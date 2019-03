Dal Carnevale ambrosiano alle iniziative per la Festa della donna: ecco tutto quello che c'è da conoscere per decidere cosa fare a Milano nel fine settimana

Il weekend dell'8 marzo a Milano non è solo quello della Festa della donna. È anche il fine settimana in cui si celebra il Carnevale ambrosiano, che inizia quando finisce quello tradizionale e prosegue fino alla domenica.

Per le donne, ma non solo, sono tante le iniziative che prendono vita in questi giorni, da quelle che stimolano il palato al quelle danzerecce.

Non mancano poi appuntamenti dedicati allo shopping, purché sia a fin di bene, e anche quelli decisamente più ludici.

Ecco tutto quello che c'è in programma.

(Continua sotto la foto)

Carnevale ambrosiano



Il giorno ufficiale dei festeggiamenti è quello di sabato 9, ma saranno tanti gli eventi organizzati in giro per la città.

Quest'anno, per motivi di sicurezza, il Comune ha preferito evitare la tradizionale sfilata in piazza Duomo.

Questo non significa che non ci saranno maschere e carri allegorici, semplicemente ogni Municipio avrà le sue celebrazioni.

Tema comune per tutti: Leonardo Da Vinci, di cui ricorre il 500esimo anniversario della morte.

Una festa diffusa, quindi, tra balli in maschera, sfilate, musiche, iniziative e laboratori per bambini

Iniziative speciali per la Festa della donna

Fino al 10 marzo Deliveroo, in collaborazione con Pokéria By Nima e Chiara Maci, lanciano Superwoman by Chiara Maci, un poké speciale ideato dalla influencer e ordinabile in esclusiva sull’app di delivery da uno dei 4 punti vendita di Pokèria By NIMA di Milano.

La ricetta è a base di riso bianco, tartare di salmone marinato con lo zenzero, cavolo rosso, feta, guacamole non piccante, chicchi di melograno e un fiore edulo al centro.

Sempre in occasione dell'8 marzo il mixologist consultant di Pandenus Alessandro Melis ha creato Women Affairs, un cocktail pop-up che sarà disponibile all'indirizzo di Gae Aulenti con dj set a partire dalle 19.

A base di Gin, frutto della passione, liquore St. Germain, Ferrari Perlé, Zest di Pompelmo, il drink ha un gusto deciso e dalla tonalità gialla, in omaggio al fiore per eccellenza della festa della donna.

Eros Ramazzotti in concerto

Dopo aver registrato sold out in Germania, Eros torna in Italia, per far tappa a Milano e Roma prima di ripartire per la tournée mondiale.

Le prime due date al Mediolanum Forum hanno fatto impazzire i fan, che potranno replicare ancora l'8 e il 9 marzo, sempre ad Assago.

Un concerto in cui il cantante alterna i nuovi brani dell'ultimo album Vita ce n'è ai suoi grandi successi, senza dimenticare mai di tenere alto il livello di energia e il contatto con il pubblico, anche per farlo riflettere sui temi ambientali.

Leonardo & Warhol

In occasione delle celebrazioni per il V centenario della morte di Leonardo, fino al 30 giugno, la Cripta di San Sepolcro, ospita Leonardo da Vinci e Andy Warhol.

Nella Chiesa più antica di Milano si potrà scoprire un itinerario di sei secoli accompagnato da due protagonisti delle loro rispettive epoche che hanno avuto in Milano un loro punto di incontro, seppur a quattro secoli di distanza.

Il percorso espositivo, curato da Giuseppe Frangi, attraverso proiezioni immersive, vi guiderà nella Milano vissuta, disegnata e immaginata da Leonardo da Vinci, per concludersi con la visione dal vivo di The Last Supper di Andy Warhol, l’opera con cui nel 1986 il padre della Pop Art reinterpretò il capolavoro leonardesco.

Weekend a fin di bene

Torna con la sua seconda edizione la Women’s Health Week, programma di fundraising e sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori femminili realizzato da Hilton in collaborazione con Fondazione Ieo-Ccm.

Fino al 10 marzo, gli hotel aderenti proporranno iniziative di vario tipo per diffondere una cultura della prevenzione e raccogliere fondi. In particolare, sarà proposto Pink Velvet, un cocktail dalle tonalità rosa e dall’intenso sapore a base di lime, sprite e fiori di sambuco, in versione alcoolica o analcolica, per un aperitivo o un dopo cena a fin di bene.

Fino al 16 marzo, inoltre, torneranno i Limoni per la ricerca, un progetto di Fondazione Umberto Veronesi, realizzato in partnership con Citrus – L’Orto Italiano, per finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza. Per ogni retina di limoni venduta nei punti vendita aderenti all’iniziativa, 40 centesimi saranno devoluti alla ricerca.

E poi: Innocent, il brand di succhi di frutta freschi e smoothie in Europa, organizza a Milano Caffé a Maglia, un evento gratuito rivolto ai generosi e ai lavoratori a maglia (o aspiranti tali) che desiderano contribuire in prima persona al progetto solidale di innocent Tanto di cappellino.

L’appuntamento è per sabato 9 marzo a partire dalle ore 14.30 presso Coffice in via Olona 11. I partecipanti potranno lavorare a maglia in compagnia per confezionare quanti più cappellini di lana possibili da far indossare agli smoothie. I fondi raccolti dalla vendita delle bottigliette solidali verranno devoluti all’Associazione Outsider Onlus di Torino, che si occupa di supportare l’integrazione sociale di persone con disabilità attraverso laboratori artistici.

Cartoomics 2019

Torna anche quest'anno, dall'8 al 10 marzo, la manifestazione dedicata al mondo dei cartoni animati, dei video giochi e dei fumetti, giunta ormai alla sua 26esima edizione.



Nei padiglioni di Fiera Milano Rho proiezioni, incontri, contest ed eventi speciali.

Tra gli espositori, come prevedibile, anche le collane Panini, che presenteranno il ritorno di Conan il Barbaro e l'arrivo in Italia dei manga Beastars e Paradise Kiss.



Tra i contest, quello organizzato da Varta in collaborazione con la Scuola del Fumetto di Milano che invita tutti, grandi e piccini a partecipare per inventare i nuovi personaggi del brand.

Uno stile di vita sostenibile parte dall'alimentazione



Slow Food e Davines insieme per un’iniziativa in favore di un’alimentazione sostenibile.

Nasce così Food for Change, progetto che mira a educare le persone a scelte alimentari consapevoli, per influenzare il positivamente l’industria alimentare, tra i maggiori responsabili dei cambiamenti climatici.

Dall’8 al 30 marzo, acquistando due prodotti della linea Essential Haircare nei saloni Davines si riceverà in omaggio il volume Metti in tavola la biodiversità.

Il libro raccoglie quaranta ricette realizzate solo con prodotti stagionali e ideate da chef dell’Alleanza Slow Food, il network di cuochi che si avvale di materie prime di qualità, con un impatto sostenibile.

Fa’ la cosa giusta

Dall’8 al 10 marzo torna Fa’ la cosa giusta, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, anche quest’anno a ingresso gratuito. L’appuntamento è come sempre a Fieramilanocity.

Tra le novità, PluraleFemminile,​ uno spazio dedicato al ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro, dove si parlerà di sessismo, di gender gap nell’accesso all’istruzione, ai servizi sociosanitari e alla vita politica. Alle donne è legata anche la mostra interattiva “Il labirinto della violenza“, un percorso esperienziale di 10 minuti per imparare a riconoscere i segni della violenza nella coppia.