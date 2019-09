Mostre, musica dal vivo, attività sportive e giochi: ecco gli eventi da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo weekend

L'ultimo weekend di settembre a Milano ci trascina inesorabilmente verso la stagione autunnale.

Ma se pensate che il foliage si accompagni solo a passeggiate al parco e scorpacciate di castagne attorno a un tavolo, vi sbagliate di grosso.

La città è in continuo fermento, come dimostrano i tanti eventi ancora all'aria aperta.

Tante le mostre per appassionati di arte, ma anche di design. E altrettanti gli appuntamenti musicali, di tutti i generi.

E poi sport, giochi, gusto e molto altro.

(Continua sotto la foto)

Eventi sportivi

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Wanderlust 108, l’evento che unisce la corsa allo yoga.

Dopo l’appuntamento di Firenze, la manifestazione arriva a Milano, domenica 29 a CityLife, prima di spostarsi a Roma il 6 ottobre.

Giunta alla sua terza edizione in Italia, Wanderlust già da 10 anni si fa portavoce di una nuova forma di attività psicofisica in giro per il mondo: 5 km di corsa o camminata, 90 minuti di yoga e una sessione di meditazione guidata.

Durante l’evento, Adidas in qualità di main partner, organizzerà attività coinvolgenti e immersive per consentire ai partecipanti di fare il pieno di sport e benessere.

Il Village aprirà alle 7,30 per il ritiro del kit di benvenuto. Le attività inizieranno alle 8,45 e andranno avanti fino alle 16,30.

Per festeggiare gli 80 anni dell’ospedale Niguarda, invece, Avis ha organizzato un’edizione speciale dell’Innovation Running, la corsa non competitiva dedicata al tema della prevenzione, in programma sabato 28 settembre intorno all’ospedale.

La giornata coinvolgerà adulti e bambini, con momenti di intrattenimento e la possibilità di ricevere anche una consulenza medica in diversi ambiti.

Le iscrizioni apriranno alle 13,30.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Oktoberfest al Carroponte

Un weekend di birre, musica e divertimento.

È quello in programma al Carroponte di Sesto San Giovanni che fino al 29 settembre ospita la sua personale versione dell'Oktoberfest, la celebre festa della birra tipicamente bavarese.

Nello spazio di oltre 3mila metri quadrati (di cui metà al coperto) si alterneranno boccali, balli e cibo, con gli immancabili würstel, i crauti, ma anche brezel, gulasch, zuppe e canederli.

E per il dessert il tradizionale strudel di mele.

Il mondo di Leonardo e il vino

In occasione del cinquecentenario dalla scomparsa del maestro rinascimentale, Villa Necchi Campiglio ospita la mostra che mette in luce la contemporaneità e la poliedricità di Leonardo Da Vinci mostrandone il lato meno noto, quello di esperto enologo dedito all’arte di fare buon vino.

Durante l’esposizione, in programma fino al 29 settembre, tutti i visitatori potranno apprezzare le opere esposte degustando un calice di Chianti Riserva prodotto dalle Cantine Leonardo seguendo le indicazioni enologiche dettate dal Genio, recuperate e custodite nel Metodo Leonardo®, oggi applicato nella produzione dei vini a lui dedicati.

Pixel Picnic

Dopo due rinvii per maltempo a maggio, Pixel-Picnic 2019, il picnic lungo un chilometro torna domenica 29 settembre, nell’ambito della Milano Green Week.

Il via è previsto per le 12.00 al Parco Sempione, davanti al Teatro Continuo di Burri.

Per partecipare e contribuire a realizzare la tavolata lunga un chilometro, basta portare il proprio cestino e un cuscino

Per i più pigri è previsto un supporto di ristorazione.

Giunto alla quarta edizione, Pixel-Picnic è quest'anno dedicato alla Milano del futuro, per riflettere su pratiche, soluzioni e progetti del vivere sostenibile.

