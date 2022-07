Aperitivi a bordo piscina o all'ombra di un chiostro, nuovi locali e regate: gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano nel weekend

Cosa fare a Milano nel weekend se si fa fatica a anche solo a pensare di uscire di casa e staccarsi dall'aria condizionata?

Le cose da fare non mancano e siamo certi che vi convinceremo a lasciare il divano per trascorrere qualche ora all'aria aperta.

Dagli aperitivi in posti rilassanti e freschi (oltre che instagrammabili, che non fa mai male) ai concerti, dalle nuove aperture alle iniziative folli ma divertenti: ecco gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano nel weekend.

Cosa fare a Milano nel weekend

Merlata Beer District

Terzo appuntamento della rassegna Merlata Beer District organizzata da Mare Culturale Urbano Food Hub in Cascina.

Dal 22 al 24 luglio si incontreranno 2 realtà diverse ma con una visione comune: da una parte lo storico Birrificio Lambrate di Milano e dall’altro il giovanissimo Birrificio Edit di Torino.

Saranno 6 le birre Lambrate da provare e altrettante quelle di Edit, in contemporanea anche da Edit a Torino.

In più: concerti, dj set, street food, aree relax e tutta la bellezza di Cascina Merlata.

L'ingresso è gratuito. Questi gli orari:

venerdì 18:00 – 2:00

sabato 18:00 – 2:00

domenica 18:00 – 00:00

Una regata folle

Una folle sfida sulle acque del Naviglio con barche costruite con cartone e nastro per i pacchi. È la Carton boat race, la regata in programma sabato 23 luglio a Turbigo lungo l'alzaia del Naviglio Grande.

Un'avventura per chi partecipa e un momento esilarante per chi seguirà l'evento dalla strada.

Il raduno inizierà alle 13:30 e gli equipaggi avranno due ore e mezza a disposizione per costruire le imbarcazioni, sulle quali potranno navigare con pagaie di qualsiasi tipo.

Ultimo a San Siro

Doveva essere il 2020 l'anno della consacrazione di Ultimo con il tour negli Stadi (a Milano, Roma e Firenze), ma a causa del Covid tutto è stato rimandato e nel frattempo quello che doveva essere un evento in sole tre città è diventata una tournée a tutti gli effetti, con tappe in tutta Italia.

Il 23 e 24 luglio arriva uno dei momenti più importanti, il sogno di ogni artista: esibirsi a San Siro e nel tempio del calcio, Ultimo ripercorrerà i suoi brani più celebri accompagnati da quelli più recenti.

Non solo: con questo tour, Niccolò Moriconi sosterrà l’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia): il cantautore devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti UNICEF in Mali, che da sempre combatte contro la malnutrizione e sostiene le vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

Aperitivo spagnolo al Carroponte

Sabato 23 luglio il Carroponte si trasforma in un locale tipicamente iberico e ospiterà un aperitivo spagnolo, a base di Paella, sangria e tapas.

Tra le specialità che il pubblico potrà gustare, la parmigiana di melanzane scomposta, la crema di ceci e gamberi e le patatas bravas. Il tutto annaffiato da litri di sangria e cockatil estivi.

L'ingresso è gratuito e consentito dalle 19 in poi.

Una fuga alla Spa

Per sfuggire alla caligola c'è sempre la posssibilità di trascorrere una giornata di relax fuoricittà alla Spa.

Tra le più belle segnaliamo Monticello Spa&Fit, aperto tutta la settimana, ma che questo weekend organizza anche due appuntamenti speciali.

Si comincia venerdì 22 con la tradizionale cerimonia Aufguss, il rituale di benessere per depurare l'organismo attraverso il vapore, arricchita da una rinfrescante birra al termine, come da tradizione alemanna (orari: dalle 17 alle 22).

Domenica 24 luglio è invece previsto lo speciale ingresso serale per l'Aperi-SPA da sorseggiare a bordo vasca. Si comincia alle 17,30 e si va avanti fino alle 22, con incluso aperitivo e musica lounge.

Un'estate anni Novanta

Con questo caldo ci si potrebbe nutrire anche solo di gelato e per riportarci indietro nel tempo, alle estati della nostra infanzia e adolescenza, Gusto17 insieme a I Trentenni – la community di lovers degli anni Novanta – per l’estate 2022 ha infatti creato una Limited Edition di gelati per fare un viaggio nella nostalgia.

Coni granellati, biscotti ripieni di gelato, ghiaccioli e stecchi dalle forme indimenticabili rivisitati.

Il Gusto dei Desideri de I Trentenni, già disponibile, è la rivisitazione del classico cono granellato a forma di palla oggi riproposto in chiave artigianale e un due versioni: una croccante cialda di biscotto sormontato da una sfera di morbido gelato artigianale al Pistacchio Salato di Sicilia ricoperto di cioccolato al latte oppure nella versione alla Stracciatella con copertura di cioccolato fondente da assaggiare in tutti gli store Gusto 17 e sulle piattaforme di delivery.

E dopo il mitico cono con la palla di gelato, ogni due settimane e fino alla fine dell’estate, verrà data la possibilità ai clienti di suggerire la personalizzazione del proprio gelato preferito degli anni ’80 e ’90: attraverso un social voting sulla pagina Instagram di Gusto 17 e de I Trentenni: gli utenti delle due community di potranno suggerire e votare i gusti che verranno poi creati da Gusto 17 per personalizzare il mitico biscotto al cacao, lo stecco a forma di piede, le barrette croccanti, ghiaccioli in tubo, bon bon gelato.

Chiostro d'estate

Fino al 30 settembre, per tutta l'estate, il Museo Diocesano organizza dalle 18 alle 22 l'aperitivo nel chiostro. Una location magica e rilassante in cui concedersi qualche ora di vita mondana, ma nella tranquillità della Basilica di Sant'Eustorgio.

È anche possibile ammirare una delle mostre in corso presso il Museo, come quella dedicata a Elliott Erwitt con 100 fotografie esposte.

È consigliata la prenotazione.

Nuove aperture, come quelle di una volta

Un forno di quartiere, di quelli che esistevano una volta. È Ciopa, nuova apertura in via Thaon de Revel il cui nome deriva dal tipico pane veneto dalla forma tonda o a croce.

Qui potrete trovare dalle Ciope e Ciopette ai biscotti dolci o salati, fino alle pizze alla pala farcite stagionalmente, studiando e selezionando farine antiche da tutta Italia, lieviti madre e secchi, forme e consistenze ideali.

Il pane, culturalmente un bene popolare per la cultura gastronomica italiana, da Ciopa non si butta via. Ogni forma si trasforma in prodotti “second hand”: i Pan Piuma diventano croccanti fettine aromatizzate all’olio, perfette per bruschette e tartine; la Ciopa o il Mazì vengono tagliati a cubetti e insaporiti con olio e origano, per un aperitivo o zuppe e minestre più gustose. Tutto quello che non viene usato invece si trasforma in pan grattato.