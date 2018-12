Le canzoni di Natale sono un ingrediente fondamentale delle feste ed è ora di rinnovare la playlist natalizia: ecco le più belle del 2018

Non ci sono solo Mariah Carey e Micheal Bublè: ci sono tantissime canzoni di Natale, cover o inediti, in grado di risvegliare lo spirito natalizio e creare l'atmosfera giusta durante le feste.

In inglese ma non solo, ecco 15 nuovi brani pubblicati per il Natale del 2018 per dare nuova luce a questi giorni di festa e creare la playlist perfetta per tutta la stagione.

(Continua sotto il video)

There is a Light dei We The Kings

Vuoi vedere che rilanciamo la musica emo?



Di certo la band statunitense We The Kings ha proprio quell'attitudine emozionale tra l'entusiasmo e l'angoscia che caratterizza il Natale.

Il brano, un classico della Messa cattolica Oltreoceano, arriva in una veste acustica che vi scalderà come la Nutella sopra il Pandoro.



My Old Santa Claus di Sia

Sia è come il bianco e un bonifico bancario: piace in tutte le stagioni.

Dopo aver pubblicato l'album «Everyday is Christmas» nel 2017 e coronato un altro successo in estate (ve la ricordate «Flames»?), ora porta in streaming e in digitale un altro brano originale natalizio, nato l'anno scorso solo per il mercato giapponese.

Sia それはキツネです! (Sia è proprio una volpina).

You Make it Feel Like Christmas di Gwen Stefani con Blake Shelton

Forse non tutti sanno che Gwen Stefani, che molti danno per dispersa come un caso qualsiasi di Federica Sciarelli, lo scorso anno ha pubblicato un album di Natale chiamato «You Make It Feel Like Christmas».

Per la cronaca e a sorpresa, è anche piaciuto abbastanza alla critica.

Nella versione Deluxe uscita quest'anno arriva come singolo un duetto con l'incantevole voce di Blake Shelton.

White Christmas di Eric Clapton

Come suona bene il Natale!

Il musicista britannico come già sapete non si fa mancare mai niente, nemmeno i brani per le festività.

Eccolo quindi nella sua personalissima versione del classico «White Christmas»: è talmente bella che sembra un'altra canzone.

Ve lo diciamo per tempo: se vi capita di ascoltare il suo album per le strenne «Happy Xmas» non guardate la copertina. Davvero, non fatelo. No, vi prego.

Come Out and Play di Billie Eilish

Una tazza di caffè caldo, un panorama tutto bianco per la neve fuori dalla finestra e il gatto che vi sfascia l'albero di Natale.

Sono questi gli ingredienti necessari per ascoltare «Come out and play» di Billie Eilish, un pezzo che poteva tranquillamente non essere di Natale se non fosse che la Apple l'ha scelto per la sua campagna pubblicitaria durante le feste.

Insomma, è un ottimo espediente per conoscere questa brava (e già piuttosto affermata) cantautrice statunitense.

Bring Me Love di John Legend

Se mai vi capiterà di guardare le corde vocali di John Legend, sono naturalmente addobbate con le lucine e i filamenti.

A parte gli scherzi, il suo canto sembra nato per cantare il Natale e noi non vedevamo l'ora che infilasse quel cappello rosso e si esibisse per noi.

Nell'album «A legendary Christmas» ci sono 14 canzoni (una con Stevie Wonder) che vi porteranno sulle slitte in mezzo ai cieli di ogni città.

«Bring me love», pubblicata a metà ottobre, è un classicone in una versione freschissima e super ballabile.

Andiamo tutti in pista a scuotere le braccia!

Happy, Happy Christmas di Ingrid Michaelson

La tenerezza di questi giorni a suon di panettoni, cene di lavoro e scotch da pacco pure sopra i capelli si abbina perfettamente all'inedito «Happy Happy Christmas».

Le canzoni di Ingrid Michaelson, sentite tantissimo in serie tv come «Grey's Anatomy» (sì, è lei che ci faceva piangere), hanno quasi sempre una vena malinconica.