E per tutta la giornata poi giochi, sport, laboratori, performance, teatro, sfide, rendono i partecipanti esploratori urbani alla scoperta di Parco Sempione (tutte le attività sono a ingresso gratuito).

Talking Crafts

Talking Crafts è un’installazione realizzata da Google Italia, Domus Academy e 4 grandi brand del design made in Italy (Bitossi, Driade, FontanaArte e Kartell) nata da una curiosità: in un contesto in cui gli assistenti vocali stanno disegnando una forma nuova al modo in cui viviamo la casa, come si integrano tecnologia e design?

Per trovare una risposta è stato chiesto a un gruppo di studenti di Domus Academy di immaginare come i dispositivi Google possano integrarsi con gli oggetti più familiari delle nostre case aumentandone la funzionalità.

I progetti vincitori sono stati poi prototipati dai quattro grandi marchi del design e sono ora esposti in Piazza Gae Aulenti 12 per tutto il weekend.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 27 al 29 settembre 2019 con accesso libero dalle ore 10:00 alle 19:00.









Ma in che modo la voce prende forma nelle nostre case?

Google lo ha chiesto agli studenti di Domus Academy, che - sotto la guida dell’architetto Fabio Novembre e dei project leader Francesco Dompieri (Studio Nichetto), Hanna Ehlers (Lisson Associati) e Francesco Librizzi - nel corso di una maratona creativa di 48 ore hanno immaginato come i dispositivi Google possano integrarsi con gli oggetti più familiari delle nostre case, aumentandone le funzionalità fino a dargli voce. I progetti vincitori sono stati prototipati da quattro autorevoli marchi del design Made in Italy: Bitossi, Driade, FontanaArte e Kartell, e saranno esposti all’interno di Talking Crafts.





Talking Crafts conduce il visitatore attraverso la dimensione stilizzata di una casa, nelle cui “stanze” sono collocate i prototipi realizzati dalle aziende di design italiane sulla base dei progetti degli studenti di Domus Academy.





E’ così che entrando in cucina incontriamo Around, scultura in ceramica disegnata per Bitossi a richiamare un centrotavola: un piatto pensato per contenere alimenti e piccoli oggetti, che si sviluppa in verticale per poi allargarsi a ospitare Google Home Mini, pronto a trasformare per voi le once in grammi, a scoprire quante calorie ha una banana e a mettere una musica soft come sottofondo della vostra cena.





Mentre in salotto il nostro occhio sarà catturato anche da Osmo, il tavolino da soggiorno realizzato per Driade (presente alla mostra con tre prototipi) che replica il movimento dell’acqua attraverso onde scolpite sulla superficie del legno, trasformando lo smart speaker Google Home Mini in una goccia d’acqua, permettendo di farlo crescere naturalmente attraverso lo spazio che lo ospita.





Ma non è ancora ora di dormire, anche se vi troverete a passare per la camera da letto, dove vi accoglierà anche Ciao Ciao, la specchiera in ferro disegnata per FontanaArte. Vetro e metallo si incontrano armonicamente in questo oggetto, pensato per rispondere alle vostre domande con la voce o con le immagini grazie all’integrazione di Google Nest Hub. E se un tempo avreste chiesto “Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?”, oggi potrete chiedere al vostro specchio che tempo farà nel weekend o com’è la situazione del traffico per andare al lavoro.





Allo stesso modo di quello che potranno fare i vostri ragazzi accendendo e spegnendo Bubbella, la bolla bella realizzata per Kartell per ospitare Google Home Mini e essere pronta a mettere in pausa la TV, abbassare le luci prima di andare a dormire o farvi sentire un rilassante suono delle onde mentre vi preparata a cadere fra le braccia di Morfeo.

Musica dal vivo

Per gli amanti della musica saranno tanti gli appuntamenti da segnare in agenda.

Si comincia venerdì sera, alle 21, con il concerto dal titolo Da Mozart ai romantici russi presso la Palazzina Liberty in Musica.

