Degustazioni, mostre, feste e tanto shopping: ecco gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Ormai da qualche anno il weekend del Black Friday segna anche a Milano il via ufficiale allo shopping natalizio e il fatto che domenica coincida con il primo giorno di dicembre non fa che accentuare la percezione che le feste siano dietro l'angolo.

E così, ecco che in tutta la città iniziano a moltiplicarsi gli eventi legati al Natale e le occasioni per portarsi avanti coi regali o anche solo per tuffarsi tra lucine e canzoni che creano subito l'atmosfera giusta.

Non mancano, poi, le iniziative solidali e quelle che invece rifocillano lo stomaco, in barba a qualsiasi speranza di dieta preabbuffate.

Ecco cosa vi consigliamo di fare questo weekend a Milano.

Amazon XMas San Babila

Fino al 1° dicembre, in occasione della settimana del Black Friday e per festeggiare l’arrivo del Natale, Amazon torna anche quest’anno con uno spazio esperienziale nel cuore della città.

Numerose le esperienze live e le attività che animeranno Amazon Xmas San Babila per tutto il weekend: showcase musicali, presentazioni di audiolibri Audible, showcooking e masterclass.

Vegas Jones, Subsonica e Andrea Bocelli regaleranno momenti indimenticabili ai propri fan, presentati da Amazon Music.

Appuntamenti interessanti anche quelli con Isabella Potì, il premio Pulitzer Lawrence Wright e le voci di Audible.

Orari e indirizzo: dalle ore 10:00 alle ore 20:00, in Corso Venezia 2

Il programma completo è disponibile su amazon.it/sanbabila



I Maestri del panettone

Il 30 novembre e l'1 dicembre torna la manifestazione dedicata al dolce meneghino per eccellenza.

Due giorni che anticipano le feste natalizie alle Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

I migliori 26 lievitisti italiani porteranno a Milano le loro crezioni: un’occasione per assaggiare e acquistare a prezzi speciali più di centocinquanta panettoni artigianali di altissima qualità e fare scorta per il periodo festivo.

Il programma prevede sessioni di degustazione, masterclass e lezioni ad accesso gratuito.

E poi: approfondimenti del grande laboratorio di pasticceria La Fabbrica del Panettone, i drink che accompagneranno le degustazioni dei panettoni, realizzati in collaborazione con il Consorzio dell’Asti DOCG e le attività dedicate ai più piccoli tra i 6 e 12 anni.

Coca Cola Christmas Village

Per celebrare i 30 anni di attività di Banco Alimentare, che dal 1989 recupera e distribuisce in Italia le eccedenze alimentari, Coca-Cola sarà al suo fianco con il progetto Condividi la magia del Natale, un invito a riscoprire lo spirito di questo periodo dell’anno e l’importanza e il piacere della condivisione con dei semplici gesti di generosità.

Per l'occasione l’iconico truck Coca-Cola arriverà in cinque città italiane: Milano, Verona, Roma, Napoli e Palermo. Saranno loro a ospitare il Coca-Cola Christmas Village dove tutti potranno incontrare Babbo Natale, emozionarsi con le note del coro Gospel, addobbare l’Albero di Natale con i propri pensieri e desideri e lasciarsi trasportare dal gioco di specchi di un’infinity room a tema natalizio.

A Milano l'appuntamento è previsto per domenica 1 dicembre.

Il villaggio sarà anche l’occasione per scoprire la gioia di fare qualcosa per gli altri, con il Coca-Cola Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

Grazie al progetto Condividi la magia del Natale, infine, verranno anche raccolti e distribuiti 1 milione e mezzo di pasti e organizzate quattro cene sociali nei magazzini di Banco Alimentare di Verona, Roma, Napoli e Palermo per offrire un momento speciale alle persone in difficoltà.

Milan Coffee Festival

Degustazioni gratuite, workshop interattivi, performance di baristi, torrefattori e mixologist.

Sono questi gli ingredienti della manifestazione che ha l’obiettivo di celebrare il caffè artigianale nelle sue molteplici declinazioni e, per la sua seconda edizione, si trasferisce in una location più grande.

Da sabato 30 novembre a lunedì 2 dicembre a ospitare l’evento sarà il Superstudio Più di via Tortona, location iconica di uno dei distretti storici e più vivaci del Fuorisalone del design.

Il programma della manifestazione è disponibile sul sito.

In occasione del Milan Coffee Festival, poi, il Faema Flagship Store di Via Forcella 7 ospita la mostra a ingresso gratuito The Coffee Hunter - Uganda, un viaggio all'origine del caffè attraverso i volti delle persone che vivono quotidianamente il processo di produzione.





Il Thanksgiving da STK

In occasione del giorno del Ringraziamento americano il locale di Piazza della Repubblica attiva uno speciale menù per raccontare ancora una volta delle sue radici USA ai propri clienti.





