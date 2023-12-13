Non solo pranzi e parenti, ci sono alcune ottime alternative alla tradizione. Ecco cosa fare a Natale se non amate il Natale

Chi l'ha detto che le feste vadano trascorse necessariamente a tavola con tutta la terza generazione di parenti? Ecco cosa fare a Natale se siete stufi della tradizione o se banalmente non vi piace il Natale come piace alla massa.

Se volete dare una svolta inaspettata alla solita narrazione del Natale, fatto di abbuffate, domande moleste di familiari e malinconia, vi diamo 5 alternative validissime per dare un nuovo senso alle feste.

Cosa fare a Natale se non si vuole festeggiare il Natale

Per chi proprio non ci vuole pensare: organizzate un viaggio last minute

Ok, magari non alle Seychelles. E probabilmente nemmeno in Sicilia, considerati i prezzi dei voli (che in effetti, a pensarci bene, forse costano meno quelli per le Seychelles), ma un paio di notti via, in un agriturismo o alla scoperta di qualche borgo, potrebbero essere la soluzione ideale.

L'Italia è un paese che non ha limiti da questo punto di vista. Potrete scegliere una meta puramente culinaria (perché va bene rinunciare alla famiglia, ma mica si potrà evitare il cliché di prendere almeno un paio di chili), una culturale o una semplicemente bella architettonicamente.

Puntate il dito su una mappa e preparate la valigia.

(Ri)scoprite la città

Se non avete voglia di andare via o i regali vi hanno già prosciugato il conto corrente, potete sempre optare per fare i turisti a casa vostra. Detta così sembra quasi uno slogan politico, ma pensateci bene: quante volte avete detto che vi sarebbe piaciuto visitare un certo posto, andare a vedere quella mostra che sta per terminare o entrare in quella chiesetta in cui passate davanti spesso ma avete sempre troppa fretta per fermarvi ed entrare? Questo è il momento giusto.

Sempre più luoghi culturali restano aperti nei giorni festivi o perlomeno il 24 e il 26. E se pure fossero chiusi, potrete sempre approfittarne per passeggiare per le strade senza caos e senza la frenesia della quotidianità.

Per chi vuole dare un nuovo senso al Natale: fate del bene

Natale dovrebbe essere anche un momento per riflettere, fermarsi, rallentare e iniziare a fare bilanci. Sia che la vostra vita sia esattamente come la volete, sia che non lo sia (e ve lo dice una persona che pensa sempre possa andare meglio), non c'è cosa migliore che aiutare gli altri per rendersi conto di ciò che si ha e di quanto i nostri crucci siano davvero poca roba rispetto alla vastita delle difficoltà che affliggono questo mondo e gli altri.

Di associazioni che aprono le loro porte nei giorni di festa alla ricerca di volontari che li aiutino è pieno. Servire pasti alle mense dei poveri, aiutare famiglie in difficoltà, prendersi cura degli anziani spesso lasciati soli. Sono tante le possibilità, bisogna solo non voltarsi dall'altra parte.

Organizzate una gara di maglioni brutti

Questa è un'ipotesi da sfruttare sia con gli amici sia per un Natale alternativo in famiglia. Un'idea da proporre per evitare le solite giocate a tombola e a carte e per deviare possibili argomenti di discussione imbarazzanti. In poche parole: buttare tutto in caciara is always a good idea.

Concedetevi una maratona di film natalizi

Anche in questo caso, un'attività da proporre ad amici e parenti o, forse meglio ancora, da fare da soli.

Prendete carta e penna, consultate Google e stilate una lista di film natalizi che vi riportino alla vostra infanzia o vi facciano stare in pace col cuore (se cercate qualche spunto, cliccate qui). Pop corn (o panettone), calice e il gioco è fatto.