Mostre, feste, degustazioni e spettacoli: ecco gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Il primo weekend di ottobre a Milano è all'insegna della cultura.

Tante le mostre che aprono i battenti in questi giorni, inaugurando di fatto la nuova stagione. Dalla scienza ai fumetti all'arte, c'è spazio per tutti i tipi di interesse.

Ma non solo. Perché non mancano gli spettacoli, le feste e le iniziative benefiche.

Spazio anche al gusto, tra sapori orientali e prodotti tipici italiani.

A ognuno il suo, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Torna Real Bodies

Nuova Real Bodies, oltre il corpo umano torna a Milano.

L'expo di anatomia che la scorsa stagione ha toccato cifre record di visitatori riapre al pubblico il 6 ottobre allo Spazio Ventura XV, in zona Lambrate.



Più di una semplice mostra, Real Bodies è un evento scientifico che consente di ammirare (se avete lo stomaco forte) oltre 50 corpi interi e 450 organi umani. Veri.

Novità di questa edizione, l’anteprima mondiale di installazioni ispirate al genio rinascimentale di Leonardo Da Vinci, con una sezione specifica dedicata agli studi anatomici dal vero ricavati dai disegni del maestro fiorentino.



Havana Casa De Color

Cuba sbarca a Milano con la casa particular firmata Havana Club 7.

Fino al 7 ottobre via Corsico, in piena zona Navigli sarà la meta prediletta di quanti vorranno farsi contagiare dal ritmo cubano, fra musica, danze e rum.

Da pomeriggio a notte saranno tante le attività che racconteranno l'isola caraibica, con performance live di artisti, cantanti e musicisti.

Ad accompagnarli il nuovo cocktail Havana Cancha e una serie di piatti realizzati ad hoc.

Japan Festival

Dal 5 all'8 ottobre la Fabbrica del Vapore si trasforma in un angolo di Giappone con la manifestazione interamente dedicata al Paese orientale.

Tanti gli appuntamenti da non perdere, che raccontano storia e cultura nipponica a grandi e piccini.

In programma corsi di lingue e di grafia, suggerimenti su come indossare correttamente il kimono, workshop di disegno manga e origami e altre curiosità.

Non mancherà lo spazio dedicato al gusto, con minicorsi di cucina giapponese (sushi ma non solo) e degustazioni.

Conoscere Caravaggio

Dopo il successo della mostra Dentro Caravaggio, MondoMostreSkira organizza al Museo della Permanente Caravaggio. Oltre la tela: la mostra immersiva.

Dal 6 ottobre al 27 gennaio 2019 i visitatori potranno conoscere ancora più a fondo l'artista.

Si tratta infatti di una nuova esperienza multimediale in cui, con l'ausilio di video proiettori e cuffie, si potrà ripercorrere la vicenda artistica e umana di Caravaggio attraverso 40 opere, di cui molte invisibili normalmente al pubblico perché custodite in luoghi privati, troppo fragili per viaggiare, andate distrutte o inamovibili dalla propria sede.

Mary Poppins - Il musical

Torna a Milano, dal 5 ottobre al Teatro Nazionale, la prima versione teatrale italiana della storia della magica tata nata dalla penna di L.P. Travers e resa celebre dal film Disney.

Grazie a una scenografia all'avanguardia (la scena della giostra nel parco è così piaciuta ai produttori originali da inserirla nell’allestimento del tour internazionale) e a una colonna sonora allargata, lo spettacolo ha staccato la scorsa stagione più di 100mila biglietti e si conferma uno dei più amati in cartellone.



Questi gli orari: sabato doppio spettacolo alle 15 e alle 20,45; domenica alle 15 e alle 19,30.

Tex Willer in mostra

Era il 30 settembre 1948 quando Gianluigi Bonelli, su intuizione della moglie Tea, dava vita a Tex Willer.

Ora l'eroe western compie 70 anni e Milano ha deciso di festeggiarlo a dovere.

Così nasce la mostra Tex. 70 anni di un mito, che raccoglie i materiali conservati negli archivi della Sergio Bonelli Editore e li arricchisce di installazioni e nuovi spunti.

Al Museo della Permanente, fino al 27 gennaio, sarà possibile quindi muoversi tra disegni, fotografie, tavole originali, gadget e sale a tema.

Non solo. Per l'occasione, in edicola, al fianco della serie regolare troverete una serie limitata che mostrerà la versione da fuorilegge di Tex, braccato dalla giustizia dopo essere stato incastrato.

Gita fuoriporta

Fino al 14 ottobre il Touring Club Italiano invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra con l'iniziativa Autunno Bandiere arancioni: Aggiungi un borgo a tavola.

Weekend in cui enogastronomia, cultura e natura saranno protagoniste grazie a una serie di attività e iniziative per far conoscere sapori e tradizioni dei tesori nascosti della nostra penisola e promuovere un nuovo modo di viaggiare, slow e sostenibile.

Una grande festa, da nord a sud e in oltre 100 borghi Bandiera arancione, che ha come obiettivo quello di mostrare le bellezze e le tipicità di questi territori attraverso degustazioni di prodotti tipici in un luoghi insoliti, per concludere l'Anno dedicato al cibo italiano.

Tutti i programmi sono disponibili sul sito.

Innovation Running Day

Sabato 6 ottobre Avis Milano organizza una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla promozione dell'importanza del dono, specie in un momento come quello attuale in cui le scorte di sangue negli ospedali sono spesso carenti.

Per questo si terrà presso l'Ospedale Niguarda Ca' Granda un pomeriggio di corse non competitive, (3 o 6 km e a ostacoli), con lo scopo di attirare grandi e piccini a partecipare alle varie attività e sostenere la realizzazione di Spazio Avis, un luogo fondamentale per adeguarsi alle nuove normative che regolamentano le strutture trasfusionali.

Dalle 14 alle 17 si potrà avere libero accesso al village, con animazione, proiezioni e laboratori di cucina per un’alimentazione sana, screening, misurazioni gratuite e tanto altro.

Patagonia Thrift Shop

Sabato 6 ottobre, dalle 10 alle 19, aprirà in via Tortona il temporary shop Patagonia, marchio di abbigliamento e accessori outdoor nota per la propria vocazione ambientale.



L'obiettivo è quello di incoraggiare i visitatori a fare acquisti ponderati. Per questo chiunque lo vorrà potrà acquistare a un prezzo speciale un capo Patagonia precedentemente utilizzato, riparato e personalizzato per l’occasione.



I guadagni della giornata saranno interamente devoluti in beneficenza alle Organizzazioni Non Profit Mountain Wilderness Italia, Cittadini per l’Aria, Genitori Antismog e Io non ho paura del lupo.