Un Thanksgiving della tradizione, ma con un tocco italiano: immancabili il tacchino ripieno e le patate dolci, per un esperienza 100% made in USA, anticipato da una vellutata di zucca e dal garretto di maiale.





A festeggiare il Thanksgiving con STK anche Wild Turkey, che ha creato per l’occasione una speciale drink list, on air dal 28 al 30 Novembre, per i clienti STK .





Il Black Friday a Milano

Il venerdì nero coinvolge ormai proprio tutti, negozi fisici, locali, app e e-commerce.

Fino al 1° dicembre, Uniqlo riserva a tutti gli appassionati del brand offerte e sconti su una vasta gamma di prodotti presso lo store di Cordusio e sul sito.

Da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre le offerte si moltiplicano, e lo sconto non sarà destinato solo ad una categoria di prodotto, ma a più prodotti.

In occasione del Black Friday e del vicino Cyber Monday (il prossimo 2 dicembre), Treatwell, il portale per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere, raccoglie in una pagina dedicata centinaia di imperdibili offerte beauty.

Con pochi click è possibile approfittare di sconti fino al 50% per prenotare trattamenti di ogni tipo.

Il venerdì nero di eBay.it, invece, si veste dei colori della solidarietà con lo scopo di provare ad esaudire un numero più alto possibile di sogni di bambini in difficoltà.

L’eCommerce presenta l'iniziativa di beneficenza #eBayDonaPerTe: durante la giornata del Black Friday, per ogni oggetto acquistato all’interno della pagina Imperdibili, eBay donerà 1€ a favore di Make-A-Wish Italia Onlus, organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni affetti da gravi patologie.

Nel locale di via Prina Gu-Mi, invece, il 29 e 30 novembre ordinando una delle nuove proposte culinarie si potrà avere in omaggio una bibita a pranzo e un calice di vino a cena.

Clinique The Lab



Arriva in piazza Cordusio l'1 dicembre il primo temporary store di Clinique ispirato ai laboratori dermatologici e che rimarrà aperto fino al 24 dicembre.



Un luogo focalizzato sull'experience, in cui i visitatori potranno destreggiarsi in un percorso alla scoperta dei prodotti e dei servizi Clinique: dai make-up workshop con i Colour Specialist Clinique, agli incontri, su appuntamento, con l’esperta del marchio Emmanuelle Moirand, passando per la personalizzazione dei propri acquisti natalizi a opera di un’artista.

Ma non solo: ad attendere consumatori e amanti del beauty anche un’analisi della pelle 2.0 grazie alla Clinical Reality, un software sviluppato dagli esperti Clinique per indicare a ciascuno il proprio trattamento su misura e un consumer calendar con un menu di servizi che si rinnovano ogni giorno e che sarà esposto in vetrina, a uso e consumo di tutti.

Sarà inoltre possibile acquistare una serie di cofanetti natalizi in edizione limitata e personalizzare i propri acquisti con un pacchetto speciale creato appositamente per questo evento.

Imparare a fare le decorazioni con la carta

Anche quest'anno Viridea organizza gli incontri creativi dedicati alla realizzazione di decorazioni natalizie fai da te con l'uso di materiali semplici come la carta crespa e i cartoncini colorati.

Questo weekend l'appuntamento è per sabato 30 novembre alle 15 presso il Viridea Garden Center di Rho.

Tutti i presenti avranno la possibilità di creare con le proprie mani addobbi floreali grazie ai materiali messi a disposizione gratuitamente.

I workshop avranno una durata di tre ore.

Iniziative solidali

Moda e creatività unite per sostenere la Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - impegnata da oltre 70 anni nella battaglia contro il cancro. L'appuntamento è da Potafiori fino a domenica 1 dicembre.







Qui sarà possibile acquistare i capi UnoCashmere al grido di #JoinTheFight, oltre a cercare di accaparrarsi attraverso asta in busta chiusa l'edizione limitata (in foto)



Parte del ricavato delle vendite dello shopping solidalesarà destinato al sostegno delle attività di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori offerta da LILT attraverso le sue campagna di sensibilizzazione.

Sabato 30 Novembre, invece, presso l'Aspria Harbour Club si terrà il Telethon Tennis Day - Aspria Charity Tournament, il torneo solidale a favore della ricerca di Telethon.

Nello specifico il ricavato sarà interamente devoluto a favore di Come a casa, un progetto di accoglienza per chi arriva in Italia presso l'Istituto San Raffaele Telethon di Milano per sottoporsi al trattamento di terapia genica.

Tra i volti noti che parteciperanno: Massimiliano Allegri, Stefano Meloccaro, Dalila Setti, Clarence Seedorf e Paolo Maldini.