Birre, giochi, trucchi, profumi e persino croccantini per cani e gatti: se volete un bel calendario dell'Avvento non c'è che l'imbarazzo della scelta

Il calendario dell'Avvento è il più bel conto alla rovescia al Natale che esista.

Ormai lontani gli anni in cui si aprivano finestrelle solo su disegni, foto e cioccolatini, oggi è proposto in decine di varianti diverse, tutte pensate per adulti che non hanno intenzione di rinunciare ad aprire una casella al giorno a partire dal primo di Dicembre. Giustamente.

Dai giochi alle birre, dagli (immancabili) cioccolatini alle candele profumate, senza dimenticare trucchi, profumi e persino caffè o fotografie personalizzate: ognuno può scegliere come rendere più piacevole l'attesa del Natale nel modo che più preferisce.

Ecco i calendari dell'Avvento più belli di questo 2020 (secondo noi)

(Continua sotto la foto)

Calendario dell'Avvento Nespresso

Per questo Natale 2020 Nespresso ha deciso di lanciare il suo primo calendario dell'Avvento.

Un cofanetto in edizione limitata che raccoglie una selezione della linea Original, per assaporare ogni giorno un caffè diverso, dall'1 dicembre fino al 24, con una sorpresa nella casella finale.

Una pralina Venchi al giorno fino a Natale

Venchi celebra la tradizione con un calendario classico ma ricercato.

Ogni giorno una pralina diversa per arrivare al 25 dicembre con tanta, tantissima, dolcezza.

Quello in foto qui sopra è il modello Prestige, ma sul sito se ne trovano altre due varianti.

Calendario dell'Avvento Yankee Candle

L'atmosfera natalizia si crea soprattutto con le giuste fragranze.

Ecco perché Yankee Candle anche quest'anno ha deciso di proporre i suoi calendari dell'Avvento caratterizzati da decorazioni e da candele profumate pensate appositamente per le feste.

Calendario dell'Avvento Playmobil

Anche quest'anno Playmobil ha pensato di creare una linea di calendari dell'Avvento per soddisfare tutti, adulti e bambini.

Sì, perché oltre ai temi più classici come pirati, principesse, la fattoria, Heidi o il negozio dei giocattoli di Babbo Natale, ha deciso di lanciare anche un'edizione limitata che dedicata a Ritorno al Futuro.

Ogni casella una sorpresa, con un personaggio o un pezzetto di "scenografia" per ricostruire i contesti desiderati.

Un Kusmi Tea al giorno per aspettare il Natale

Per gli amanti di tè, infusi e tisane torna il calendario dell'Avvento di Kusmi Tea.

All'interno delle sue 24 caselle potrete trovare bustine di tè e infusi bio, ma anche miniature di tè sfuso e accessori per accompagnare e completare la degustazione.

Calendario dell'Avvento Douglas

Come di consueto Douglas propone una serie di calendari dell'Avvento beauty sia per il popolo maschile che per quello femminile.

Per quanto riguarda la seconda possibilità, potrete scegliere tra quelli dedicati al make-up e quelli più incentrati sulla skincare, oltre a delle versioni basic, speciali e deluxe. Qui trovate tutte le varianti possibili.

24 birre Beerwulf da assaggiare da altrettanti birrifici

Per gli amanti della birra, questo è un sogno che si avvera. Il calendario dell'Avvento di Beerwulf, infatti, offre la possibilità di assaggiare ben 24 birre a sorpresa da altrettanti birrifici.

All'interno una vasta gamma di stili, dalla Lager alla Weiss, dalla Bianca alla IPA.

E poi - promettono i produttori - tutta una serie di contenuti correlati, tra degustazioni, abbinamenti gastronomici e altro.

Calendario dell'Avvento Lego

I Calendari dell'Avvento Lego puntano a soddisfare adulti e bambini.

L'azienda di mattoncini più famosa del mondo ha infatti realizzato più linee diverse a seconda dei diversi temi.

Si va dai classici Lego City alle serie dedicate a Harry Potter e Star Wars (in foto quello dedicato a Harry Potter che riprende l'ambientazione del Ballo del Ceppo).

