo Piano sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti.

I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo.

Saranno 33 i film in concorso per la Selezione Ufficiale tra registi emergenti e grandi nomi, star nostrane e internazionali.

Non mancheranno anche quest’anno gli “Incontri ravvicinati” con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale: questo settimana protagonisti, tra i vari, saranno Bill Murray, Edward Norton e Ron Howard.

Accanto alla Festa, come sezione autonoma e parallela, Alice nella città organizzerà, secondo un proprio regolamento, una rassegna di film per ragazzi.

Info e biglietti su www.romacinemafest.it.

Fioritura autunnale al Roseto comunale

In autunno uno dei giardini più romantici di Roma ai piedi dell’Aventino, il Roseto comunale, è aperto per un breve periodo di tempo in occasione della fioritura stagionale con tante specie di rose che sbocciano in un trionfo di colori e profumi.

Non solo fiori e natura, da lì si può anche godere di una splendida vista sul Circo Massimo e sul Palatino.

Fino al 27 ottobre sarà aperto anche la domenica dalle 8.30 alle 18. Roseto Comunale, Via di Valle Murcia 6.

Per tutte le info www.comune.roma.it, l’ingresso è gratuito.

Apertura straordinaria del Giardino di Ninfa

Una visita al Giardino di Ninfa è un’esperienza da provare anche in autunno quando questo luogo incantevole e romantico, tra piante, ruscelli e ruderi di un’antica cittadina medioevale, si tinge di rosso, giallo e arancio.

Un’idea per una gita fuori porta per entrare in una dimensione bucolica a pochi chilometri da Roma: e proprio questa domenica, in occasione delle aperture straordinarie autunnali, il giardino sarà aperto al pubblico con visite guidate di un’ora.

Non solo, nel biglietto d’ingresso è compresa anche la visita al castello Caetani di Sermoneta.

Per ogni informazione su date e orari consultare il sito Giardino di Ninfa, Cisterna di Latina.

Biglietto intero 20 euro.

Sagra del tartufo di Canterano

Ultimo fine settimana a Canterano, piccolo centro al confine con Subiaco e i Monti Simbruini, per partecipare alla sagra del tartufo, quest’anno giunta all’ottava edizione.

Protagonisti indiscussi saranno il tartufo nero e il tartufo scorzone, tutti rigorosamente raccolti nei boschi che circondano questo piccolo centro in provincia di Roma tra i borghi più belli d’Italia.

Sabato gli stand gastronomici saranno aperti dalle 12 alle 22 e domenica dalle 12 alle 17.

Festa della castagna di Vallerano

Per una gita fuori porta questo fine settimana, la castagna sarà protagonista di una grande festa a Vallerano, piccolo borgo medioevale nel cuore della Tuscia.

Non sarà una sagra ma una vera celebrazione tra cucina tipica e ricette a base di castagne, dai primi ai secondi passando per i dolci.

Per questa XVIII edizione non mancheranno poi un mercatino dell’artigianato, stand con prodotti del territorio, degustazioni nelle cantine scavate nel tufo e visite guidate.

Mostra “Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione” alla Galleria d’Arte Moderna

È stata prorogata fino al 10 novembre la mostra “Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione” alla Galleria d’Arte Moderna.

Si tratta di una riflessione sulla figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le donne nelle diverse correnti artistiche da fine Ottocento fino ai giorni nostri.

In esposizione ci sono circa cento opere, tra dipinti, sculture, grafica e fotografia a dimostrare come l’universo femminile sia stato sempre oggetto prediletto dell’attenzione artistica.

Il percorso espositivo è accompagnato da documentari, videoinstallazioni, fotografie e filmini, provenienti dalla Cineteca di Bologna e dall’Archivio dell’Istituto Luce-Cinecittà che ne hanno curato la realizzazione, tratti da opere cinematografiche e cinegiornali, oltre che da video di performance e film d’artista.

Biglietto intero 7,50 euro.

Fabrizio Moro in concerto al Palazzo dello Sport

Doppia data per Fabrizio Moro che, venerdì e sabato, sarà in concerto al Palazzo dello Sport.

Il cantautore romano potrebbe iniziare i suoi show sulle note di “Tutto quello che volevi” mentre il gran finale dovrebbe essere “Pace”.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2018 (insieme a Ermal Meta) porterà sul palco alcune delle sue canzoni più celebri e conosciute come “L’eternità”, “Sono solo parole”, “Eppure mi hai cambiato la vita”, “Pensa” e “Non mi avete fatto niente” “Portami via” e “Libero”.

Biglietti a partire da 28 euro su Ticketone.it.