L'Ikebana è molto più di una composizione floreale: scoprite la sua storia, i suoi simboli e i principi che la rendono un'autentica pratica di benessere

Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere parole giapponesi come ikigai, wabi-sabi e shinrin-yoku, diventate simbolo di uno stile di vita più lento, consapevole e attento al benessere. C'è però un'altra tradizione, molto più antica, che sta conquistando sempre più appassionati anche fuori dal Giappone: l'Ikebana, l'arte della disposizione dei fiori.

Ridurla a una semplice composizione floreale, però, sarebbe un errore. L'ikebana è infatti una vera disciplina, tanto che il suo nome originario è Kadō, ovvero "La Via dei Fiori": un percorso che unisce estetica, meditazione e crescita personale.

Abbiamo avuto modo di scoprirla durante un workshop organizzato dalla Japan National Tourism Organization, dove, guidati passo dopo passo, abbiamo capito che ogni ramo, ogni foglia e persino ogni spazio vuoto hanno un significato preciso. Il risultato finale non è soltanto qualcosa di bello da osservare, ma un esercizio di concentrazione che invita a rallentare e a vivere pienamente il momento presente.

Non sorprende quindi che l'ikebana stia vivendo una seconda giovinezza anche in Europa. In un'epoca dominata dalla fretta e dall'iperconnessione, dedicare anche solo mezz'ora a scegliere pochi elementi naturali e costruire una composizione armoniosa diventa quasi una forma di meditazione.

L'Ikebana nasce a Kyoto, in un tempio che ancora oggi custodisce questa tradizione

La storia dell'ikebana inizia nel XV secolo a Kyoto, all'interno del tempio Rokkakudō, dove il monaco Sankei Ikenobō realizzava elaborate offerte floreali dedicate a Kannon, la dea della misericordia.

Da quel gesto rituale nacque quella che ancora oggi è considerata una delle più importanti scuole di ikebana, la Ikenobō, tuttora attiva. Le informazioni ricevute durante il workshop ricordano come ancora oggi il superiore del tempio sia anche il capo della scuola Ikenobō, a testimonianza del profondo legame tra questa pratica e la spiritualità giapponese.

Fin dalle origini, infatti, l'obiettivo non era semplicemente creare qualcosa di gradevole alla vista. L'ikebana nasceva come esercizio interiore, capace di educare all'osservazione della natura e alla ricerca dell'armonia.

Ed è forse proprio questo l'aspetto che continua ad affascinare anche oggi chi si avvicina a questa disciplina per la prima volta. Durante il workshop ci siamo resi conto che ogni gesto, dalla scelta del ramo alla sua inclinazione, fino allo spazio lasciato tra un elemento e l'altro, segue principi ben precisi. Dietro quella che potrebbe sembrare una semplice composizione floreale si nasconde in realtà una filosofia che invita a rallentare, osservare e trovare equilibrio.

Sono tre, in particolare, gli insegnamenti che rendono l'Ikebana un'arte così diversa da tutte le altre. Eccoli.

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Primo segreto: nell'Ikebana il vuoto è importante quanto i fiori

La prima cosa che sorprende chi si avvicina a quest'arte è che non si cerca mai di riempire completamente il vaso. Al contrario, lo spazio vuoto è parte integrante della composizione.

Ogni elemento viene disposto con estrema attenzione, lasciando che sia anche ciò che non c'è a raccontare una storia. È una filosofia molto diversa da quella occidentale, dove spesso tendiamo ad associare la bellezza all'abbondanza.

Durante il workshop è emerso chiaramente come ogni ramo debba poter "respirare", creando equilibrio con gli altri elementi e con lo spazio circostante.

Secondo segreto: ogni composizione racconta un dialogo tra cielo, uomo e terra

Uno degli aspetti più affascinanti dell'Ikebana è il suo forte simbolismo.

Nello stile Seika, ad esempio, la composizione si sviluppa attorno a tre elementi fondamentali: cielo, uomo e terra. Il ramo centrale rappresenta il legame tra il mondo spirituale e quello terreno, mentre gli altri elementi costruiscono un equilibrio dinamico che richiama la relazione tra essere umano e natura.

Nulla viene lasciato al caso: inclinazione, altezza e direzione dei rami contribuiscono a creare una narrazione silenziosa, che cambia con le stagioni e con le emozioni di chi realizza la composizione.

Terzo segreto: non serve essere creativi, ma imparare a osservare

Probabilmente è questo l'insegnamento più bello che ci siamo portati a casa.

L'ikebana non richiede di essere artisti né tantomeno fioristi. Chiede invece qualcosa di molto più raro: imparare a osservare.

Osservare il movimento naturale di un ramo, la curva di una foglia, la leggerezza di un fiore appena sbocciato. Significa accettare che la natura possiede già un proprio equilibrio e che il nostro compito è semplicemente valorizzarlo, senza forzarlo.