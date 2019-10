Mostre, eventi enogastronomici, concerti e spettacoli: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Cosa fare a Milano in un weekend di metà ottobre? La risposta più ovvia sembrerebbe quella di rimanere a casa a mangiare caldarroste e guardare una serie tv con la prima copertina della stagione sulle gambe.

E invece quello che vi proponiamo noi è di uscire e buttarvi nella mischia, perché questo fine settimana è ricco di eventi che sarebbe davvero un peccato perdersi.

Saranno gli eventi enogastronomici a farla da padrone, per gli amanti dei dolci o del salato, del vino o della birra; insomma, per tutti.

Ma anche gli amanti dell'arte e della cultura avranno l'imbarazzo della scelta.

Ecco tutti gli appuntamenti da segnare in agenda.

Linate Air Show

Sabato 12 e domenica 13 ottobre l’Aeroporto di Linate ospita una due giorni di festa per celebrare la riapertura ufficiale prevista il 27 ottobre.



Per l’occasione l’Aero Club Milano organizza l’Air Show 2019, che vedrà esibirsi le migliori pattuglie aeree e performer acrobatici. In particolare domenica 13 si terrà l’esibizione delle Frecce Tricolori.

Sabato sera, invece, il clou è rappresentato dal live dei musicisti di Rockin’1000, la band più grande del mondo composta da ben mille elementi provenienti da tutto il mondo, che eseguirà 18 brani rock con due ospiti d’eccezione: Manuel Agnelli e i Subsonica.



Deejay Ten



Torna anche quest'anno la corsa non competitiva organizzata da Radio Deejay che toccherà i punti nevralgici del centro di Milano.



Giunta alla sua 15esima edizione, la manifestazione si terrà domenica 13 ottobre nella consueta formula della doppia lunghezza: la 10 chilometri con partenza alle 9,30 da Piazza Duomo e arrivo all'Arena Civica e la 5 chilometri con partenza alle 10,15 sempre da Piazza Duomo e arrivo all'Arco della Pace.



In piazza del Cannone, invece, è allestito il Deejay Village che inaugurerà l'evento domani 11 ottobre con orario 9-19, sabato dalle 9 alle 20 e domenica dalle 7 alle 12 del mattino. E all'arrivo musica con Dj Aladyn, Saturnino, Ensi e l'orchestra I Cormorani.





Milano Wine Week

Domenica 13 si conclude la seconda edizione della manifestazione che punta a fare di Milano un grande palcoscenico internazionale per il mondo del vino, così come lo è per la moda e il design.



Masterclass, seminari, lanci di nuove etichette, aperitivi, cene esclusive e walk-around tasting: sono tanti gli eventi in palinsesto.



Da quelli ufficiali che ruotano attorno all’headquarter di Palazzo Bovara a quelli in stile “fuorisalone” sparsi per la città.

Fra questi La vendemmia di Montenapoleone, giunta al decimo anniversario, che offre un programma di eventi, tra degustazioni e aperitivi e il Winelivery Concept Store, che ospiterà ogni giorno, dalle 19 alle 21,30 alcuni produttori che faranno assaggiare i loro vini.

I Love Lego

Inaugura venerdì 11 ottobre al Museo della Permanente la mostra che celebra i mattoncini più famosi del mondo.

Più che una esposizione si tratterà di un vero e proprio universo, con intere città, monumenti, installazioni e proiezioni.

A questo si aggiungono dodici oli ispirati ai grandi capolavori della storia dell’arte - dalla Gioconda alla Ragazza col turbante - reinterpretati dal giovane artista Stefano Bolcato.

Giornate Fai d'autunno

Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna l'appuntamento che consente di scoprire luoghi storici e insoliti delle città italiane.

Sono 260 i comuni e 700 i luoghi che apriranno le loro porte per tutto il weekend a turisti e residenti.

In Lombardia sono 89 le location in cui i volontari daranno la possibilità di seguire gli itinerari tematici o le aperture speciali (a fronte di un contributo facoltativo), tra palazzi, chiese, castelli, giardini, bunker e rifugi, musei e interi borghi.

Per conoscere i luoghi che è possibile visitare a Milano basta consultare il sito del Fai.

Milano Golosa

Dal 12 al 14 ottobre torna l'appuntamento con la manifestazione enogastronomica ideata dal Gastronauta e dedicata alla produziona artigianale italiana di nicchia.

L'ottava edizione, organizzata negli spazi del Palazzo del Ghiaccio, prevede tre giorni di degustazioni, cooking show, seminari e approfondimenti.

Quest'anno un'intera area tematica dal titolo Asian Taste sarà rivolta alla contaminazione culturale e gastronomica con l'Estremo Oriente.

Impressioni d'Oriente

Fino al 2 febbraio 2020 il Mudec presenta la mostra focalizzata sull'arte e il collezionismo tra Europa e Giappone.

L'esposizione, infatti, approfondisce le dinamiche degli interscambi artistici tra Vecchio Continente e Sol Levante a cavallo tra il XIX e il XX secolo esaminando i temi-chiave e le correnti che hanno animato l’interesse per il Giappone e il Giapponismo negli ambienti artistici, letterari e filosofici.

Foliage Day

Sabato 12 ottobre, BAM – Biblioteca degli Alberi Milano presenta una giornata dedicata all’autunno, allo spettacolo della natura, ai suoi nuovi colori e profumi.

Ricco il programma delle iniziative, dalle prime ore del mattino fino a sera: dalle visite guidate alla scoperta della varietà botanica del Parco al pic nic nel prato fino al torneo di bocce.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, previa iscrizione obbligatoria.

International Language

La Galleria Deodato Arte presenta il nuovo progetto dell'artista Mr Savethewall.

Fino al 10 novembre sarà possibile ammirare le opere dell'artista contemporaneo, qui impegnato in una riflessione sull'importanza simbolica della lingua inglese.

L'analisi di Mr Savethewall fa emergere la potenza di uno strumento di comunicazione globale, un ponte tra culture e tradizioni diverse, un mezzo attraverso cui esprimersi senza che il significato venga perso nelle traduzioni linguistiche.





Lombardia Beer Festival

Torna anche quest'anno all'interno del Palazzo della Regione Lombardia l'edizione autunnale della manifestazione dedicata alle birre artigianali italiane.

Fino a domenica 13 ottobre i partecipanti potranno provare e scoprire i vari birrifici, accompagnando ai boccali del buon cibo di strada e tanta musica.

L'ingresso al festival è libero, ma per accedere alle degustazioni delle birre bisogna acquistare un bicchiere in policarbonato serigrafato con la sacca portabicchiere abbinata al costo di 5 euro.

Per acquistare i cibi di strada o accedere alle degustazioni delle birre saranno predisposte delle casse centralizzate con il cambio da euro a gettoni.

Coming Out of the Closet



In occasione del Coming Out Day, Ikea lancia un'iniziativa che utilizza l'associazione di parole per sensibilizzare sulle tematiche LGBT+.



Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre negli store di Carugate, Corsico e San Giuliano si troveranno delle installazioni del tutto particolari.

All'interno degli armadi, infatti, si troveranno storie e pensieri di chi si trova ad affrontare la decisione di fare o meno coming out, per spingere i visitatori a immedesimarsi in testimonianze reali.



La campagna sarà lanciata anche sui canali social Ikea.