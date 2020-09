Quando viviamo un momento no sembra non finire mai. Ma per capire come uscire da un periodo difficile dobbiamo innanzitutto accettarlo. Ecco come

I periodi no arrivano a onde: fila tutto liscio fino a quando succede un fatto negativo dietro l’altro e ci ritroviamo con la sensazione di esserne imprigionati a chiederci come uscire da quel periodo difficile.

Ci si sente dentro una spirale che sembra non finire mai. Un tunnel nero dal quale apparentemente non c'è via d’uscita.

Il problema principale di questi momenti è che più ci si accanisce e più ci si lamenta, più il periodo no durerà a lungo e sarà faticoso da vivere.

Mentre adottando uno spirito diverso non solo se ne uscirà molto prima, ma addirittura potremmo riuscire a ricavarne qualcosa di buono.

Ecco come uscire da un periodo difficile

1. Per uscire da un periodo difficile non opponetegli resistenza

Se vi lamenterete e opporrete resistenza a quello che vivete sarà più difficile uscirne presto.

Continuare a lamentarsi con tutti non serve a niente se non a farvi sentire ancora peggio. Trovate due o tre persone di cui vi fidate e confidatevi con loro, ma non fate ruotare tutta la vostra vita intorno alle lamentele.

Dovete pensare che così come è iniziato, questo momento finirà presto.

Per il momento la cosa migliore che potete fare è accettare con semplicità che ci sono delle cose che non stanno andando bene ma che presto ritornerete a sorridere.

2. Ricordatevi che è solo un periodo

Non pronunciate frasi come “Che brutta vita” o simili che poi il cervello ci crede.

E se ci crede agirà come se fosse davvero così.

La vostra vita, così come quella di tutti, è fatta di alti e bassi che possono farsi più o meno sentire.

Non è la vostra vita ad andare male, è solo questo periodo.

3.Pensate a come sfruttare il momento

I momenti di crisi ci mettono davanti a preziose scoperte.

Le state vedendo? State facendo caso a cosa vi sta succedendo internamente?

Se non l'avete fatto potrete pensare a un percorso psicologico che possa aiutarvi a fare chiarezza.

Pensate a come sfruttare questo periodo, potrebbe essere il momento giusto per guardarvi dentro e capire cosa ricavarne.

