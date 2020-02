Mercatini, musica, magie e mostre: ecco tutto quanto c'è in programma per decidere cosa fare a Roma questo weekend di febbraio

Se siete ancora indecisi su cosa fare a Roma nel fine settimana, vi diamo una mano.

Al Teatro Brancaccio per tutto il weekend andrà in scena lo spettacolo di Angelo Pintus “Destinati all’estinzione”.

Domenica largo allo shopping con il mercato dell’antiquariato e dell’artigianato a Ponte Milvio.

Per i foodie, doppio appuntamento con le eccellenze del territorio: a Palazzo Wegil torna la seconda edizione di “Formaticum”, la mostra mercato dedicata alle rarità casearie nostrane, e da Eataly si celebrano i sapori e i prodotti della campagna laziale in occasione del “Mercato dei Contadini in Festa”.

Se cercate un concerto, Gazzelle domenica salirà sul palco del Palazzo dello Sport dell’Eur.

Ultimo weekend per assistere alla mostra “Jan Fabre - The rhythm of the brain” a Palazzo Merulana e a “Supermagic” al Teatro Olimpico, occasione per tutta la famiglia per assistere a numeri di magia e illusionismo.

Noi ve le raccontiamo: a voi tocca solo scegliere.

(Continua sotto la foto)

Felliniana – Ferretti sogna Fellini a Cinecittà

Lo scorso 20 gennaio Federico Fellini avrebbe festeggiato 100 anni.

E Cinecittà non poteva non presentargli un regalo, fisico e immaginario, come è nello stile del Maestro. “Felliniana – Ferretti sogna Fellini”, è il titolo della mostra-installazione, a carattere permanente, ospitata negli Studi di Cinecittà.

L’opera porta la firma di Dante Ferretti, lo scenografo premio Oscar che per Fellini è stato uno dei magici artefici delle sue visioni, un artista-artigiano capace di dare corpo ai suoi sogni, e da Francesca Lo Schiavo, sodale di vita e lavoro di Ferretti, scenografa e set decorator di fama internazionale.

La mostra è una vera e propria immersione nell’immaginario felliniano, oltre che il racconto onirico e suggestivo di un sodalizio artistico e di un’amicizia.

Biglietto intero 15 euro, www.cinecittasimostra.it.

Formaticum a Palazzo Wegil

Dopo il grande successo della prima edizione, sabato e domenica torna negli spazi di Palazzo Wegil “Formaticum”: la mostra mercato di rarità casearie italiane dedicata agli appassionati di formaggi e agli operatori del settore dove poter degustare e acquistare i prodotti esposti.

La kermesse, ideata da La Pecora Nera Editore e dall’esperto Vincenzo Mancino, permetterà ai visitatori di conoscere le tante e piccole produzioni artigianali di formaggio che costellano il nostro paese.

Durante “Formaticum” saranno organizzati i seminari a cura della delegazione romana di ONAF (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio) e momenti di informazione per approfondire le diverse tematiche del mondo del formaggio.

Biglietto di ingresso 5 euro.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.formaticum.info.

Gazzelle in concerto al Palazzo dello Sport

Gazzelle sabato sarà in concerto al Palazzo dello Sport in occasione del “Post Punk Tour” che lo ha portato in giro per tutta Italia con il suo nuovo album.

Lo scorso inverno il cantautore romano, all’anagrafe Flavio Pardini, aveva già registrato il tutto esaurito al Mediolanum Forum di Assago, Milano e al Palazzo dello Sport di Roma, live seguiti a ruota da numerose partecipazioni ai più importanti festival estivi italiani.

Biglietti a partire da 28 euro su www.ticketone.it.

Mercato dei Contadini in Festa da Eataly

Sabato e domenica Eataly ospiterà il “Mercato dei Contadini in Festa”, un’occasione unica per rendere omaggio alle eccellenze agroalimentari del Lazio.

I sapori e i profumi della campagna laziale pervaderanno il negozio di Eataly dove sarà allestito un grande mercato contadino dove i visitatori potranno trovare tante specialità biologiche di piccoli produttori del territorio.

Non solo, nel corso della manifestazione si potrà prendere parte ai corsi e alle degustazioni tenute dai piccoli produttori laziali e saranno tante le proposte di street food che si potranno degustare nel corso delle due giornate dalle ore 10 alle 19. www.eataly.net.

