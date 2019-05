Amori, passioni e tutte le curiosità su Brooklyn Beckham, il super tatuato primo figlio (modello) di Victoria e David Beckham

Celebrity fin da quando è nato, Brooklyn Beckham, primogenito di Victoria e David, è abituato a riflettori e paparazzi.

Sempre sorridente, in compagnia della famiglia, della fidanzata e con la sua macchina fotografica al collo, (almeno) finora nessuno scandalo o scoop particolare l'hanno visto protagonista.



Sarà per lo stretto legame con mamma Victoria, per l'attaccamento ai fratelli più piccoli e per merito delle sue passioni - prima fra tutte la fotografia - certo è che sembra proprio essere un "bravo ragazzo inglese", oltre che l'indiscutibile "figlio di due super star"...

Di lui si sa anche che ama i tatuaggi (ne ha già una lunga serie sparsi su tutto il corpo), che ha una fidanzata stabile, che non è un donnaiolo, ma qualche flirt, dopo la fine del suo primo grande amore, l'ha avuto (anche con una ragazza parecchio più grande di lui).

Ecco tutto quello che vale la pena sapere su Brooklyn Beckham.

(Continua sotto la foto)

1. È il primogenito di David e Victoria

Nato a Westminster, Londra il 4 marzo 1999

Età: 20 anni

Segno zodiacale: Pesci

Altezza: 1 metro 74 centimetri

2. È stato concepito a New York

L'hanno dichiarato Victoria e David quando hanno spiegato l'origine del suo nome: Brooklyn Joseph Beckham, nome completo del celebre ponte di New York, vicino a cui sarebbe stato concepito.

Ha anche studiato a New York, alla Parsons School.

3. Forse vi ha servito il caffè

Brooklyn per un certo periodo della sua vita ha fatto il cameriere in un bar-caffè di Londra nei weekend.

4. Preferisce il basket al calcio

Ha giocato nell'under 18 dell'Arsenal con la maglia numero 14.

Nonostante sia figlio d'arte, preferisce il basket al calcio.

5. È appassionato di tatuaggi

Come papà David (che ne ha circa 50), anche Brooklyn è appassionato di tatuaggi.

Disobbedendo al veto del genitore - che aveva dichiarato: «Non voglio i miei figli tatuati» -, Brooklyn compiuti i 18 anni ha iniziato a tatuarsi.

Nell'aprile 2017 si è fatto il primo tattoo. E da allora non s'è più fermato.

6. Ha dedicato tatuaggi a tutti i suoi amori

Il primo tatoo di Brooklyn, eseguito dalle mani esperte di Mark Mahoney, ritrae sul suo braccio il volto di un capo indiano.

A seguire, in ordine cronologico, si è tatuato: il numero sette (seven) in omaggio alla maglia del padre quando giocava nel Manchester United e in Nazionale; una macchina fotografica Fujitsu sul bicipite sinistro; una bussola sull'avambraccio; un'aquila sulla mano; la scritta sul piede sinistro made in England (come Cara Delevingne); una rosa sul fianco; un enorme Cupido sul petto; una serie di numeri sul braccio (02 05 11); la data di nascita dei tre fratelli, Romeo, 15, Cruz, 12, e Harper, sei.

Dedicato a mamma Victoria uno dei suoi ultimi tatoo old school sul braccio: un cuore riprodotto che recita la scritta Mum.

A papà David è dedicata la data 1975 - anno di nascita del calciatore - su una mano.

PS, non garantiamo che la lista sia completa. Vista la passione del giovane Beckham per i tattoo, può essere che nel frattempo si sia dipinto altro sulla pelle!





7. Il suo primo amore è stata un'attrice americana

Il primo amore: Chloe Grace Moretz, 20 anni, attrice americana.

I due iniziano a frequentarsi da giovanissimi, fanno coppia fissa per un anno fino all'autunno 2016. Poi si lasciano, pare perchè lui deve rientrare a Londra e lei decide di rimanere a New York. Si ritrovano l'agosto successivo.

La storia tra Brooklyn e Chloe dura, tra alti e bassi, circa quattro anni.

8. La sua attuale fidanzata assomiglia a mamma Victoria (dicono)

Dopo essere stato single per un po' - nel frattempo viene paparazzato mentre bacia la modella Lexi Wood, ma non è nulla di serio - conosce la modella Hana Cross (21 anni).

I due si incontrano perchè Hana è amica della figlia della sorella di Victoria Beckham.

Iniziano a frequentarsi, lui la presenta ufficialmente ai media durante i British Fashion Awards 2018.

Al momento la loro love story continua. Sarà perchè, come sostengono in molti, Hana somiglia a mamma Victoria, quando la ex Spice Girl aveva più o meno la sua età?

Prima di mettersi con Hana, secondo alcuni rumors, Brooklyn ha flirtato con una musicista e youtuber di nome Lexy Panterra (più grande di lui di 10 anni).





9. Vuole diventare un fotografo

Da sempre appassionato di fotografia, ha pubblicato la raccolta What I See, con tutti gli scatti fatti da quando ha cominciato a tenere in mano la prima macchina.

Per il libro ha scritto anche le didascalie delle foto.

Nel 2016 ha fotografato la campagna Burberry, non senza scatenare critiche sul fatto che l'ingaggio gli sarebbe arrivato in quanto "figlio di…"

Più recentemente è volato in Kenya dove ha collaborato alla realizzazione del documentario One Planet, un progetto che documenta gli effetti del cambiamento climatico.