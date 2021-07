Concerti, mostre, manifestazioni, street food: ecco gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano quest'estate

Se vi state chiedendo cosa fare a Milano ad agosto (o fine luglio) siete nel posto giusto.

Già, perché se trascorrere l'estate a Milano è un'esperienza quasi mistica, non pensate che a luglio e agosto non ci sia nulla da fare: niente di più sbagliato.

Ormai da anni Milano offre festival e manifestazioni per animare l'estate meneghina con concerti, spettacoli e mostre.

Ecco tutti gli appuntamenti da conoscere.

Cosa fare a Milano quest'estate

Vapore d'estate (Luglio)

Per tutto il mese di luglio, la II edizione di Vapore d'estate, rassegna estiva multidisciplinare promossa e condivisa da tutti i laboratori attualmente residenti negli spazi di Fabbrica del Vapore a Milano, continuerà a proporre musica, danza, mostre e cinema.

La musica: dalla pianista Maria Iaiza (21 luglio) in un concerto dedicato a Crum, agli appuntamenti con la musica brasiliana (13 luglio), tango (20 luglio) e swing (27 luglio), passando per le serate elettroniche (16 e 18 luglio) nella cornice del palco esterno di Fabbrica e le Sunday Jazz del bar Vapore1928.

La danza con gli ultimi due appuntamenti di Quasi solo, il festival di danza contemporanea a cura del Circuito CLAPS (il 16 luglio e 30 luglio) con Nicola Galli, MM Contemporary Dance Company e Giovanni Napoli, Fabrizio Favale, Daniele Ninarello.

Il Festival NAO con la Compagnia Atacama (24 luglio) e la Compagnia di Francesca Selva (28 luglio)

Cinema e arti visive con The Risico Screening (15 e 30 luglio), ciclo di proiezioni gratuite che propone prodotti coreografici pensati appositamente per il video, tra cui anche alcune prime visioni; sino al 30 luglio la mostra Beyond the dark, che dopo 15 anni riporta a Milano il controverso artista spagnolo Miguel Angel Martin, nome di culto dell’Underground internazionale; fino ad agosto la mostra ART32 dedicata all'Articolo 32 della Costituzione.

Il ritorno di Ride Milano (Luglio e Agosto)

Negli spazi dell'ex Scalo Porta Genova, aperto per tutta l'estate, si potrà assistere a mostre, performance musicali, spettacoli, presentazioni di libri ed eventi tematici.

L'area food è sempre presente con diversi corner pronti a soddisfare ogni tipo di voglia con un'offerta di street food tra cui scegliere a rotazione tra hamburger, burrito, pizze e focacce gourmet, tapas, poke, crepes.

Tutti i weekend, inoltre, sarà attiva la Green & Healthy Area, dedicata agli appassionati di sport e sostenibilità, punto di ritrovo per runner, biker e in cui partecipare a sessioni di yoga e fitness.

Sul sito di Ride Milano trovate il programma completo con tutti gli appuntamenti.

I cinema all'aperto dell'estate 2021 a Milano (Luglio e Agosto)

Dopo un inverno senza cinema, toccherà all'estate riportare il piacere di ammirare un film seduti in poltrona sul maxischermo. In città sono tanti i luoghi in cui farlo, a cominciare dal consueto appuntamento con AriAnteo che porta il cinema in alcuni dei luoghi più suggestivi di Milano. Quest'anno le location scelte sono il giardino della Triennale (in foto), Palazzo Reale e il Chiostro dell'Incoronata (qui la programmazione).

Altro luogo ormai cult è quello di Mare culturale urbano, alle spalle di Cascina Torrette: ogni martedì film d’autore, i giovedì film in lingua originale con sottotitoli, tutti i sabato film dedicati ai più piccoli e tutte le domeniche film del cinema italiano (qui il programma completo).

Anche Lido Milano Live, organizza dal 1 luglio al 1 agosto il cinema all'aperto. Davanti alla Palazzina Liberty che campeggia in questo immenso spazio, potete tuffarvi nella rassegna “Un Lido da Paura”, il tema delle proiezioni di quest'anno.

In programma perle della storia del cinema come The Rocky Horror Picture Show, Frankenstein Junior, La piccola bottega degli orrori o Un lupo mannaro americano a Londra, o film più recenti come La forma dell'acqua (programma completo sul sito ufficiale).

Arena Milano Est è invece la versione all'aperto del Cinema Teatro Martinitt, nel cortile di via Pitteri 58, con una rassegna cinematografica a più temi curata dal critico Franco Dassisti, conduttore de "La rosa purpurea" su Radio 24 (qui la selezione con tutte le informazioni).

