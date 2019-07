Concerti, mercatini, grigliate e nightlife: ecco tutto quello che dovete sapere per decidere cosa fare a Milano e dintorni questo weekend

In questo weekend di metà luglio in cui le temperature sono tornate piacevoli, le cose da fare a Milano non mancano.

Tra grandi concerti, feste all'aria aperta, street food, mercatini vintage e grigliate, non ci sarà un minuto da perdere, se non per cambiarsi tra un evento e l'altro.

Dai Muse a San Siro all'East Market by night, dal Clown Festival al brunch domenicale con le amiche, ecco tutto quello che c'è da fare questo fine settimana in città.

(Continua sotto la foto)



I concerti del weekend



Una scenografia mastodontica, un palco tempestato di luci, effetti 3D, ballerini e mostri gonfiabili.

Sono questi gli ingredienti dello show che i Muse hanno pensato per i loro fan che accorreranno al loro world tour.

La band sarà a Milano allo stadio San Siro venerdì 12 e sabato 13 per presentare il loro ultimo album Simulation Theory.

Sempre sabato 13, ma nell’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, Antonello Venditti celebrerà i 40 anni dalla pubblicazione di Sotto il Segno dei Pesci, uno degli album simbolo della sua discografia, nonché uno dei dischi più significativi della storia della musica pop italiana.

Milano Clown Festival

La manifestazione dedicata ai clown e agli artisti di strada, in programma lo scorso 30 giugno, ma saltata a causa dell’ondata di caldo, torna nella sua variante estiva.

L'appuntamento è per domenica 14 al Carroponte dalle 10,30 del mattino fino a sera con spettacoli circensi, acrobati, trapezisti, teatranti e pagliacci che animeranno grandi e piccini.

L'ingresso è gratuito.

East Market by night

Ultimo appuntamento della stagione con East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare.

Per l'ultima edizione di domenica 14 luglio gli spazi saranno aperti dal pomeriggio fino a mezzanotte.



La formula non cambia: 300 espositori di modernariato e vintage, artigiani, artisti, grafici e designer sono pronti per allestire le loro postazioni.

Fino al 13, invece, all’East Market Diner, in Lambrate, va in scena la Mexican Week, no stop dedicata alle prelibatezze della cucina messicana.

Un brunch bravo e buono (in tutti i sensi)



Pandenus ha ideato un brunch che oltre a far bene allo spirito lancia un messaggio per il sociale.

Da giugno, infatti, Pandenus ha detto addio alla plastica monouso, prediligendo packaging e cannucce sostenibili in tutti i suoi ristoranti.

Il piatto da assaggiare? L'Avocado Toast con pane alle noci fatto in casa, lime, spinacino, cetriolo e peperoncino, da abbinare a centrifughe e mocktail a prova di prova costume.



Una scelta green non solo nel gusto, ma anche nella missione.

Aperitivo in Terrazza

Anche quest’anno tornano gli aperitivi sulla terrazza del boutique hotel Sina The Gray, in via San Raffaele, per sfuggire al caldo e trascorrere qualche ora tra cocktail e musica.



Fino al 19 luglio, infatti, ogni venerdì si terrà la serata Weekend in the City, con dj set e cocktail a base di Campari, sponsor dell’evento.



Sono due in particolare le varianti: il Sea Drema a base di Campari, Gin Mare, confettura di arance e spumante, e il City Bloom, con Campari, whisky e soda.

Grill Street Food Blues Music Fest

Sabato 13 e domenica 14 il Legend Club organizza due giorni di relax e grigliate, tra amache, musica dal vivo e birrette.



Un party aperto a tutti, circondati dal verde del Parco Nord, per gustarsi una grigliata in compagnia, di carne ma anche di verdure e formaggi.

E poi sangria, birre, street food e concerti.

Nightlife

Il venerdì torna il party più colorato di Milano, il Club Haus 80, con le hit degli anni Ottanta mixate da Lorenzo Fassi.

Sabato e domenica, invece, al Circolo Magnolia arriva il Solar Village Festival, un’oasi di clubbing da mattina a sera come nelle migliori rassegne europee.

Sempre sabato si terranno altre due serate care ai milanesi che restano in città, Atomic Loves Base e Le Cannibale Open Air a Villa Bombelli (dalle 18,30 all’1 con musica e street food).

Road to FeST

Venerdì 12 luglio, presso il Cinemino si terrà una giornata di preludio alla seconda edizione del Festival delle Serie Tv (prevista per il 20, 21 e 22 settembre).

Per l’occasione, dalle 18,30 saranno proiettati in anteprima i primi due episodi di The Boys, la nuova serie originale di Amazon Prime Video ispirata al best-seller di Garth Ennis e Darick Robertson

Durante l’evento, il pubblico avrà l’opportunità di apprezzare in lingua originale le due puntate, sottotitolate in italiano. La serie sarà poi disponibile, tramite il servizio streaming della piattaforma, a partire da venerdì 26 luglio.

La partecipazione all’evento è gratuita e fino ad esaurimento posti.

Per prenotarsi basta accedere alla pagina Facebook de Il Festival delle serie Tv.