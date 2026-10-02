Con l'autunno la città si accende di energia e di appuntamenti da non perdere, tra mostre, mercatini, brunch e gite fuoriporta per tutta la famiglia

Se vi state chiedendo cosa fare a Milano a ottobre, sappiate che la risposta è tutt'altro che noiosa. Perché se pensate che con l'accorciarsi delle giornate diminuiscano gli eventi, vi sbagliate di grosso. È il mese in cui l'aria si fa più frizzante, certo, ma porta la città ad accendersi d'energia con una quantità quasi infinita di proposte da vivere e degustare. Tra il foliage dei parchi e i primi maglioni leggeri, il capoluogo lombardo trasforma l'autunno in una stagione di totale riscoperta urbana.

Dalle grandi esposizioni d'arte internazionali ai festival enogastronomici, fino alla musica dal vivo che riempie i teatri e i palazzetti, ottobre si conferma uno dei momenti migliori per vivere Milano. Che sia per un brunch domenicale d'ispirazione brasiliana, una passeggiata in un market vintage o un weekend immerso nelle atmosfere autunnali fuori porta, ecco la guida completa a tutti gli appuntamenti da segnare in agenda per questo mese.

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Cosa fare a Milano a ottobre: tutti gli appuntamenti

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Mostre

Dalí e la moda

Un viaggio unico tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un solo linguaggio visivo. Con oltre 200 opere e documenti tra dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra Dalí e la Moda (a cura di Montse Aguer, Laura Bartolomé Roviras e Judith Clark) esplora il legame profondo tra l’artista catalano e il fashion world. Nell'opera surrealista di Dalí ricorrono scarpe, giacche e guanti reinterpretati come nuovi codici estetici sviluppati in collaborazione con grandi stilisti e maison.

Matisse. Il mondo in una stanza

Dall'8 ottobre 2026 al 21 febbraio 2027 il MUDEC ospita Matisse. Il mondo in una stanza, un percorso espositivo che ripercorre l'universo intimo e creativo del maestro del Fauvismo. Attraverso capolavori provenienti da prestigiose collezioni internazionali, la mostra esplora come lo spazio domestico sia diventato per Henri Matisse il luogo privilegiato di sperimentazione sul colore, la luce e la forma, tra opere grafiche, dipinti e i celebri papiers découpés.

I Brueghel. Le origini dei generi pittorici in Europa

Dal 29 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 Palazzo Reale dedica una grande retrospettiva alla celebre dinastia dei Brueghel. Un racconto appassionante attraverso le opere di Pieter Brueghel il Vecchio, dei suoi figli e dei suoi discendenti, utile a comprendere come questa straordinaria famiglia d'artisti abbia rivoluzionato la pittura fiamminga ed europea, dando vita a veri e propri generi come il paesaggio, le scene di vita quotidiana e le nature morte.

Patek Philippe: Watch Art

Per gli appassionati di alta orologeria e storia del design, dal 2 al 18 ottobre il CityOval (ex Palazzo delle Scintille) in Piazza Sei Febbraio ospita la Grande Esposizione Watch Art. Un viaggio immersivo e a ingresso gratuito nell'universo di Patek Philippe, l'ultima manifattura ginevrina indipendente a conduzione familiare, per scoprirne gli oltre 185 anni di tradizione e savoir-faire artigianale.

ApritiModa 2026

Ideata da Cinzia Sasso per svelare il patrimonio unico del saper fare italiano, ApritiModa festeggia la sua decima edizione e torna il 24 e 25 ottobre aprendo al pubblico i luoghi dove nasce il Made in Italy. Nata con 14 indirizzi milanesi, la manifestazione coinvolge oggi oltre 100 spazi in tutte le regioni, guidando i visitatori alla scoperta di maison storiche, atelier artigianali e realtà innovative. Con oltre cinquantamila richieste nell'ultima edizione, l'iniziativa permette di osservare da vicino lavorazioni e laboratori dove prendono forma abiti, calzature, tessuti e accessori. Tra le novità 2026 spiccano gli atelier dedicati all'alta moda sposa, la sartoria veneziana di gondole Hydro Mirò, lo storico ombrellaio Mario Talarico a Napoli e la manifattura di borse-gioiello Leu Locati a Milano, affiancati dai grandi nomi della moda e dell'alto artigianato da sempre vicini al progetto.