Una serata tra arte e musica, per avvicinare anche i neofiti al Bel Canto e alla chitarra classica. Si esibiranno il soprano Katerina Adamova insieme a Marco Battaglia (chitarra). Ingresso gratuito.

Alla Fabbrica del Vapore, sabato e domenica arriva Sketches, festival dedicato alla musica contemporanea prodotta da professionisti, ma anche da amatori con strumenti inusuali, oggetti di riciclo, piante.

Due giornate all’insegna di laboratori, occasioni di confronto, performance e aperitivi, per coinvolgere e incuriosire il pubblico offrendo un punto di vista insolito e ludico sulla musica contemporanea e la sua fruizione.

Domenica mattina, poi, si terrà l’ultimo appuntamento con la serie di concerti di musica classica al mattino ospitati dalla Locanda alla mano, all’interno del Parco Sempione.

Alle 11 si esibiranno Carlo e Angela Lazzaroni, rispettivamente violino e pianoforte. In caso di maltempo il concerto sarà annullato.

Così fan tutte

Fino al 6 ottobre lo Spazio Dante ospita la mostra dedicata all’infedeltà femminile dall’antichità a oggi.

Organizzata da Gleeden, il sito di incontri extraconiugali, e curata da Vittorio Sgarbi con la consulenza della storica dell’arte Beatrice Avanzi, l’esposizione ripercorre il tema del tradimento in rosa nella storia, nell’arte e nella cultura occidentale.

Da Elena di Troia a Giovannona coscialunga, dalle poesie di Catullo alla commedia sexy degli anni ’70: un viaggio tra arte, letteratura e cultura pop per raccontare oltre duemila anni di infedeltà al femminile.

La via in rosa



Sabato 28 settembre lo Swatch Store di Montenapoleone a Milano si tingerà di rosa.

Per celebrare la Giornata dello shopping solidale, promossa dalla Lega Italiana per Lotta contro i Tumori (LILT) nell’ambito della Campagna Nastro Rosa, Swatch devolverà parte dell’incasso dell’intera giornata a favore della LILT e della ricerca.

Per l’occasione, nello store di Montenapoleone, oltre agli orologi e alla vetrina rosa, infatti una sorpresa attende i visitatori: una speciale rivisitazione, sempre in rosa, del tiramisù, il dolce più amato dagli italiani, verrà distribuita a tutti i presenti.

Il dolce al mascarpone sarà preparato da Mascherpa, la prima “Tiramisutecha” di Milano, con cui Swatch ha stretto una partnership per la giornata dello shopping in rosa.



Milan Games Week

Torna anche quest’anno la più importante fiera italiana dedicata all’intrattenimento elettronico, negli spazi di Fiera Milano Rho da venerdì 27 a domenica 29 settembre.

Nel corso della manifestazione saranno svelati i videogiochi più attesi della prossima stagione con oltre 55 videogame tra cui 22 anteprime assolute per l’Italia.

Nell’ambito della Games Week, poi, venerdì 27 e sabato 28 settembre, in piazza 24 maggio sarà possibile giocare nella Deliveroom, la prima escape room a tema food ideata da Deliveroo.

Le persone che vorranno cimentarsi nel gioco, saranno accolte da un improbabile roomate all’interno di una stanza che ricrea a tutti gli effetti un ambiente di casa e, per poter trovare la via d’uscita in un tempo di 15 minuti, dovranno risolvere divertenti quiz, rebus e giochi abilità sul tema dei cibi.

Il gioco è gratuito ed aperto a tutti, ai grandi ed anche ai bambini accompagnati dai genitori.

L’inaugurazione per il pubblico è prevista per venerdì 27 settembre alle ore 12.30 e si potrà continuare giocare sino alle ore 20.30. Nella giornata di sabato 28 settembre, la Deliveroom sarà aperta dalle 11.00 alle 21.00.