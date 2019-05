Dalla lingua tra i denti allo sguardo non a fuoco fino alle palpebre un po’ socchiuse: 12 trucchi per venire bene in foto che usano le star e da copiare

Vi piacerebbe venire bene in foto? Invidiate quelle persone fotogeniche che sfoggiano sempre la sempre espressione e sembrano non sbagliarne una?

Abbiamo analizzato i trucchi usati dalle star per venire sempre bene in foto e li abbiamo riassunti in 12 punti.

Metteteli in pratica e vedrete che mettersi in posa non sarà più un problema.

Lingua in su come Blake Lively

Blake Lively usa un trucchetto che la rende sempre impeccabile e dall’aspetto freschissimo: la lingua che punta all’insù e tocca l’interno dell’arcata superiore dei denti, a volte invece proprio il palato.

Questo trucco le conferisce un ovale del volto migliore ma soprattutto scongiura l’effetto doppio mento perché tirando su la lingua i muscoli del collo vengono automaticamente contratti.

Collo tirato per Nicole Kidman

Nicole Kidman invece punta direttamente sul collo, tirandolo e allungando così l’intera sua figura.

Il risultato molto slanciato di questa celeb lo si deve anche a questa postura sempre impeccabile.

Inoltre il collo teso e allungato rende il viso più luminoso, facendolo risaltare maggiormente.

Monica Bellucci inclina la testa

Monica Bellucci posa davanti agli obiettivi dei fotografi inclinando la testa da un lato e sfocando lo sguardo, come se guardasse all’infinito.

Questa posa molto estatica si rivela anche estetica: le dona moltissimo, illuminando lo sguardo e risultando naturale anche se in realtà è ben studiata.

Però il gesto dell’inclinare il viso tendendolo sempre verso l’alto potrebbe talvolta risultare arrogante quindi è bene associarlo a uno sguardo tenero e a un sorriso dolce come quello che sempre sfoggia la Bellucci.

Taylor Swift si morde le guance

Taylor Swift quando sorride mettendo in bella mostra i denti si mordicchia delicatamente l’interno delle guance con i premolari.

Il risultato sono zigomi perfetti e addirittura un incarnato di porcellana, questo grazie all’effetto lifting assicurato dal lieve morso nell’interno della guancia.

Lingua in bella mostra per Megan Fox

Anche se a Megan Fox non servono certo dei trucchetti per sembrare sensuale perché se c’è una che la è anche quando dorme a bocca aperta russando quella è lei, un suo trick per essere super wow è quello di mostrare lievemente la lingua.

La inserisce tra le due arcate dentali, facendola vedere appena, con disinvoltura. Il risultato? So sexy!

Julia Roberts spalanca gli occhi quando ride

Il sorriso di Julia Roberts ha fatto scuola ed è uno dei più celebri della Walk of Fame.

Il segreto? La Roberts ride anche con gli occhi. Fateci caso: quando ride mostrando i denti allarga ampiamente anche gli occhi.

Il risultato è un viso allegro e al contempo magnetico la cui sensualità sta proprio nella luminosità dell’espressione.

Jennifer Lawrence alza la fronte e sfoca lo sguardo

Jennifer Lawrence usa da sempre questo escamotage: per venire benissimo in foto alza la fronte e non mette a fuoco gli occhi.

L’effetto è degno di Cleopatra e la rende fascinosa proprio come la Regina d’Egitto.

Alzare la fronte assicura luminosità al viso nonché un effetto lifting creato ad arte. E sfocare lo sguardo dà quel tocco di femminilità sfuggente, alle prese con mille pensieri.

Mila Kunis abbassa le palpebre

Avete presente il tipico sguardo di Melania Trump, con le palpebre ribassate come se stesse dicendo: “Ma dov’è che ci siamo già visti io e te?”.

Questo trucco lo usano anche tantissime altre celeb, ad esempio Mila Kunis.

Abbassare leggermente le palpebre e mantenere uno sguardo a mezz’asta conferisce sensualità e dà quel tocco di mistero.

Charlize Theron inspira dalla bocca

La tipica mimica facciale di Charlize Theron è quella che ogni donna vorrebbe imparare a fare a comando.

Ebbene, è semplicissima da riprodurre: accennate un tiepido sorriso alzando leggermente gli angoli della bocca all’insù; non focalizzate lo sguardo su niente e soprattutto inspirate da un piccolo buchino che avrete mantenuto impercettibilmente aperto tra le labbra.

La grana della vostra pelle sembrerà di porcellana, gli zigomi e il mento scolpiti da Canova e il livello di sensualità andrà alle stelle, senza mai scivolare nella volgarità.

Meghan Markle inclina la testa per sembrare più accomodante

Prima di diventare la duchessa di Sussex, Meghan Markle ne ha fatta di gavetta come attrice...

E dal set si è portata a casa un bel set di pose, smorfie e delizie tirabaci.

Tra le posture ricorrenti, c’è quella della testa inclinata verso la gente, un gesto che la fa sembrare più vicina all’audience e al popolo.

Che sia studiata a tavolino oppure le venga naturale, poco importa: questa sua apertura verso l’altro le dona parecchio

Sandra Bullock alza le spalle

Sandra Bullock è solita alzare leggermente le spalle e tendere i muscoli attorno alla clavicola per slanciare la sua figura.

Questa postura statuaria ha contribuito a renderla la diva che è. Inoltre con questo trucco la Bullock riesce a nascondere perfettamente un suo difettuccio, ossia il collo corto.

Se anche a voi la natura non ha donato un collo da cigno (o da Nicole Kidman, visto che siamo in tema), provate a fare come lei: alzate leggermente le spalle e mantenete il mento sempre perpendicolare al busto.

Kirsten Dunst ride con metà bocca

Il sorriso particolare di Kirsten Dunst è diventato la sua cifra stilistica.

L’attrice non ride mai sonoramente ma abbozza un mezzo sorriso.

Mezzo sorriso letteralmente parlando: se notate, le sue labbra sono sempre leggermente storte e un angolo della bocca va insù mentre l’altro rimane dritto.

E nel lato non sorridente si forma un’adorabile fossetta.

Questo tipo di sorriso è misterioso, sensuale e assai chic!