Concerti

La stagione dei grandi live autunnali entra nel vivo nei club e nei palazzetti della città. Il mese si apre con Fiorella Mannoia il 1° ottobre al Teatro degli Arcimboldi, seguita il 3 ottobre da Giorgia all'Arena Milano – Unipol Dome e da Francesco Renga, sempre agli Arcimboldi. Laura Pausini sarà protagonista al Forum di Assago con tre date (4, 6 e 7 ottobre), mentre il 5 ottobre Mr. Rain sale sul palco del Teatro degli Arcimboldi. L'hip-hop prende la scena con Kid Yugi al Forum l'8 e 9 ottobre, per poi lasciare spazio alla poetica di Brunori Sas (9 e 10 ottobre agli Arcimboldi) e all'energia di J-Ax al Fabrique il 10 e 11 ottobre.

Il calendario prosegue con Raf il 12 ottobre al Forum di Assago ed Emis Killa ai Magazzini Generali il 14 e 15 ottobre. Gli amanti del rock classico si dividono tra gli Europe all'Alcatraz (14 ottobre) e i leggendari Deep Purple al Forum (17 ottobre). Il Forum accoglie poi i Pooh il 18 e 19 ottobre, mentre il 20 ottobre la scelta spazia tra Willie Peyote al Fabrique, Sal Da Vinci agli Arcimboldi e gli Zero Assoluto al Forum. Nel finale di mese, il 24 ottobre si accende con Ligabue all'Arena Milano – Unipol Dome, Alfa al Forum e i Simple Plan all'Alcatraz, prima della chiusura affidata a Fabrizio Moro (28 ottobre al Fabrique) e a Le Vibrazioni (29 ottobre al Fabrique).

Tra i grandi appuntamenti dal vivo spicca poi anche Milano Teatro City: dal 15 al 18 ottobre la città si trasforma in un palcoscenico diffuso con spettacoli, performance, incontri, laboratori e visite guidate distribuite in ogni quartiere, con programma consultabile sul sito ufficiale di YesMilano.

JazzMi

Dal 19 ottobre all’8 novembre torna JAZZMI, uno degli appuntamenti più trasversali della stagione musicale cittadina. Il festival riempie teatri, club e spaces insoliti con una programmazione che intreccia maestri della scena internazionale, produzioni originali e nuove leve del jazz contemporaneo, raccontando le continue evoluzioni del genere. L'intero programma dei concerti è disponibile sul sito ufficiale del festival.

Milano Wine Week

Dal 17 al 25 ottobre Milano diventa la capitale del vino con la nona edizione della Milano Wine Week, un format diffuso con oltre 100 appuntamenti in tutta la città. L'edizione 2026 ruota attorno a due hub principali: il Milan Marriott Hotel, punto di riferimento per il programma professionale con masterclass, convegni e degustazioni B2B, e l'Enoteca MWW ai Dazi dell'Arco della Pace, cuore dell'evento dedicato al grande pubblico dove assaggiare centinaia di etichette e partecipare a tasting guidati da sommelier.

Il via ufficiale è previsto per sabato 17 ottobre a CityLife con il tradizionale brindisi inaugurale aperto a tutti. Le novità di quest'anno includono il debuttante Wine Hospitality Forum con la consegna dei Wine Hospitality Awards, il ritorno di Wine List Italia (18 ottobre) con 100 tra i migliori sommelier del Paese, e il progetto culturale "Il Vino Cambia Forma" curato con Spazio Di Paolo, incentrato sul packaging design. La kermesse animerà luoghi iconici come la Fondazione Arnaldo Pomodoro e BASE Milano, prima del grande evento di chiusura del 25 ottobre ai Dazi.