Il titolo apparentemente felice, svela un altro brano dolcissimo e crepuscolare che punta a diventare un nuovo classicone durante le Festività.



This Christmas Day di Jessie J

Una delle voci più belle al mondo (sfido chiunque a negarlo) ci regala un brano inedito modernissimo e suadente.

Nell'album omonimo di Jessie J ci sono tantissimi classici ricantati, ma l'inedito «This Christmas Day» è sicuramente il pezzo più bello del progetto: l'ha scritto lei e ha coinvolto anche un coro gospel.

Jessie fa piacere anche con quel fiocco in testa.

Finally It’s Christmas di Mike Love con gli Hanson

Cosa succede quando una voce dei Beach Boys (Mike Love) si unisce al trio più «Mmmbop» al mondo? Esce una canzone fuori di testa!

«Finally It's Christmas» è un bellissimo brano di Natale, ritmato e un po' vintage, con dei bellissimi cori.

L'aspetto più curioso di questo brano è che era un inedito degli Hanson dell'anno prima, ripreso e rimesso in campo in una nuova versione.

Ecologici!

Christmas Song di Phoebe Bridgers e Jackson Browne

Il tocco indie a Natale non guasta mai.

È di recentissima pubblicazione «Christmas Song» di Phoebe Bridgers e Jackson Browne, un brano che fa venire le carie ma tipo più dei canditi.

L'artista folk rock di Los Angeles con Jackson Broenw ha preso questo pezzos stupendo della band McCarthy Trenching e ne ha fatto qualcosa di superbo.

Hey Sis, It's Christmas di RuPaul

Nella nostra montagna russa, non poteva mancare un tocco «Queer» che arriva oggi sulle note della più famosa Drag Queen al mondo, RuPaul.

In attesa della quarta stagione di «America's Next Drag Queen: All Stars» in partenza il prossimo 14 dicembre, ci godiamo questo rap strampalato e accattivante che sembra uscito dagli Anni 90.

In un panorama così zuccheroso, ci doveva pensare la nostra «Mother Queen» a farsi muovere un po' sui tacchi.

Grown Up Christmas List dei Pentatonix con Kelly Clarkson

Cosa sarebbe il Natale senza un album del gruppo vocale più famoso sul web, i Pentatonix?

«Grown up Christmas List» in duetto con la sensazionale Kelly Clarkson è forse il brano più bello da ascoltare mentre si scartano i regali.

È già disponibile «Christmas is here», il quarto album di sole canzoni natalizie della loro carriera. Come si dice tra i giovani: melius abundare quam deficere.



Unwrap you on the Christmas dei The Monkees

Sono un monumento della musica americana nato nel 1965. È una delle band con la storia più tortuosa al mondo.

Per quest'anno i The Monkees (ovvero i tre artisti ancora in vita) hanno messo in campo un album natalizio dal tocco rock.

«Unwrap you on the Christmas» è una delle migliori canzoni che può capitare di ascoltare in questi giorni se avete bisogno di qualcosa di diverso dal solito.

Fa venire voglia di far festa!

I Got Your Christmas Right Here di Aloe Blacc

Vi ricordate «Wake me up» dello scomparso (e talentuosissimo) Avicii? Ecco, lui era la voce di quel brano, Aloe Blacc.



Ora per lui è tempo di pensare al Natale con «I Got Your Christmas Right Here», un brano scintillante che fa parte di «Christmas Funk», nuovo album dell'artista.

Verrete rapiti dalla sua voce un'altra volta.

Winter in the Air di David Achuleta

Il secondo classificato a American Idol nel 2008 David Archuleta, ha pensato a noi ragazzini cresciuti un po' troppo.



Il 28 dicembre David compie 28 anni ma ne dimostra sedici e la sua musica sembra inseguire chi non è del tutto maggiorenne.

La sua «Winter in the air» è un brano pop dalle strumentazioni sinfoniche, così romantico che va bene anche per San Valentino.

Se la canzone non vi convince, sul videoclip non avrete dubbi: è sensazionale.