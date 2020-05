Volete vivere a lungo? Iniziate da qui: una ricerca di Harvard svela quali sono i 6 fattori che permettono di vivere più a lungo e più felici

Ci sono tanti buoni consigli su come vivere a lungo, avere una vita più felice, su come avere una relazione più stabile, su come essere più produttivi a lavoro e quant'altro.

Ora però l'università americana Harvard ha pubblicato i risultati della ricerca The Study of Adult Development, eseguita con l'obiettivo di scoprire ciò che rende la vita migliore a tutto tondo.

George Vaillant, professore alla Harvard Medical School che ha condotto lo studio per oltre 30 anni, ha dichiarato:

«The Study of Adult Development è una vera e propria rarità in medicina, poiché deliberatamente ha preso in analisi la vita di coloro che stanno bene, e non di chi è malato o ha problemi. In tal modo ha integrato tre fasce d'età di uomini e donne, tutti studiati ininterrottamente per decenni».

Ecco qui i risultati dello studio, e cioè 6 consigli per migliorare la propria vita, per vivere più a lungo e più felici.

Ecco i 6 fattori da cui dipende la speranza di vivere a lungo secondo Harvard

6 fattori che determinano di vivere a lungo

1. Eliminate il fumo e limitate le bevande alcoliche

Ok, forse questo era un po' scontato; ma sempre meglio ripeterle le cose.

Sia per gli uomini che per le donne, non essere un fumatore è il fattore predittivo più importante per un invecchiamento fisico sano.

E così anche con l'alcool: bere in quantità esagerate per periodi più o meno lunghi di tempo non va solo a rovinare la salute fisica, ma rende anche meno felici e rovina le relazioni.

2. Studiare fa bene alla salute

In media, gli uomini che hanno frequentato Harvard sono più sani a 70 anni rispetto a quelli più svantaggiati che non se lo sono potuti permettere.

Ma questo dato va al di là di Harvard o di qualisiasi altro college prestigioso: frequentare un'università e avere maggior istruzione ha dimostrato di essere un fattore collegato ad abitudini di vita migliori e più sane.

3. Avere un'infanzia felice predice il futuro

L'essere amato da bambino predice il reddito che si avrà da adulti più di quanto non faccia la classe sociale di riferimento in cui è cresciuti.

In sostanza, The Study of Adult Development dimostra che ciò che è andato bene durante gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza è stato molto più predittivo di quello che è andato storto.

4. Le relazioni sono importantissime

Lo studio ha rilevato che le persone sono invecchiate con maggior successo quando nelle relazioni hanno donato agli altri gioiosamente e ricevuto poi con gratitudine.

La capacità delle persone di trattare con gli altri fa veramente la differenza, ancora più di intelligenza e ricchezza familiare.

5. La capacità di reagire

Fondamentalmente è la capacità di rispondere ai pensieri e ai sentimenti negativi e dolorosi, prodotti da persone difficili che a volte si possono incontrare nello show dell'orrore chiamato vita.

Quando le cose non vanno come si vuole, gli adolescenti urlano e fanno il broncio, incolpando tutti tranne che loro stessi. Tuttavia, non si tratta di un atteggiamento comune solo ad adolescenti, anche adulti di qualsiasi età a volte urlano e fanno il broncio incolpando tutti tranne che loro stessi.

E questa cosa di sicuro non è la chiave del successo.

Il modo in cui affrontate gli inevitabili problemi della vita ha conseguenze di vasta portata e di lungo termine, ricordatelo.

6. Fate tutto quello che potete prima dei 30 anni

Generare significa costruire comunità. E infatti il modo più efficace per migliorare egoisticamente la tua vita è essere altruista e concentrarsi sull'aiutare chi ti circonda.

La ricerca rivela che tra gli anni 30 e 45 il nostro bisogno di successo diminuisce, per cui il consiglio di Harvard è passare i primi decenni a mettere le basi per una buona vita e costruire un sé a tutto tondo, e successivamente trascorrere i restanti decenni condividendo con gli altri ciò che hai acquisito e imparato.