La Vendemmia di MonteNapoleone 2026

Dal 5 all'11 ottobre 2026 il Quadrilatero della Moda si trasforma in un vigneto urbano per la diciassettesima edizione de La Vendemmia, l'evento promosso da MonteNapoleone District che celebra la sinergia tra l'alta moda, il mondo del vino di pregio e la ristorazione d'autore. Per una settimana, le boutique più esclusive del distretto si collegano alle più rinomate cantine vinicole nazionali e internazionali, offrendo un palinsesto raffinato di degustazioni d'autore e visite guidate.

Tra gli appuntamenti clou della manifestazione spiccano la consueta asta benefica di vini da collezione Italian Masters a favore di Dynamo Camp (martedì 6 ottobre a Palazzo Bovara), la serata di shopping con cocktail d'autore nelle boutique del Quadrilatero (giovedì 8 ottobre dalle 19:00 alle 21:30) e la degustazione riservata agli intenditori curata dal Comitato Grandi Cru d'Italia presso il Four Seasons Hotel Milano (venerdì 9 ottobre). Per tutta la settimana, 24 tra i più prestigiosi ristoranti cittadini proporranno uno speciale "Menù Vendemmia" studiato per includere un calice abbinato in perfetta armonia con i piatti.

Milano Food Week

Dal 15 al 18 ottobre la Milano Food Week torna in città con una veste ripensata per proporsi come piattaforma aperta sul futuro dell'alimentazione e sullo sviluppo sostenibile. La manifestazione esplora come il cibo rappresenti oggi un insieme di scelte legate al benessere, alla tracciabilità della materia prima, alle relazioni sociali e alla qualità della vita complessiva.

Milano si trasforma in un laboratorio urbano in cui osservare e testare le nuove tendenze gastronomiche, creando un dialogo tra chi produce, studia e consuma. Inserendosi nella vocazione cittadina di centro per la cultura alimentare, l'evento coinvolge enti, università, aziende e centri di ricerca nella costruzione di un programma partecipato. Attraverso talk, incontri istituzionali, percorsi gastronomici e performance artistiche, la Milano Food Week si pone come uno spazio di sperimentazione per chiedersi che ruolo avrà la nutrizione nella Milano del domani.

Altri appuntamenti food

Il ritorno di Contraste/Contrario con Matias Perdomo

A partire dal 13 ottobre e a seguire ogni terzo martedì del mese fino a marzo, torna a Milano Contraste/Contrario, il format ideato dallo chef Stella Michelin Matias Perdomo per sovvertire i tradizionali rituali del fine dining. Negli spazi del ristorante Contraste in via Giuseppe Meda 2, ventiquattro ospiti per serata si accomodano attorno a un'unica grande tavolata scenografica per vivere un'esperienza quasi teatrale dove nulla è come sembra. Accolti da un paradossale "arrivederci" e da una tavola deliberatamente "scarmigliata" che sembra partire dal finale della cena, i commensali assistono a una pièce gastronomica ricca di cortocircuiti visivi, illusioni sul palato ed esperienze di gusto fuori dagli schemi, prenotabili direttamente sul sito del ristorante.

Dolce Italia

Domenica 4 ottobre, dalle 10:00 alle 17:00, Via dei Mercanti e l'angolo di Piazza Duomo si trasformano nel tempio della pasticceria con "Dolce Italia", il trentesimo Simposio Pubblico promosso da AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani). Oltre 60 maestri pasticceri serviranno 16 grandi classici della tradizione regionale italiana, dal Tiramisù al Cannolo siciliano, passando per il Panettone e il Maritozzo, su quattro truck dedicati. L'evento ha uno scopo benefico, con degustazioni accessibili tramite token da 5 euro e l'intero ricavato devoluto ai progetti pediatrici di EMERGENCY.

Pizzium & Giusti: Giro d’Italia del Balsamico

Per tutto l'autunno la catena di pizzerie napoletane Pizzium e la storica Acetaia Giusti di Modena portano in tavola "Giro d’Italia del Balsamico in 5 Pizze", un viaggio gastronomico in cinque città italiane che abbina le eccellenze locali all'Aceto Balsamico di Modena Giusti 3 Medaglie d’Oro. La tappa di partenza inizia a Milano con l'invito a scoprire l’Ambrosiana, una ricetta creata in esclusiva per i locali milanesi che sposa Fiordilatte d’Agerola, Gorgonzola DOP, Prosciutto Crudo San Daniele DOP, Pesche Sciroppate, Olio EVO di Puglia Guglielmi e le note dolci e fruttate del Balsamico Giusti.

