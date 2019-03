Mostre, cinema, spettacoli e divertimento: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere a Milano nel weekend



Le cose da fare a Milano nel weekend non mancano mai, specie quando iniziano ad allungarsi le giornate e si comincia a sentire nell'aria l'odore della primavera.

In questo fine settimana di metà marzo saranno tante le iniziative da cui farsi ingolosire (e non solo perché alcune di esse sono dedicate al palato).

Degustazioni, incontri, spettacoli, concerti sono solo alcune delle proposte sparse per la città.

Con un occhio di riguardo per la solidarietà.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma.

(Continua sotto la foto)

Un tiramisù da guinness

CityLife Shopping District apre le sue porte a una sfida golosa, quella che Galbani Santa Lucia lancia al Guinness World Records®, cimentandosi nella preparazione del Tiramisù più lungo al mondo.

L’evento nasce con l’obiettivo di battere l’attuale record di 266,9 metri.

L’evento avrà inizio alle ore 14.00, presso il Mall al piano zero in CityLife Shopping District, dove si potrà assistere alla preparazione del Tiramisù da record, intrattenuti dalle voci di punta di Radio Deejay: La Pina, Diego e La Vale.

A fine prova, sarà impossibile resistere all’assaggio di una delle circa 15.000 porzioni del #TiramisùDaRecord messe a disposizione del pubblico.

In questa occasione Galbani donerà al Banco Alimentare tutti gli ingredienti per la creazione di altre 15.000 porzioni di tiramisù nelle mense della Lombardia, della Toscana e dell’Emilia Romagna.

I festeggiamenti di San Patrizio

Domenica 17 marzo è San Patrizio, giorno di festa nazionale in Irlanda che da tempo ormai viene celebrato anche in Italia.

Per l’occasione Jameson Irish Whiskey ha ideato Jameson Neighborhood, evento in programma sabato 16 marzo che animerà la città con concerti, dj-set, degustazioni e cocktail.

Dalle 18 via Corsico si trasforma nell’equivalente milanese della zona del Temple Bar di Dublino, tingendosi di verde e scatenandosi al ritmo di musica con i live dai balconi.

Dalle 22 ci si sposta al Superstudio Più di via Tortona per la grande festa a ingresso gratuito.

Altro omaggio è quello dello Spirit de Milan, che dal 15 al 17 marzo si trasforma in Spirit of Ireland.

Tre giorni di workshop di danze tradizionali, piatti tipici, sessioni musicale, whiskey da degustare e una macchina con cui disegnare in 3D sulla schiuma della birra.

Milano Digital Week

Fino al 17 marzo, Milano si unisce a New York, Amsterdam e Barcellona nella “coalizione di città per i diritti digitali”, con la settimana dedicata all’eduzione, alla cultura e all’innovazione.

Sarà l’intelligenza urbana il tema centrale della manifestazione, il cui obiettivo è mostrare i tanti volti della Milano che cambia e si evolve.

In programma oltre 500 eventi diffusi, tra mostre, dibattiti, spettacoli e workshop.

Iniziative benefiche

Dal 16 al 24 Marzo torna la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica promossa in tutta Italia dalla Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i Tumori.

La Settimana per la Prevenzione Oncologica diffonde il valore della prevenzione oncologica, attraverso la promozione di corretti stili di vita tra cui uno stile di vita attivo e dinamico e, in particolare, la sana alimentazione.

Per l’occasione, la designer milanese Carolina Ravarini ha ideato la capsule Energia, una serie di bijoux con due fruttini – fragola e melagrana – realizzati a mano in bronzo e argento e montati come orecchini o su cordini come bracciali e collanine.

La capsule sarà disponibile dal 16 marzo in tutti gli appuntamenti della settimana di LILT, mentre durante l’anno sarà sempre possibile trovarla nel negozio online della LILT.

E poi: fino al 17 marzo torna al PAC - Padiglione di Arte Contemporanea la mostra organizzata da Riscatti Onlus, l’associazione di volontariato milanese che dal 2014 realizza progetti di riscatto sociale attraverso la fotografia.

L’esposizione, che quest’edizione è intitolata Ri-scatti: Amico Fragile, raccoglie 112 fotografie, 20 disegni, un’audio-installazione e una raccolta di testimonianze scritte ad opera di ragazzi di età compresa tra i 12 e i 20 anni che hanno vissuto il dramma del bullismo.



