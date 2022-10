Cosa fare a Roma nel mese di ottobre? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cibo, festival e spettacoli.

Gli eventi di ottobre a Roma da non mancare.

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dagli spettacoli allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma a Ottobre

Arte e cultura

Giornate Fai di Autunno

Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano le Giornate Fai di Autunno, organizzate in tutta Italia dal Fondo Ambientale Italiano in luoghi unici d'arte e natura solitamente chiusi al pubblico come chiese, giardini, palazzi storici e aree archeologiche.

Nella Capitale si sveleranno a turisti e romani Palazzo Firenze (sede Unesco e della Società Dante Alighieri), il Teatro dell’Opera, il Palazzo della Radio (sede dell’EIAR e poi della Rai), la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, il complesso monumentale di San Cosimato e molti altri.

Alcuni di questi sono aperti solo agli iscritti Fai ma la tessera di adesione può essere effettuata anche in loco.

Sul sito della manifestazione si possono consultare gli altri siti nella provincia di Roma che aderiscono.

Van Gogh a Palazzo Bonaparte

Palazzo Bonaparte dall’8 ottobre ospita una grande mostra dedicata a Van Gogh - Capolavori dal Kröller-Müller Museum alla vigilia dei 170 anni dalla nascita del pittore olandese (Zundert, 30 marzo 1853).

Per l’occasione fino al prossimo 23 marzo saranno in esposizione, con la curatela di Maria Teresa Benedetti e Francesca Villanti, 50 opere – tra cui il suo famosissimo Autoritratto (1887) – provenienti dal Museo Kröller-Müller di Otterlo e tante testimonianze biografiche che ne ricostruiscono la vicenda umana e artistica secondo un percorso cronologico che fa riferimento ai periodi e ai luoghi dove il maestro visse.

Biglietto intero: 18 euro

Indirizzo: piazza Venezia 5 (angolo via del Corso)

I Love Sushi all’Istituto giapponese di Cultura

L’Istituto di giapponese di Cultura nel quartiere Parioli organizza fino al prossimo 22 novembre la rassegna I Love Sushi per scoprirne tutti i segreti: dalle origini alle varianti passando per la sua storia.

Il sushi oggigiorno ha varcato i confini nazionali ed è ormai apprezzato in tutto il mondo, eppure se ne conoscono solo alcune varianti e caratteristiche.

La mission della mostra è dunque quella di guidare il visitatore in un percorso che ne racconti l’evoluzione per riflettere anche sulla cultura contemporanea e sulle prospettive future.

La mostra include anche l’esperienza virtuale di un autentico sushi-shop nipponico.

Ingresso gratuito

Indirizzo: via Antonio Gramsci 74

Lucio Dalla - Anche se il tempo passa

Nel decennale della scomparsa il Museo dell’Ara Pacis fino al 6 gennaio 2023 dedica una personale a uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi: Lucio Dalla - Anche se il tempo passa.

Un’esperienza immersiva – che si ripete nella Capitale dopo il debutto a Bologna, per poi proseguire con l’anno nuovo a Napoli, Pesaro, Milano e successivamente all’estero – che si compone di un'ampia raccolta di oggetti, documenti, foto, copertine dei dischi, video, abiti di scena, locandine di film, manifesti e una collezione di cappelli e berretti.

In totale più di dieci sezioni (Famiglia-Infanzia-Amicizie-Inizi musicali, Dalla si racconta, Il clarinetto, Il museo Lucio Dalla, la sua musica, il cinema, il teatro, la televisione, Universo Dalla, Dalla e Roversi, Dalla e Roma) di cui l’ultima, inedita, dedicata al rapporto tra il cantautore bolognese e Roma.

Indirizzo: via di Ripetta 180

Biglietto intero: “solo mostra”, 13 euro

Ristoranti da provare e nuove aperture

Muorz

Dal napoletano morso, Muorz è il nuovo indirizzo nel quartiere Africano per burger gourmet da ordinare in modalità asporto e delivery.

