Se quando avete una macchina fotografica davanti non sapete come mettervi, ecco come venire bene in foto copiando le migliori pose delle star

Venire bene in foto non è da tutti. Certo, vestiti mozzafiato, luci adatte e una buona dose estetica di partenza indubbiamente aiutano, ma ci sono dei trucchi (che vengono insegnati alle star prima del primo red carpet), che possono migliorare qualunque situazione.

** Come venire bene in foto sfruttando i segreti dell'armocromia **

Quindi, se volete capire come mettervi in posa alla prossima fotografia, copiate dalle migliori.

Prendete spunto dalle celebrity.

** 12 trucchi delle star per venire bene in foto **

Hanno abiti da sogno, bellezze fuori dal comune e luci migliori di quelle a cui siamo abituati, ma dietro le foto in posa perfetta delle celebrity ci sono alcune regole fisse che, se applicate, sono in grado di mettere in evidenza i propri lati migliori e di nascondere i difetti.

Scegliete quella che vi sembra più adatta alla vostra personalità e al vostro fisico (e poi allenatevi davanti allo specchio).

Come venire bene in foto copiando le pose delle star

La posa frontale - ideale per fisici androgini

Testa alta, piedi allineati, braccia lungo i fianchi. La posa più adottata sugli ultimi red carpet è da manichino (o da manuale): dritta.

Fate come Keira Knightley, Lupita Nyong'o, Marion Cotillard e Kristen Stewart se avete fisici asciutti e forme appena accennate.

Come slanciare le gambe e sembrare più alte

Per slanciare le gambe, prendete a esempio Angelina Jolie, una vera maestra della posa.

In qualunque modo decida di tenere le braccia ha una costante che sfodera fin dal primissimo flash: la gamba avanti.

Basta appoggiare un piede leggermente avanti all'altro, col ginocchio piegato appena, per dar nuova vita allo stacco di coscia, che sembrerà inevitabilmente più lungo e magro.

Il braccio piegato crea un triangolo col corpo

Al secondo posto tra le pose più gettonate c'è quella con un braccio piegato a manico, a modo di quando con l'alfabeto muto si arrivava alla P. La usano in molte, ma ci sono delle regole da tenere presenti.

Taylor Swift e Jennifer Lawrence danno ottimo esempio del come fare: una mano sull'anca, l'altra lungo il corpo, con entrambe le spalle tirate indietro il più possibile. È una posa che dona a tutte e vi permette di risolvere l'annoso dubbio del "dove metto le mani?".

Focus sulla schiena

Avete un vestito scollato sulla schiena o molto lavorato? Giratevi fino a dare le spalle al fotografo, guardandolo da un fianco.

Vietato tenere la schiena dritta, molto meglio spingere leggermente in avanti le anche, per creare un movimento più sinuoso della schiena.

Tra le varianti della foto di spalle spiccano quelle di Sofia Vergara, che solleva una spalla, e di Angelina Jolie, che ci abbina lo sguardo di una che viene fotografata a sorpresa.

Charlize Theron (in foto qui sopra) la realizza invece in tutta la sua più semplice perfezione.

La posa di lato

Certo, non tutte si gira con lo strascico, ma la posa sul fianco ha il vantaggio di evidenziare la silhouette quando si ha un vestito aderente.

Da evitare accuratamente invece se si veste over size.

La versione di Rita Ora è con le spalle sollevate, perfetta se volete mettere in risalto la schiena.

Taylor Swift ripropone la stessa posa sul fianco, ma con le braccia piegate sui fianchi. I vantaggi sono tre: le braccia si assottigliano, il décolleté guadagna volume, il lato B guadagna rotondità (posa perfetta per chi ha seno piccolo e sedere poco pronunciato).

Se avete un vestito che lascia le spalle scoperte appoggiate le braccia sui fianchi, in modo da mettere in tensione i muscoli delle spalle.

Come posare per mettere in risalto le curve

Eva Longoria è una donna curvy, e la posa che sceglie davanti ai fotografi è studiata apposta per mettere in risalto le sue forme. Una sola gamba leggermente piegata, un fianco sollevato.

Stesso discorso vale per Rihanna, che spesso posa allo stesso modo: per replicare la sua posizione, dovete creare più curva possibile tra punto vita e fianchi. Nemmeno a dirlo, funziona solo se si hanno le curve.

Lasciate giù borsa e altri oggetti che avete in mano

Se avete in mano una pochette poco importa: la borsa non deve nascondervi, tenetela su un fianco o meglio ancora appoggiatela fuori dall'inquadratura o datela da tenere a chi vi sta scattando la foto.

Anche perché il rischio è di fare come Solange Knowles, che la afferra con entrambe le mani e sembra la marmotta che confeziona la cioccolata.

Le basi: curate la postura e accentuate quella corretta

La regola delle mamme vale sempre: quando compare un obiettivo, petto in fuori, schiena dritta e pancia in dentro.

Persone come Cara Delevingne, Taylor Swift e Karlie Kloss sanno di essere belle e si vede.

Ma il punto è proprio quello. Sentitevi belle e in foto risulterete sicure di voi e fotogeniche.

Una o due mani sui fianchi, gambe divaricate, sedere in fuori. Se avete carattere mostratelo anche posando davanti alla macchina fotografica.

Fate molta attenzione a come tenete le gambe

Le foto di Angelina Jolie sul red carpet con lo spacco laterale hanno fatto il giro del mondo. Se avete uno spacco profondo, inutile dirlo, sarebbe da tentare, ma attenzione: sono vietate le vie di mezzo!

Se indossate uno spacco che lascia vedere l'intera gamba deve essere usato con decisione, se si vuole che l'effetto sia d'impatto. Se volete fare le pudiche e tenere le gambe a posto, cambiate posizione.

Attenzione massima in generale a come mettete le gambe: incrociarle all'altezza delle caviglie per esempio è una posizione che affina il polpaccio, ma il rischio di sembrare una bambina alla foto di classe non è indifferente.

Come posare per le foto di coppia

Adam Levine e Behati Prinsloo spiegano al meglio quello che deve essere l'obiettivo in una foto di coppia, ovvero che ognuno dia il meglio di sé sfruttando l'altro.

Lui dritto e frontale, lei al suo fianco di profilo con la mano di lui che la stringe all'altezza della vita.

Il risultato, qualunque coppia voi siate, è che le spalle di lui sembreranno più larghe e voi sembrerete più sinuose che mai.

Al contrario ricordate che a posare (troppo) abbracciati si rischia di non mettere in evidenza nessuno dei due.