Da appendere all'albero, ai muri di casa, o da regalare: 10 decorazioni e addobbi natalizi originali e dall'effetto "wow"

Ci siamo, il sole tramonta appena dopo pranzo, Dicembre è fuori dalla finestra e obiettivamente il tempo libero da passare in casa quest'anno non ci manca: gli addobbi natalizi al momento sono l'unica luce in fondo al tunnel che si può ordinare online per abbellire il Natale 2020.

Ecco perché abbiamo selezionato 10 addobbi natalizi originali che vi faranno impazzire (e invidiare da chiunque riuscisse a sbirciare dalle vostre finestre).

Ce n'è per tutti i gusti ed esigenze, da comprare per sé o da far recapitare ad amici e parenti che hanno bisogno di un po' di buon umore: non avete davvero scuse per non lasciarvi contagiare dallo spirito del Natale.

10 addobbi natalizi che vi invidieranno tutti

Gli addobbi di Natale "da bere"

Si riempiono di alcolici e si appendono "ripiene" all'albero

Soprattutto quest'anno le Palline fillable sono l'unica soluzione possibile.

La pallina per l'albero Babbo Natale sul dinosauro

Per chi ama la versione più kitsch del Natale, non trattenetevi: Babbo Natale si adegua a cavallo di un dinosauro.

Il trenino elettrico per l'albero

Per chi non è mai davvero cresciuto.

Un trenino a 4 vagoni che gira intorno all'albero con alimentazione a pile.

Lucine di Natale intelligenti

Per chi vuole strafare

Twinkly è una treccia di LED controllabile da smartphone tramite Wi-Fi in grado di riprodurre infinite animazioni ed effetti luminosi.

In pratica si monta sull'albero o i mobili come una tradizionale fila di lucine, ma attraverso l'App dedicata si possono decidere non solo i colori delle lucine, ma anche gli effetti di luce per creare disegni e animazioni direttamente dal cellulare grazie a un sistema che riconosce la posizione delle luci tramite la fotocamera dello smartphone.

In più, è integrabile con Google Assistant e Alexa.

Decorazione a forma di gatto astronauta

Per chi ha già tutto.

Di sicuro non ha una decorazione per l'albero a forma di gatto astronauta

Tenda con albero e lucine

Per chi non ha spazio, tempo o voglia di fare l'albero di Natale, quello da appendere alla finestra sarà un'ottima soluzione.

È anche dotato di 15 lucine LED sul retro che lo faranno risplendere.

Un albero di Natale in lattina

Per chi non ha fretta

Il kit è completo di semi e terriccio, basta aprire la lattina, innaffiare e... avere un po' di pazienza.

Mini decorazioni per le piante di casa

Per chi in casa non ha spazio per un albero di Natale

Ma vuole comunque addobbare qualcosa.

Pallina di Natale personalizzabile

Per chi vive di status

E vuole dire la sua anche la notte di Natale.

Decorazione luminosa per barba

Per chi davvero le ha già fatte tutte

Non vi resta che addobbare voi stessi.