Non potevano che essere di origine campana ingredienti e proposte in menu: tra queste lo Scapece di Amalfi (hamburger, zucchine alla scapece, fior di latte di Agerola fresco, salse Muorz alla menta), il Salsicc’N’Friariell con salsiccia campana di maialino nero casertano, fior di latte affumicato di Agerola e friarielli e La Parmigiana della Nonna (salsiccia campana con maialino nero casertano, fior di latte di Agerola affumicato, patate al forno, salsa Muorz al pepe nero).

Non manca anche una versione vegana 100% vegetale. E poi sfizi fritti come le Mozzarelline con ripieno di cubetti di fior di latte affumicato e dolci come il Napamericano, un bun con confettura "Pellecchiella del Vesuvio", bacon croccante e nocciole di Giffoni.

Orari: dal lunedì al sabato 12.00 - 15.00 e 19.00 - 23.00. Domenica 19.00 – 23.00

Indirizzo: via Collalto Sabino 13

Sofitel Wine Days

Torna l’edizione 2022 dei Sofitel Wine Days, manifestazione internazionale dedicata al mondo del vino negli hotel di lusso del gruppo Accor.

E a Roma non potevano mancare le iniziative da Settimo, la bellissima terrazza panoramica del Sofitel Roma Villa Borghese, cinque stelle a due passi da via Veneto: le degustazioni e gli abbinamenti cibo-vino saranno a cura della Wine Manager Livia Belardelli e dell’Executive Chef Giuseppe D’Alessio.

Tra le cantine coinvolte quest’anno, al fine di valorizzare il territorio, nomi del panorama viticolo del Lazio come Sergio Mottura, Principe Pallavicini, Silvestri, Marco Carpineti che proporranno le loro etichette nei vari appuntamenti della manifestazione che si celebra proprio nel periodo della vendemmia.

Dopo l’inaugurazione a fine settembre con un menu ispirato ai primi della tradizione romana, si prosegue mercoledì 12 ottobre con la serata Wine & Music (protagoniste le bollicine) e Les Diners, gran finale martedì 25 ottobre tra vini italiani e francesi.

Per l’occasione ci saranno proposte di mare e di terra come, solo per citarne alcune, il Millefoglie croccante con crudité di verdure e sfoglia di manzo e tartufo pregiato Millefeuille croustillant à la crudité de légumes carpaccio de bœuf fin et à la truffe noire da accompagnare allo Champagne Laurent Perrier Millésimé 2012 oppure Risotto Carnaroli Riserva San Massimo mantecato agli agrumi e ristretto di crostacei e Tartar di scampi al naturale con il Roma Doc Bianco di Principe Pallavicini.

Baby Bao all’Hoxton

Il bao bar di Trastevere Baby Bao si trasferisce per due giorni al The Hoxton Parioli per un pop-up tutto dedicato ai deliziosi paninetti al vapore cinesi.

L’appuntamento è per il 13 e 14 ottobre al ristorante dell’hotel, Beverly: dalle ore 19.00 si potrà ordinare sia dal menu autunnale che dalla carta proposta da Baby Bao e godersi la serata con tanto dj set (giovedì in consolle i ragazzi di Beat Soup, venerdì Mary Gehnyei).

Indirizzo: largo Benedetto Marcello 120

Festival

Festa del Cinema di Roma

Torna il red carpet all’Auditorium Parco della Musica: dal 13 al 23 ottobre si terrà la 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma che coinvolgerà anche altri luoghi culturali della Capitale.

Alice nella città, sezione autonoma e parallela dedicata alle giovani generazioni, si svolgerà nelle stesse date secondo un proprio regolamento.

Come sempre la struttura dell’archistar Renzo Piano sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti con registi e attori italiani e internazionali. Il cartellone completo è consultabile sul sito della manifestazione.