24 giorni insieme a Friends

Visto il periodo, perché non trasformare il divano di casa nel più celebre divano della tv, quello del Central Perk?

Il calendario dell'Avvento di Friends contiene 24 sorprese tra gadget, giochi e accessori da collezione, uno per ogni giorno di conto alla rovescia.

In più: un cartello "Non disturbare", per concedervi di rivedere tutti i 236 episodi della serie.

Calendario dell'Avvento H&M

Anche H&M ha dato vita a una serie di calendari dell'Avvento di vario tipo per accontentare tutta la sua clientela.

Quello che vi proponiamo è il calendario dell'Avvento Bianco, che contiene bijoux i vario tipo, dai charmes agli orecchini, in metallo, plastica o vetro.

24 giorni per salvare il pianeta con Stop the Water

Se nel vostro corpo batte un cuore green, questo è il calendario dell'Avvento perfetto.

Stop the water while using me (che letteralmente significa "Chiudi l'acqua mentre mi usi") è una linea di prodotti bio che punta tutto su una filosofia ecosostenibile.

Per questo cercano di utilizzare meno plastica possibile e l'1% dei ricavi viene destinato a progetti idrici globali.

La sua gamma di prodotti inoltre è priva di ingredienti e profumi sintetici, paraffina, siliconi e microplastiche.

Potreste sfruttare il conto alla rovescia per il Natale per provare le 24 miniature presenti nel calendario dell'Avvento e scoprire questo nuovo marchio.

... o per costruirsi un Bulli della Volkswagen

Da regalare al fidanzato o tenere per sé, il Calendario dell'Avvento che ripropone il leggendario VW T1 (aka "Bulli"), il mitico furgoncino della Volkswagen.

Ogni giorno un pezzo, per ricostruire la vettura giusto in tempo per Natale.

In scala 1:43, con tutte le parti necessarie, compreso libro esplicativo e diorama, oltre a un modulo sonoro con il suono originale del clacson!

Calendario dell'Avvento Atelier Cologne

Atelier Cologne è la prima maison di profumi interamente dedicata all'Acqua di Colonia, un grande classico della profumeria.

I creatori, Sylvie Ganter e Christophe Cervasel, hanno creato un nuovo tipo di fragranze, delle colonie dalla forte personalità che esaltano la freschezza tipica dell’Acqua di Colonia aromatizzandola con altre fragranze naturali come la rosa o la vaniglia.

Per il countdown natalizio, i suoi ideatori hanno creato un calendario dell'Avvento luxury con 24 caselle che propongono fragranze sia nelle varianti mini che full-size. E poi: creme per le mani e candele profumate.

Calendario dell'Avvento Cheerz

Il calendario dell'Avvento di Cheerz è totalmente personalizzabile.

Tre opzioni per le 24 caselle da aprire: interamente fotografico, per scoprire ogni giorno una foto diversa, o con i cioccolatini Kinder o Ferrero, con una foto macro e 24 cioccolatini.

Calendario dell'Avvento per gatti di Lily's Kitchen

Per fare il conto alla rovescia fino a Natale assieme al proprio gatto Christmas Spectacular di Lily’s Kitchen è l'ideale.

Anche i mici dai palato più difficile infatti non vedranno l’ora che arrivi ogni giorno il momento di gustarsi i biscottini al pollo con fegatini e quelli al tacchino con mirtilli rossi contenuti nelle finestrelle del Calendario.

... e quello per cani di Maxi Zoo

Maxi Zoo propone due diverse tipologie di calendari per i pet: MultiFit sono 24 golosi croccantini di diverso tipo e gusto per cani e gatti, mentre Premiere (in foto) sono 24 sorprese snack (prodotto solo per cani).

Verso il Natale con una bontà Kinder al giorno

Un classico del Natale, con una bontà Kinder in ogni finestrella.

Non solo cioccolato però quest'anno: la novità 2020 è infatti un calendario ricchissimo che contiene anche i biscotti!

Dai Kinder Minis a Kinder Happy Hyppo (in esclusiva per il Calendario

dell’Avvento), da Kinder Cards alle Figure Cave, in due versioni a forma di casa di Marzapane o di Babbo Natale con i doni.