Per fare andare bene un colloquio di lavoro, si deve pensare a tutto. Anche al look. Ecco come scegliere l'outfit giusto in base al ruolo che desiderate

Se volete andare bene a un colloquio di lavoro e ottenere il posto per cui vi state candidando, dovrete curare diversi aspetti che vi riguardano: la comunicazione, il modo di porvi ma anche come vi vestirete.

La prima impressione che il vostro interlocutore avrà di voi, infatti, sarà fondamentale per la buona riuscita del colloquio.

Come spiega l’effetto Alone, il nostro cervello può elaborare un giudizio complessivo su una persona sulla base di un solo tratto. È una distorsione cognitiva che è fondamentale conoscere per fare colpo sull’altro.

Il modo in cui siete vestiti sarà la prima cosa che salterà all'occhio del vostro interlocutore e così l'effetto Alone è assicurato.

Ecco come vestirsi a un colloquio di lavoro per farlo andare bene

Allineatevi con il ruolo che volete ottenere

Il vostro obiettivo è essere assunti, fare una buona impressione quindi è fondamentale.

Per capire come vestirvi riflettete sul ruolo per cui vi proponete: un colloquio per fare un lavoro d’ufficio richiederà un abbigliamento diverso rispetto a un’occupazione che prevede di stare molto tempo in piedi.

Tutto sta nella capacità di sapersi allineare con ciò che vi richiederà il vostro datore di lavoro.

Sia nell'atteggiamento che nel look.

Come volete sentirvi durante il colloquio?

Immaginate come vorreste sentirvi durante il colloquio.

Qualcuno avrà bisogno di sentirsi sicuro di sé, qualcun altro sentirà la necessità di sembrare più affabile e meno sulla difensiva.

In qualsiasi modo vogliate sentirvi potrete utilizzare l’abbigliamento per sentirvi proprio così.

Ad esempio per aumentare la sicurezza di voi dovreste osare e indossare qualcosa di diverso dal solito che vi faccia sentire potenti.

Bastano degli accessori vistosi, ad esempio.

Usate l’immaginazione

Per far andare bene un colloquio dovete puntare su di voi come se sentiste davvero di essere i migliori al mondo per quel ruolo.

Cosa vi serve per sentirvi proprio così? Dovete usare l’immaginazione, l’arma più potente che abbiamo.

Mettiamo caso che dovete fare un colloquio per diventare barman.

Adesso immaginate il miglior barman del mondo: come lo vedete? Quale atteggiamento ha? Cosa indossa?

Ecco: è proprio così che dovreste vestirvi, saranno i panni migliori per sentirvi i migliori e ottenere quello che volete.

Non vi viene in mente niente? Prendete spunto da film e serie tv in cui qualcuno svolge un lavoro simile a quello per il quale vi state candidando e provate a ricrearne un look.