Per un weekend, un pranzo o una cena: se volete fare una gita fuori porta e non sapete dove mangiare, ecco dieci agriturismi tutti da provare

Se c'è una cosa che non cambia mai, neanche col passare delle stagioni, è il piacere di una gita fuori porta nel weekend.

Una passeggiata in mezzo al verde, lontano dalle auto e dal trambusto, a contatto con la natura, gli animali e il buon cibo è quello che serve ogni tanto per staccare la spina e ricominciare la settimana, rigenerati nel corpo e nella mente.

Per questo abbiamo scelto dieci agriturismi a pochi passi da Milano in cui rilassarsi e godersi le prelibatezze che il territorio ha da offrire.

Gita fuori porta: 10 agriturismi da provare

Ristorante Passone

Questo enorme ristorante suddiviso in diverse sale si trova a Montevecchia ed è il luogo ideale per rifocillarsi dopo una passeggiata per il borgo brianzolo.

Il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone sorge nella provincia di Lecco, a circa 40 minuti da Milano e sono diversi i percorsi da fare per tutti i tipi di camminatori.

Il menù segue le stagioni e propone piatti ricercati ed esteticamente bellissimi a prezzi decisamente abbordabili considerata la qualità. Dagli antipasti ai dolci, non c'è pietanza che non meriti di essere assaggiata.

Tenuta Bramasole

Se andate verso ovest, tra Abbiategrasso e Busto Arsizio, a Inveruno, vi consigliamo la Tenuta Bramasole, una fattoria didattica immersa in un enorme spazio verde.

Il menù è composto interamente da prodotti a km zero, con materie prime del territorio, coltivate e prodotte proprio presso la tenuta. Il menù è dunque strettamente legato alla stagionalità.

Gli stessi prodotti potrete acquistarli nel market al suo interno, per portare a casa con voi l'esperienza e la genuinità del luogo.

Agriturismo La Selvaggia

Andando verso Lecco, a circa un'ora da Milano, vi consigliamo l'Agriturismo La Selvaggia, struttura a gestione familiare che gode di un panorama eccezionale vista lago e montagne.

Per arrivare è necessaria una passeggiata di dieci minuti lungo una mulattiera (che vi aiuterà a smaltire giusto un paio di calorie per arrivare carichi a tavola).

Si può mangiare fuori o nella piccola saletta interna. E per questo motivo è necessario prenotare con largo anticipo visto il numero ridotto di coperti.

Agriturismo Granai Certosa

La visita alla Certosa di Pavia è un grande classico delle gite fuori porta, e in questo caso vi consigliamo l'Agriturismo Granai Certosa, che si trova a pochi chilometri ed era sede del convento di S. Maria delle Cacce, in cui veniva utilizzato come granaio a servizio delle terre dei monaci.

Oggi qui si vendono i prodotti della terra e degli animali che vengono allevati: riso, salumi, confetture, frutta, verdure e miele.

La cascina si può raggiungere in bici utilizzando la ciclabile del naviglio pavese o in auto.

La capra campa

Nella valle bergamasca invece sorge la fattoria La capra campa, agriturismo a gestione familiare 100% vegano. Qui si producono frutta e verdura in modo naturale, che vengono anche venduti nello spaccio aziendale.

Nella fattoria ci sono diversi animali, perlopiù salvati da storie dolorose e tristi, che qui trovano una nuova vita fatta di rispetto e amore. I

l menù del ristorante rispecchia la stessa filosofia, gli animali sono ospiti e non cibo, per cui il menù è interamente vegano.

Cascina Caremma

Cascina Caremma non è solo un agriturismo, è un luogo in cui trascorrere un intero weekend per rigenerarsi a contatto con la natura e rilassarsi tra passeggiate, corsi di cucina e spa.

Qui si producono riso, frumento, orzo, mais, granoturco da polenta, mais da granella che vengono coltivati con tecniche tipiche della tradizione, come la rotazione agricola.

Sono addirittura due i luoghi in cui può mangiare, il Ristorante naturale e il Bistrot: il primo propone cucina tradizionale rivisitata e un menù degustazione da 13 portate (con ingredienti a km zero); il secondo ha un menù alla carta.

Fattoria Pasquè

Si trova in provincia di Varese invece la Fattoria Pasquè, tappa obbligata per famiglie con bambini.

Il ristorante ha un menù vario, i piatti sono squisiti e i bimbi si potranno divertire avvicinandosi ai tanti animali che vivono all'interno della proprietà.

Ogni weekend vengono organizzati laboratori didattici: come preparare il burro, le crostate o anche uno spaventapasseri o la gestione di un pollaio.

Il Filo di Grano

Nel complesso dell'Abbazia di Morimondo si trova questa chicca che si discosta dai soliti ristoranti tradizionali. Niente cucina tipica, ma una proposta contemporanea che va dal pesce alla pizza gourmet.

Il locale si affaccia sulla piazzetta pedonale e un tempo faceva parte della foresteria dei monaci prima di diventare un hotel.

Nella bella stagione il pranzo è all’aperto, d’inverno all’interno con travi in legno, caminetto e un’atmosfera calda.

Cascina Selva

Stalle, caseificio, animali e un menù fisso fatto di teglie da condividere a tavola. Situata a Ozzero, Cascina Selva, è il luogo ideale per ritrovare il contatto diretto con la natura e i valori della società contadina.

Il punto di forza della cascina è sempre stata la produzione di latte e qui è possibile assaggiare tantissimi formaggi sia freschi che stagionati, tutti rigorosamente bio.

Si mangia nella vecchia stalla ristrutturata o in veranda e il menù degustazione comprende antipasti misti, due primi piatti, un secondo di carne con contorno di stagione, un secondo di formaggi abbinati ad una composta, e due dolci.



Cascina Guzzafame

Dal 1875 Cascina Guzzafame è gestita dalla stessa famiglia che si prende cura di questa azienda agricola in un antico cascinale del 1700.

L'azienda si occupa della coltura bio di frumento, della produzione di ortaggi e dell'allevamento di vacche da latte.

Al suo interno, oltre a essere presente un ristorante di cucina tradizionale lombarda, si organizzano tantissime attività per adulti e bambini che vanno dalla fattoria didattica alle lezioni di yoga, dalle sedute di pet therapy alla vendita di prodotti, tutti rigorosamente a km zero.