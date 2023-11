Dall'abbigliamento al fotoritocco, passando per l'ora e la posa: ecco come scattare una bella foto profilo sfruttando i colori del foliage

L'autunno è una stagione magica, con i suoi colori vibranti che trasformano la natura in uno spettacolo di tonalità calde e accoglienti. È il momento ideale per catturare la bellezza degli alberi che si vestono di manti dall’arancione dorato al rosso intenso... E di una nuova foto profilo immersa nel foliage! Ecco come scattare una bella foto sfruttando i colori dell'autunno.

** Come venire bene in foto con i consigli dell'Armocromia **

D'altronde il foliage per gli amanti della natura e della fotografia rappresenta l’ispirazione ideale per un ricco bottino di scatti che catturino l’atmosfera e i colori unici di questo momento dell’anno.

E non a caso i fotografi spesso sfruttano la bellezza del foliage per ottenere immagini pittoresche anche attraverso ritratti in cui il soggetto principale è posto in contrasto con lo sfondo colorato e variegato delle foglie e dei colori del cielo. Questi elementi aggiungono calore, profondità e interesse visivo alle fotografie, e molte persone amano scattare foto durante questa stagione per immortalare la bellezza fugace che racchiude.

Gli esperti di Samsung con il supporto di Claudia De Nicolò (aka @she.s.lola) ci hanno passato 6 consigli per scattare una bella foto in posa durante questa stagione affascinante.

Claudia ha messo a disposizione la sua esperienza diretta per raccontare suggestioni e impressioni personali su questo tipo di scatti, mentre gli esperti Samsung hanno fornito qualche consiglio più tecnico su come ottenerli al meglio con qualche tips speciale dedicato a chi vuole mettersi alla prova grazie alla fotocamera e alle funzionalità del Samsung Galaxy S23.

Come scattare una bella foto profilo sfruttando il foliage

Scegliete l'ora giusta

La luce è fondamentale per ottenere belle foto di foliage in autunno. La luce dorata dell'alba e del tramonto conferisce a queste immagini una qualità calda e avvolgente. Cercate di pianificare le sessioni fotografiche durante queste fasce orarie per ottenere i migliori risultati.

Attenzione invece alla luce del mezzogiorno, che al contrario rischia di creare ombre nette e poco lusinghiere.

Sfruttate (anche) la nebbia e le giornate piovose

L’autunno è spesso sinonimo di cattivo tempo ma ci sono “giochi” che si possono fare grazie alle caratteristiche atmosferiche di questo periodo, in particolare per ottimi scatti nelle giornate piovose è possibile sfruttare appieno la luce differente della stagione, che possiamo definire morbida e più rara.

Le giornate nebbiose o piovose possono regalare un'atmosfera magica alle tue foto autunnali. La nebbia avvolge gli alberi in un alone misterioso, mentre le gocce di pioggia creano riflessi sulle foglie, aggiungendo dettagli e luminosità alle immagini. Non lasciatevi scoraggiare dalle condizioni meteorologiche avverse; spesso sono proprio queste a offrire le migliori opportunità fotografiche.

Vestitevi tenendo presenti i colori dell'autunno

L'autunno è caratterizzato da una varietà di colori mozzafiato. È possibile sperimentare con gli sfondi e gli abiti di qualsiasi colore con l’intento di creare contrasti interessanti. Ad esempio, se vi trovate in un bosco di foglie rosse, indossate abiti di colore diverso per far risaltare il vostro profilo. Giocate con i contrasti per ottenere foto accattivanti.

Sperimentate pose ed espressioni

Fondamentale evitare l’effetto finzione. Il vero trucco è riuscire a creare una vera connessione con la natura, senza guardare l'obiettivo o pensare allo scatto.

Sperimentate quindi con una varietà di pose ed espressioni cercando quella più naturale possibile. Non limitatevi a sorridere sempre nello stesso modo. Giocate con sguardi intensi, sorrisi smorzati e sguardi lontani per aggiungere profondità emotiva alle foto.

Giocate con la profondità di campo

Utilizzate la modalità ritratto o la modalità Pro del Samsung Galaxy S23 Ultra per creare uno sfondo sfocato e mettere in risalto i colori dell’autunno. Scegliete un soggetto principale interessante, come un albero con foglie colorate, e fate in modo che lo sfondo si sfochi.

Non dimenticate un saggio fotoritocco

Quando scatto con il mio Samsung Galaxy S23 uso il programma Expert Raw per la produzione di immagini in, appunto, RAW (termine tecnico per un indicare un file da lavorare) e questo mi permette poi di poter sistemare le immagini in modo molto più professionale.

Io non modifico molto le mie fotografie ma penso che la post-produzione sia un processo fondamentale.

Dopo aver scattato le foto, ricordatevi di migliorarle ulteriormente, magari regolandone la luminosità, il contrasto e la saturazione per far risaltare i colori autunnali. Tuttavia, fate attenzione a non esagerare, mantenendo sempre un aspetto naturale.

Claudia De Nicolò, diplomata all'Accademia di Fotografia e Comunicazione ISFCI di Roma, insieme alla collega Bianca Trevisani ha inaugurato Kobo Studio, uno spazio di co-working che si occupa proprio di sviluppare e realizzare progetti fotografici e di seguirne il percorso creativo, dalla direzione artistica alla fotografia, fino alla post-produzione. Oggi lavora come fotografa freelance e art director per progetti che vanno dalla ritrattistica al reportage, fino alla fotografia commerciale.