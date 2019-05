Visite guidate, mostre, mercatini, concerti: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

Se questo weekend avevate deciso di andare via, vi conviene cambiare programma.

Sarebbe davvero un peccato, infatti, perdersi tutte le iniziative che animeranno la città per tutto il fine settimana.

Tre giorni di ode alla bellezza vi aspettano, tra concerti in scorci impensabili e visite in luoghi solitamente nascosti.

E poi mostre, mercatini, incontri.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma.

(Continua sotto la foto)

Orticola

Torna anche quest’anno, dal 16 al 19 maggio ai Giardini di Porta Venezia la più grande mostra-mercato florovivaistica in Italia.

Oltre 160 espositori che metteranno in scena nuove tecniche e nuove idee, per uno spettacolo all'insegna del verde, in cui ammirare fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi.

Tema di questa edizione Piante amiche: le buone associazioni botaniche, per approfondire le combinazioni vegetali benefiche per le piante stesse.

Non mancheranno poi momenti di incontro, con laboratori, corsi e dimostrazioni.

Tra questi quelli organizzato da RosebyMary che per tutto il weekend proporrà workshop su come utilizzare piante e fiori in cucina e degustazioni di cocktail alle erbe.

Piano City

Milano si trasforma in un'unica grande sala da concerto.

Oltre 50 ore di musica e 450 concerti per la tre giorni di festival giunta alla sua ottava edizione.

Anche quest'anno si conferma la ricchezza e la qualità dell'offerta musicale, che coinvolge luoghi storici legati alla manifestazione e spazi nuovi, per consentire agli spettatori di vivere a tutto tondo la città, dall’alba al tramonto, lasciandosi guidare dai diversi generi.

Tram, quartieri, case, scuole, terrazze, parchi, cortili, teatri, gallerie d’arte e teatri si trasformano in un unico immenso palcoscenico per una colonna sonora "universale" e aperta a tutti (ogni evento è gratuito, alcuni su prenotazione).

L’intera programmazione è disponibile sul sito di Piano City.

Festival del cielo

In occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, EuroMilano organizza l’evento che rende omaggio al progetto della macchina per il volo dell’uomo.

Il 18 e 19 maggio, dalle 10,30, al parco UpTown saranno tantissime le iniziative per tutta la famiglia, con gli aerostati a gas di giorno e le mongolfiere ad aria calda la sera a partire dalle 18.

Non mancheranno una zona dedicata ai droni e ai simulatori di volo e tre postazioni di realtà virtuale, mentre una postazione separata simulerà la gravità presente sulla Luna e su Marte, per fare una passeggiata spaziale accompagnati da Terra e Luna giganti.

Sabato sera si volerà sulle note musicali di Morgan e Andy dei Bluvertigo che si esibiranno dal vivo alle 20:30, preceduti dal dj set di Ringo e Massimo Cotto di Virgin Radio alle 18:30.

Notte europea dei musei

La manifestazione che permette di visitare i musei di notte apre le porte delle strutture espositive di tutta Europa sabato 18 maggio anche a Milano.

Per l'occasione i biglietti di ingresso ai musei aderenti all’apertura straordinaria verranno venduti al prezzo simbolico di un euro.

Anche quest'anno aderiscono alla Notte europea dei musei la Pinacoteca di Brera e le Gallerie d'Italia.

A quest'ultima struttura espositiva, in particolare, sarà possibile accedere dalle 20-24.

About Future all'Armani Silos

Dopo le iniziative che hanno dato spazio ai giovani nell’ambito della moda, del cinema e della fotografia, lo spazio Armani rivolge la sua attenzione all’architettura.

E in occasione dell’imminente Milano Arch Week 2019, nasce una collaborazione con il Politecnico di Milano per il progetto About Future.

Si tratta di mostra collettiva, al via dal 17 maggio presso Armani/Silos, di circa cinquanta dei modelli più significativi dei lavori realizzati per l’esame di laurea degli studenti e giovani laureati dei Corsi di Laurea in Architettura.

La complessità della trasformazione delle città, dei paesaggi, le nuove condizioni dell’abitare, la ricerca di nuovi e sostenibili equilibri tra artificio e natura sono i temi su cui si concentrano i progetti degli studenti.

L’esposizione propone un mosaico di architetture e sezioni di nuove visioni cui si accompagnerà una proiezione di sezioni prospettiche.

Cortili Aperti

Torna l'evento gratuito giunto alla 26° edizione che ogni anno mostra una parte di Milano che normalmente rimane nascosta.

Domenica 19 maggio, dalle 10 alle 18 con ultimo ingresso alle ore 17.30, verranno aperti i cortili di alcune delle più belle dimore storiche del centro storico di Milano.

Tra i cortili aperti per l'occasione, tutti in zona Sant'Ambrogio e 5Vie: Casa Radice Fossati, il Cortile di via Carducci, il Cortile di via Puccini, il Museo archeologico, Palazzo Arese Litta e il cortile d’onore, Palazzo Arese Litta e il cortile dell’orologio, Palazzo Borromeo, Palazzo Fagnani Ronzoni, Palazzo Lurani Cernuschi e i resti romani del Palazzo Imperiale di Massimiano.​

In ogni cortile saranno organizzate visite guidate da​i giovani volontari ADSI per approfondire la storia dei luoghi e dei palazzi.

L’accesso ai cortili è libero e gratuito.

East Market

Domenica 19 maggio torna l’appuntamento mensile con il mercatino ormai stabilmente radicato tra i luoghi preferiti dello shopping milanese.

Stesso luogo, in via Mecenate, stessa formula: 300 espositori proporranno abbigliamento, gadget, creazioni artigianali, opere d’arte, modernariato e oggetti da collezione.

Non mancherà il consueto East Market Diner, dove si troverà la caffetteria, la bakery, due bar e sei punti birra.

Mercato di piante aromatiche



Sabato 18 e domenica 19 maggio Piazza Portello ospiterà la tradizionale mostra-mercato di piante aromatiche, appuntamento ormai imperdibile per tutti gli appassionati.

I visitatori saranno immersi in un percorso sensoriale tra gli aromi dall'Italia e dal mondo.

In mostra, infatti, oltre 150 varietà di erbe aromatiche, dalle piante più comuni presenti sulle nostre tavole a quelle meno conosciute, dalle rarità alle specie di provenienza esotica: un mondo di colori, forme e aromi.