Supermagic 2020

Domenica al Teatro Olimpico calerà il sipario su “Supermagic”, evento in cui i più grandi illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il mondo si esibiranno in un nuovo imperdibile spettacolo.

Quest'anno, per la prima volta, ci sarà anche la musica dal vivo per due ore di puro intrattenimento.

“Supermagic” è il varietà magico più grande d’Europa giunto alla 17ª edizione, una kermesse dove le illusioni si trasformano in realtà: vi aspetteranno incredibili apparizioni, trasformazioni ed effetti magici inediti.

Biglietti a partire da 29 euro, www.supermagic.it.

Mostra Gabriele Basilico a Palazzo delle Esposizioni

Il Palazzo delle Esposizioni ospita la mostra “Metropoli” di Gabriele Basilico, fotografo milanese scomparso nel 2013.

Dedicata a uno dei maggiori protagonisti della scena italiana e internazionale, la rassegna è incentrata sul tema della città con oltre 250 opere in diversi formati datate dagli anni Settanta ai Duemila, alcune delle quali esposte per la prima volta.

La metropoli è sempre stata al centro delle sue indagini e dei suoi interessi. Il tema del paesaggio antropizzato, dello sviluppo e delle stratificazioni storiche delle città, dei margini e delle periferie in continua trasformazione sono stati da sempre il principale motore della sua ricerca.

La mostra analizza questi temi mettendo a confronto le opere realizzate nelle numerose città ritratte, tra le quali Beirut, Milano, Roma, Palermo, Napoli, Barcellona, Madrid, Lisbona, Parigi, Berlino, Buenos Aires, Gerusalemme, Londra, Boston, Tel Aviv, Istanbul, Rio de Janeiro, San Francisco, New York, Shanghai, accostate secondo analogie e differenze, assonanze e dissonanze, punti di vista diversi nel modo di interpretare e di mettere in relazione lo spazio costruito.

Biglietto intero 8 euro. www.palazzoesposizioni.it.

Mostra “Jan Fabre - The rhythm of the brain” a Palazzo Merulana

Ultimo weekend per assistere a Palazzo Merulana alla mostra dedicata all’artista belga Jan Fabre, “The rhythm of the brain”, a cura di Achille Bonito Oliva e Melania Rossi.

Il progetto vede esposte oltre trenta opere dell’artista belga, tra sculture in bronzo e cera, disegni e film-performance, molte delle quali mai esposte in Italia e alcune realizzate appositamente per la mostra.

All’interno degli spazi espositivi dell’ex Ufficio di Igiene, la mostra si sviluppa in due capitoli: il primo si concentra su un dialogo diretto con la collezione permanente e il suo percorso espositivo; l’altro consiste in una selezione di lavori dell’artista sul tema del cervello e del rapporto tra arte e scienza.

Biglietto intero 10 euro; indirizzo, via Merulana 121.

Antiquariato a Ponte Milvio

Questa domenica torna a Ponte Milvio (dalle 9 alle 19) la mostra mercato dell’antiquariato e dell’artigianato con più di 200 espositori di antiquariato, oggettistica e collezionismo tra mobili, argenti, oggetti d’epoca, collezionismo e modernariato sulle rive del Tevere.

Indirizzo: via Capoprati. www.pontemilvioantiquariato.it.

Angelo Pintus al Teatro Brancaccio

Per tutto il fine settimana Angelo Pintus sarà in scena al Teatro Brancaccio con il suo spettacolo “Destinati all’estinzione”.

Acume, cinismo, visione disincantata e lucida sulle nostre esistenze, sulla società in cui siamo immersi, complici più o meno consapevoli di un imbarbarimento che sembra inarrestabile, sulla natura umana, locale e nazionale le cui caratteristiche emergono in modo più eclatante se messe a confronto con quelle di altri popoli.

In “Destinati all’estinzione” tutto si sviluppa a partire da una traccia densa, concentrata e stabile sulla quale, in un’improvvisazione organizzata, il comico triestino costruisce uno spettacolo brillante e divertente: quasi due ore di battute e risate coinvolgenti e senza interruzione.

Biglietti a partire da 28 euro, www.teatrobrancaccio.it.