Le istantanee esposte durante la mostra saranno messe in offerta e il ricavato sarà utilizzato per finanziare attività dedicate alle vittime di bullismo all’interno della Casa Pediatrica del dipartimento materno infantile dell’ospedale ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.

Altro evento benefico è Profumi e Balocchi, organizzato da Missione Sogni dal 15 al 17 marzo per raccogliere fondi al fine di sostenere le attività didattiche ed educative nei 6 orti realizzati dalla onlus.



Si tratta di una tre giorni di mostra-mercato dedicati al beauty, con prodotti di alta profumeria, articoli di bellezza, wellness e piccola gioielleria che potranno essere acquistati a condizioni speciali.



Appuntamento da La Posteria, in via Giuseppe Sacchi, nel cuore di Brera.

Aspettando il Mi Ami

In attesa della nuova edizione di uno dei festival più amati dai milanesi, arriva Mi Ami XXX, la speciale preview a luci purple che si terrà venerdì 15 presso il District 272 di via Padova.



Sul palco saliranno alcuni dei progetti più interessanti della musica urban e pop italiana: Chadia Rodriguez, rapper scoperta da Jake La Furia e Big Fish; Tauro Boys, giovane romano definito il “futuro della trap”; Francesco De Leo, cantautore che recentemente è salito sul palco insieme a Calcutta e che proporrà uno show pieno di sorprese; Uccelli, progetto techno sperimentale di Davide Panizza.

Mostra Swatch

Il 15 e 16 marzo la Leica Gallery ospita What’s Yo Face, l’esposizione che prende il nome dall’ultimo modello Swatch Club Special.

Uno speciale progetto creativo in cui sono raccolti 15 ritratti fotografici di 15 Swatch Club Members immortalati da Pietro Baroni, fotografo milanese vincitore di molti premi e collaboratore di diverse testate.

Dreanema at Apollo

Domenica 17 marzo si rinnova l'appuntamento all'Apollo Club con l'unica esperienza poli-sensoriale studiata per far vivere all'utente sogni lucidi su comodi letti.

Una serata speciale pensata per coniugare in un'unica serata live acustici, video psichedelici, projecting mapping, teatro interattivo, performance acrobatiche, laser show, high tech illusion, performance visuali luminose e dj set elettronico e in vinile.

Dalle 16.00 alle 20.00, a ingresso libero, nella sala aperitivo un dj set continuo ad opera di Lowkilla e Gabriele Carallo accompagnati dall'intrattenimento itinerante dei Dream Magicians e dalla Virtual Dream Experience, a seguire il jazz live di Deaf Kaki Champi.

Tre, invece, gli spettacoli a pagamento della durata di un'ora per vivere la Dreanema experience nella sala disco cinema (ore 16.00, 18.00 e 21.30). Dalle 23.00 il live visual show e dj set di Deepdrive.

Derby al femminile

In occasione del Derby della Madonnina che domenica 17 vedrà scendere in campo a San Siro Milan e Inter, Aspria Harbour Club organizza una sfida nella sfida in rosa: mogli e compagne dei calciatori delle due squadre si incontreranno nel pomeriggio per un match solidale.



L’appuntamento è per le 15,30 e vedrà affrontarsi, tra le altre, Rocio Rodriguez, Zoja Trobec e Stefania Donnarumma, mogli rispettivamente di Borja Valero, Samir Handanovic e Antonio Donnarumma.

L’incasso della manifestazione sarà devoluto in favore di Live Onlus, associazione no-profit che finanzia progetti come quello di donare defibrillatori a centri sportivi, scuole, associazioni sportive e comuni.

Caccia al regalo



In occasione della Festa del papà, Scalo Milano Outlet & More ospita, domenica 17 marzo, nella Piazza delle fontane, un percorso ludico per grandi e piccini.

Dalle 13 alle 19, papà e figli potranno trascorrere una giornata di giochi e avventure dal fascino retrò.

Biliardino, campana, shanghai, trottola. Sono solo alcuni dei passatempo del passato riproposti da Scalo Milano in 25 postazioni di gioco messe a disposizione delle famiglie.

Un’opportunità unica per riscoprire il piacere del divertimento old style da mostrare alle nuove generazioni di bambini.

In più, a ogni partecipante impegnato nella caccia al tesoro verrà consegnato uno speciale passaporto da completare con simpatici timbri man mano che le sfide verranno superate insieme al proprio papà.

Al termine di tutto il percorso, dopo aver collezionato tutti i timbrini, i bambini potranno recarsi assieme alle proprie famiglie presso l’Infopoint per scoprire la speciale sorpresa pensata per il papà.