Oltre al Concorso, il programma della Festa sarà composto da altre sezioni non competitive: Freestyle ospiterà titoli di formato, durata e stile liberi, dalle serie tv ai videoclip, dai film alla videoarte; Grand Public sarà dedicata al cinema per il grande pubblico; Best of 2022 accoglierà alcuni tra i migliori titoli della stagione provenienti da altri festival internazionali; Restauri e Retrospettive presenteranno capolavori riportati al loro originario splendore e approfondimenti sull’opera di protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Ad affiancare il programma, due sezioni dedicate agli Incontri con il pubblico: Paso Doble, che prevede un dialogo tra due autori, e Absolute Beginners, in cui un autore affermato rievocherà la storia del proprio esordio al cinema.

Il Premio alla carriera andrà al regista e sceneggiatore premio Oscar James Ivory.

Feste

Halloween a Cinecittà World

La notte delle streghe si avvicina e Cinecittà World è pronta ad accogliere bambini e adulti con oltre 40 attrazioni, zombie, fantasmi e vampiri.

Con l’atmosfera di festa portata nella main street dall’Halloween Show inizia il percorso immersivo, pensato per un pubblico di tutte le età, tra animazioni, spettacoli a tema e la spaventosa Zombie Walk.

E visto il successo delle passate edizioni Halloween verrà celebrato per tutto il mese di ottobre e con tre grandi serate conclusive il 29, 30 e 31.

Ma la vera sorpresa saranno le attrazioni a tema come Manikomio aperto per l’occasione dal 29 al 31. Nel frattempo, tutti i giorni, nella Horror House si potrà camminare a fianco dei peggiori incubi cinematografici, da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Voldemort ispirato dalla saga di Harry Potter.

A Clownstrofobia, il circo dove tutto può accadere, sono attesi incubi che prendono forma dalle pareti; il sottomarino U-571 Erotika sarà invece infestato da sexy vampiri e marinarette.

Ma Cinecittà World è soprattutto il luogo perfetto per far vivere un viaggio unico anche ai piccoli ospiti coraggiosi: per loro c’è il Baby Halloween.

I personaggi delle favole rivivono nascosti nel Bosco Stregato, mentre i più grandi apprezzeranno il live show comico Trucchi Da Paura, sugli effetti speciali del cinema horror, e Gangs of Halloween, lo spettacolo live al Teatro1 con i più famosi film horror della storia.

L’invito per tutti è di venire al parco travestiti e truccati ma se così non fosse ci pensa il Truccabimbi Mostruoso a disposizione degli ospiti del parco.

Il gran finale è con le tre Halloween Nights del 29, 30 e 31 ottobre: il parco sarà aperto dalle 11.00 di mattina fino a notte fonda con spettacoli dal vivo, cene a tema horror, dj set e i concerti di Noyz Narcos, VillaBanks, DJ Rush, Pan Pot, Paul Ritch, Kolorowa, gli artisti di Undermoon e tantissimi altri ospiti.

Biglietti a partire da 15 euro

Indirizzo: Via Irina Alberti (SS Pontina, uscita Castel Romano)

Concerti

Dargen D’Amico

Da X Factor al palco dell’Orion di Ciampino: Dargen D’Amico sarà in concerto giovedì 13 ottobre alle 21.00.

Biglietti a partire da 28 euro

Sangiovanni

La star di Amici Sangiovanni è attesa per mercoledì 19 ottobre (ore 21.00) al Palazzo dello Sport.

Biglietti a partire da 35 euro.

Marco Mengoni

Venerdì 21 ottobre (ore 21.00) Marco Mengoni sarà in concerto al Palazzo dello Sport dopo aver fatto tappa in altre città italiane come Milano. Il suo tour proseguirà poi a Casalecchio di Reno, Torino ed Eboli.

Nelle circa due ore di concerto non mancheranno i brani più iconici e le ultime novità del cantante trentatreenne originario di Ronciglione.

Ultimi biglietti a partire da 63 euro.