Mercatini, pic nic, gite fuori porta, mostre e prelibatezze da gustare: ecco cosa fare a Milano nel weekend di Pasqua e Pasquetta

A Milano sarà un weekend di Pasqua all'insegna del sole e delle temperature finalmente, davvero primaverili.

Motivo in più per godersi ogni momento della giornata e sfruttare le tante iniziative in programma.

Dai musei che restano aperti anche nei giorni festivi con le loro mostre ai mercatini di fiori e dell'artigianato, fino alle cacce al tesoro all'aria aperta: l'importante è non rimanere a casa e lasciarsi ispirare dal sole e dai programmi più curiosi.

Senza trascurare la possibilità della classica gita fuori porta o del pranzo in famiglia.

Ecco allora qui sotto tutti i consigli per chi ha deciso di trascorrere il weekend di Pasqua e Pasquetta a Milano.

Cosa fare a Milano nel weekend di Pasqua

(Continua sotto la foto)

Musei e mostre da visitare a Pasqua e Pasquetta

I Musei aperti entrambi i giorni sono:

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Gallerie d'Italia

Triennale Milano

Museo di San Siro

Mudec - Museo delle Culture

Fondazione Prada

Leonardo3 Museum

ADI Design Museum

Villa Necchi Campiglio

Memoriale della Shoah

Museo Diocesano

Torre Branca

Saranno aperti solo a Pasqua e chiusi a Pasquetta:

Pinacoteca di Brera

Ultima Cena di Leonardo

Musei del Castello Sforzesco

Armani Silos

Vigna di Leonardo e Casa degli Atellani

Acquario Civico

Casa Museo Boschi di Stefano

GAM Galleria d'Arte Moderna

Museo Archeologico

Museo del Novecento

Museo di Storia Naturale

PAC Padiglione d'Arte Contemporanea

Palazzo Morando | Costume Moda Immagine

Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento

Studio Museo Francesco Messina

Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore.

Saranno invece aperti solo a Pasquetta a chiusi a Pasqua:

Museo Teatrale alla Scala

Pinacoteca Ambrosiana

Museo Poldi Pezzoli

Casa Milan - Museo Mondo Milan

Caccia al Tesoro Botanico

Lunedì 18 aprile torna l'appuntamento organizzato da Grandi Giardini Italiani che punta a far scoprire a bambini e famiglie la biodiversità e la cultura del verde attraverso il gioco.

Così, nei giardini del circuito aderenti all’iniziativa, i partecipanti riceveranno una mappa del tesoro che guiderà i botanici in erba e le loro famiglie alla scoperta dei segreti del giardino prescelto. Un’avventura tra enigmi e indovinelli su curiosità botaniche e artistiche fino a raggiungere l’ambito tesoro.

Nel milanese, l'appuntamento è a Villa Arconati - FAR (Bollate); Villa Visconti Borromeo Litta – ReGiS (Lainate); all'Orto Botanico di Brera (Milano) e al BAM-Biblioteca degli Alberi Milano (Milano).

Una pastiera per la Pace

In occasione della Pasqua, Deliveroo ha scelto la pastiera napoletana come simbolo di rinascita, creando in collaborazione con la Premiata Cremeria Rossi una special edition personalizzata con i colori della bandiera della pace.

La torta è disponibile in esclusiva sulla piattaforma di Deliveroo dal 14 aprile ed è realizzata secondo ricetta tradizionale, con l’aggiunta di crema pasticcera insieme al grano e ai canditi arcobaleno, che per l’occasione sono stati realizzati artigianalmente dal maestro canditore Paolo Romeo.

In questi giorni inoltre Deliveroo ha annunciato la sua collaborazione con UNICEF per il sostegno alimentare ai bambini che vivono in contesti di vulnerabilità nell’ambito dell’iniziativa globale Full Life, per il sostegno alle comunità e ai territori in cui opera.

Oltre a sostenere direttamente UNICEF Italia, Deliveroo dà la possibilità anche ai propri clienti di fare la propria parte contribuendo alla raccolta fondi a favore dei programmi per il sostegno alimentare a favore dei bambini più vulnerabili, grazie alla nuova funzione tecnologica che permette, al momento del pagamento, di arrotondare il conto e donare la differenza direttamente all’UNICEF.

Il ricavato della campagna - che avrà una durata di sei mesi - sarà utilizzato per garantire sostegno ai bambini e alle famiglie dell’Ucraina colpite dalla guerra.

Cascine vicino Milano per una gita fuori porta

Che si tratti del semplice pranzo di Pasqua, della classica scampagnata di Pasquetta o dell'intero weekend, i dintorni di Milano offrono tanti agriturismi e cascine in cui rilassarsi e mangiare bene e a chilometro zero.

Se volete concedervi una gita fuori porta, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Qui vi suggeriamo alcuni agriturismi e cascine a due passi da Milano.

Fiere e mercatini

Un giro per mercatini e fiere all’aperto è un must delle festività di Pasqua. Domenica 17 aprile torna il Mercatino Storico di Antiquariato di Brera attorno a Via Fiori Chiari, dalle 9:00 alle 18:00.

Oggettistica, colombe artigianali, lavorazioni in ceramica, articoli di home decor sono invece protagonisti in Piazza Portello fino al 25 aprile, mentre per Pasquetta torna la Fiera dell'Angelo, tradizionale appuntamento in Piazza Repubblica, Via Monte Santo, Via Appiani, Via Moscova dalle 8:00 alle 19:00, per perdersi tra bancarelle di fiori davanti alla chiesa di Sant’Angelo.

Centinaia di bancarelle colorate affolleranno buona parte del quartiere con prodotti di ogni genere: non solo fiori ma anche libri, quadri, cappelli, capi di abbigliamento e specialità gastronomiche.

La pizza Primaverile per un pic nic

L’arrivo della primavera accresce la voglia di consumare prodotti di stagione, cibi freschi e leggeri adatti per ogni momento della giornata. E - perché no - comodi e gustosi anche per un pic nic all'aria aperta.

Alice Pizza ha da poco lanciato appositamente La Primaverile, una pizza bianca con mozzarella e sfoglie di zucchina, mousse di ricotta emulsionata con olio d'oliva Extra Vergine d'Oliva e pepe, pomodori secchi e basilico, da gustare fredda.

Una ricetta ideata dai Maestri pizzaioli dell’Accademia della Pizza di Alice, perfetta per i consumatori alla ricerca di nuove proposte dai sapori equilibrati e ingredienti ben bilanciati.

Le pizze fredde di Alice nascono dalla preparazione dell’impasto cotto in forno, che poi viene condito a freddo proprio per esaltare la bontà e il mix di ingredienti in purezza e offrire agli affezionati clienti un prodotto versatile, stagionale, leggero, croccante ed equilibrato.

La Primaverile sarà disponibile fino al 29 maggio in tutti gli store italiani e si può acquistare direttamente al banco oppure tramite l'App Alice Pizza con la modalità “prenota e ritira” oppure con “consegna a domicilio”, ma anche attraverso altre app di delivery.

Pasqua e Pasquetta tra i tulipani

Sta diventando una tradizione anche in Italia quella di perdersi tra le distese di tulipani colorati, grazie ai numerosi campi che ogni primavera aprono le loro porte e consentono ai visitatori anche di raccogliere le varietà che preferiscono e portarle a casa.

Ad Arese c'è Tulipani italiani, mentre a Vimodrone è tornato Tulipani delle meraviglie. A Villa Arconati, oltre ai tulipani, potete trovare anche i narcisi.