The World's 50 Best Bars e le iniziative diffuse di mixology

Il 7 ottobre 2026 Milano diventa la capitale mondiale della miscelazione ospitando al Palazzo del Ghiaccio la cerimonia di premiazione di The World’s 50 Best Bars. L'evento porta in città una vasta comunità di professionisti internazionali, riunendo bartender ed esperti in un ricco palinsesto di giorni che include la Bartenders’ Feast e il party di chiusura. Attorno al programma ufficiale prende vita un fitto circuito di eventi collaterali, guest shift e serate d'eccezione aperti al pubblico, perfetti per esplorare le nuove frontiere del bere miscelato.

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda, il GAIA Bar, rinomato indirizzo di MUSA Lago di Como, porta il signature style del bartender Luca Salvioli a Milano con due tappe imperdibili. Il 4 ottobre farà sosta da BOB The Other Side all'Isola per un bancone a sei mani con lo storico Jerry Thomas Project di Roma, mentre il 6 ottobre sarà ospite di Salmon Guru Milano per una serata internazionale che vedrà alternarsi in consolle guest provenienti da Atene, Bangkok, Bogotà, Salonicco e Dubai. Parallelamente, lo storico Rita Cocktail Bar e la sua anima tropicale Rita's Tiki Room, affacciati sui Navigli, diventano un vero e proprio crocevia per gli amanti della miscelazione d'autore proponendo per tutta la settimana un calendario di guest shift internazionali con bartender provenienti dai locali più quotati al mondo e speciali drink card dedicate.

Il brunch di SushiSamba

Tutti i sabati dal 12 settembre, il primo piano di Torre Velasca ospita il Rio Brunch di SUSHISAMBA. Dalle 12:30 alle 15:30, un’esperienza immersiva tra sapori giapponesi, brasiliani e peruviani, accompagnati da cocktail d'autore, DJ set e performance dal vivo che portano in città l'energia del Sudamerica. La formula è disponibile nei pacchetti Copacabana e Fuji, quest’ultimo comprensivo di Ferrari Maximum Blanc de Blancs in formato illimitato.

Il brunch di Fuorimano

Per chi cerca un'atmosfera più rilassata e bohémien, il brunch del weekend di Fuorimano si conferma un approdo sicuro. Nel giardino dello spazio di via Saffi vengono serviti i grandi classici internazionali, tra pancake, french toast, avocado toast e uova in ogni loro declinazione, affiancati da bagel, club sandwich e numerose opzioni vegetariane.

Il nuovo corso di Burgez

Tra le novità in città spunta il nuovo volto di Burgez, che ridisegna la propria identità visiva puntando su un look impattante dominato dal rosso e su un menu ripensato nel segno dell'essenzialità. Protagonisti della proposta sono cinque burger — dagli smash con manzo alle varianti chicken halal e veggie — affiancati da una ricerca attenta sulle materie prime. Per provare il nuovo corso, il brand si prepara inoltre all'apertura imminente di un nuovo store nel centro di Milano, rafforzando la propria presenza nella città in cui è nato.

Cosa fare a Milano a ottobre: eventi e mercatini

East Market

Domenica 18 ottobre negli spazi dell'ex fabbrica aeronautica di Mecenate torna East Market, l’evento di riferimento per il vintage e il second-hand. La grande novità di questa edizione è il debutto di Pet Market, un'area di oltre 6.000 metri quadrati interamente dedicata agli animali domestici, con brand artigianali come le cucce di Leo & Luna e la cosmetica naturale di Quercia Bianca, ritrattisti dal vivo, pet food biologico e la partecipazione attiva di rifugi come Oasi Muso. Il programma conserva tutte le storiche aree moda vintage, la Vinyl Area, i DJ set e l'area ristoro nel cortile esterno.