Una staycation da sogno in hotel (tutta l'estate)

Per sentirsi in vacanza anche restando in città il nuovo Hotel Milano Verticale di UNA Esperienze, inaugurato a Maggio a due passi da Gae Aulenti, offre quattro esperienze di staycation, quattro esperienze in day use per raggiungere le vette più alte dell’arte culinaria e del benessere fisico. Con compreso l’utilizzo di una camera Superior di appoggio per due persone.

Le opzioni (personalizzabili) sono:

Vertical Taste & Wellness: aperitivo milanese presso Vertigo Urban Garden Bar, cena gourmet presso il ristorante fine dining Anima, di cui è Chef Executive Franco Aliberti, accesso alla V Lounge, ingresso area fitness e alkemy SPA (sauna, hammam e idromassaggio), massaggio rituale by alkemy SPA (60 minuti), accesso al solarium, parfum Experience by Culti.

Vertical Taste: aperitivo milanese presso Vertigo Urban Garden Bar, cena gourmet presso il ristorante fine dining Anima, accesso alla V Lounge.

Vertical Wellness: include accesso alla V Lounge, ingresso area fitness e alkemy SPA (sauna, hammam e idromassaggio), massaggio rituale by alkemy SPA (60 minuti), accesso al solarium, parfum Experience by Culti.

“Be Vertical”: include cena gourmet presso il ristorante fine dining Anima e live tour della super panoramica struttura.

Per prenotazioni o maggiori informazioni visitare il sito dell'hotel

Carroponte Summer Village (fino a Settembre)

Uno degli eventi cult dell'estate riapre finalmente i battenti e torna con una stagione caldissima e ricchissima di iniziative.

Fino al 12 settembre il Carroponte di Sesto San Giovanni ospita il Summer Village, un enorme spazio all'aperto dove rilassarsi tra aperitivi, dj set e street food e dove assistere ad alcuni dei concerti più attesi dell'anno.

Tra questi: Nek, Ariete, Motta, Max Gazzè e Noemi. Qui trovate il programma completo con tutti gli appuntamenti.

Aperi-bike nei vigneti (tutta l'estate)

Conte Vistarino, una delle aziende storiche dell’Oltrepò Pavese, propone questa estate ai visitatori un’originale esperienza tra bici e viti.

L’idea è visitare la cantina e poi esplorare il territorio in e-bike per godersi un aperitivo tra i vigneti nell’ora più dolce del pomeriggio. Nei calici ovviamente un Pinot Nero firmato Conte Vistarino.

Quattro sono i percorsi consigliati ed evidenziati su una mappa, ma non sarà difficile per gli e-ciclisti scoprire nuovi angoli incantati. Una volta goduto l’aperitivo ed ammirato il tramonto sullo sfondo delle ripide colline dell’Oltrepò Pavese, Conte Vistarino consiglia di continuare l’esplorazione del territorio a tavola, magari in uno dei tanti ristoranti gourmet della zona, dove piatti della tradizione e voglia di stupire renderanno la serata indimenticabile.

L’esperienza aperi-bike di Conte Vistarino è disponibile solo su prenotazione sul sito e per minimo due persone.

Estate Sforzesca (fino a Settembre)

Fino al 7 settembre 2021 sul palco nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco va in scena la nona edizione di Estate Sforzesca, la manifestazione che ormai da anni accompagna la bella stagione dei milanesi.

Il programma è sempre più vasto, con oltre 80 eventi dal vivo ad ingresso gratuito o a prezzo calmierato.

La partecipazione agli spettacoli sarà su prenotazione obbligatoria, anche per gli spettacoli a ingresso gratuito, e l’accesso al Cortile delle Armi sarà contingentato: sono previsti 500 posti a sedere opportunamente distanziati tra loro e non sono disponibili posti in piedi. Previsti anche il controllo della temperatura all’ingresso e il distanziamento fisico (ad eccezione dei gruppi familiari).

Serate FAI alla scoperta di Villa Necchi e Palazzina Appiani (Luglio e Agosto)

Anche quest'estate 2021 tornano le sere FAI, iniziativa dedicata ai luoghi più belli d'Italia, da scoprire dopo il tramonto.

I Beni della Fondazione - tra cui ville, castelli, monasteri, abbazie, torri, ma anche aree naturali, parchi e giardini - aprono le loro porte per visite speciali che proseguono fin dopo il tramonto.

A Milano sarà possibile ammirare Villa Necchi Campiglio nelle sere del 16, 21, 29 luglio e 26 agosto, dalle ore 19.30 alle 22.30, mentre la Palazzina Appiani sarà visitabile a lume di candela nelle serate dell’8, 15, 21, 22, 28, 29 luglio, 5, 12, 19 e 25 agosto.

Informazioni e calendario completo sul sito dedicato del FAI.