Il pop-up store di United Pets in Brera

In occasione del lancio di AL DENTE™, la nuova collezione di giochi per cani ispirata alla cultura italiana del cibo e della convivialità, United Pets apre un pop-up store in Corso Garibaldi, all’angolo con via Palermo (accanto a Miscusi), visitabile dal 29 settembre al 5 ottobre. L'iniziativa nasce dall'idea che quando un cane fa parte della famiglia anche i suoi oggetti entrano negli spazi di ogni giorno: la collezione trasforma così le forme e i simboli della tavola italiana in accessori per quattro zampe, unendo l'ironia al design caratteristico del brand.

Brunch & Bazar da Piasù

Domenica 18 ottobre il bistrot di quartiere Piasù ospita “Brunch & Bazar”, un mercatino curato da Francesca Ferrante (@chezbabettegaragesale) con corner dedicati ad abbigliamento, accessori, vintage, second hand e brand emergenti. L'appuntamento accompagna il classico brunch domenicale del locale, celebre per la sua piadina reinterpretata con salmone, avocado e uova pochè. Il calendario di ottobre di Piasù si completa giovedì 29 con “Tarocchi a Merenda”, una pausa intima tra letture dei tarocchi con Micaela Flenda, tè e biscotti, senza dimenticare martedì 6 ottobre con l'“Open Mic di Quartiere – Due risate da Piasù”, serata di stand-up comedy condotta da Carlo Vitulo da vivere a partire dalle 19.30 insieme alla nuova formula aperitivo a base di piadine in tre diversi impasti, hummus e piattini da condividere.

MagtoMag

Il 3 e 4 ottobre BASE Milano in via Bergognone 34 ospita la quarta edizione di Mag To Mag, il festival internazionale ideato da Frab's Magazines dedicato all'editoria indipendente e da collezione. L'accesso al market e ai talk è gratuito e offre la possibilità di sfogliare le pubblicazioni di oltre 80 editori, affiancate da esposizioni dedicate al visual design e alla cultura grafica contemporanea.

Fuoriporta

La magia dell'autunno tra i campi di zucche

Per chi desidera vivere l'atmosfera dei pumpkin patch di stampo americano a breve distanza da Milano, le opzioni del mese raddoppiano. A San Martino Siccomario la PuraVida Farm ospita il Villaggio delle Zucche con weekend a tema dedicati ai rapaci, alla magia, alle caldarroste e al vin brulé, affiancati da caccia alle zucche Haribo, trattorini, labirinti e vasca di mais. Fino al 1° novembre, anche l'Agricola delle Meraviglie di Steflor a Vimodrone apre la quinta edizione del suo Campo delle Zucche, dove raccogliere la propria zucca tra i filari, scattare foto in angoli scenografici, partecipare a laboratori d'intaglio, divertirsi sullo Zuccodromo o sul Trenino Zuccoso e addentrarsi nel Labirinto Infestato.

Ritorno alla vigna

Tutti i giovedì di ottobre e novembre, a partire dall'8 ottobre, Cascina Caremma a Besate, nel Parco del Ticino, ospita "Ritorno alla Vigna". Ogni serata vede protagonista un viticoltore diverso, inaugurando con Marsetti e proseguendo con Ca' Tessitori, La Rifra e Muratori nelle settimane successive. L'esperienza prevede una cena con menu biologico a 45 euro, abbinata alla degustazione di quattro calici e a un racconto corale sul legame tra agricoltura, territorio e clima.

Cannavacciuolo e Luca Cena a Vicolungo The Style Outlets

A breve distanza da Milano, Vicolungo The Style Outlets propone due appuntamenti speciali. Giovedì 1° ottobre dalle 17:00 va in scena la finale della quinta edizione di Impiatto Forte, con tre creator culinari impegnati in una sfida di estetica gastronomica sotto lo sguardo attento dello chef Antonino Cannavacciuolo. Sabato 3 ottobre, nel pomeriggio, il content creator e libraio antiquario Luca Cena tiene un incontro dedicato alla bellezza della lettura e del collezionismo librario, accompagnato da un laboratorio gratuito di stampa artistica a linoleum per realizzare segnalibri su misura.