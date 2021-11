Biglietti aerei, gadget tech, utensili per la casa e molto altro ancora: ecco tutti gli sconti da non perdere durante questo Black Friday

Ci siamo! La settimana del Black Friday è arrivata e noi non vediamo l'ora di approfittare dei migliori sconti per toglierci qualche sfizio.

Il Black Friday, che in italiano si traduce con "venerdì nero", cade sempre l'ultimo venerdì del mese di Novembre ed è considerato l'inizio della stagione dello shopping natalizio.

L'origine del nome è ancora incerta: secondo alcuni farebbe riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che in questo periodo passavano dal colore rosso (che simboleggiava le perdite) al colore nero (sinonimo di guadagni).

Per questa occasione allora negozi e brand hanno da anni deciso di offrire sconti e grosse promozioni per incrementare le vendite.

Se anche voi non riuscire (o non volete) resistere alla frenesia del Black Friday, abbiamo selezionato per voi le migliori offerte da non farsi scappare.

Eccole.

**Black Friday: quattro regole da seguire ora per risparmiare davvero**

Black Friday deals: le migliori offerte da tenere sott'occhio

(Continua sotto la foto)

Le offerte da non farsi scappare per gli amanti dei viaggi

Viaggiare in giro per il mondo non è mai stato un hobby economico. Perché allora non sfruttare il Black Friday per fare scorta di biglietti aerei?

Easyjet, la compagnia low cost britannica, ha sempre preso parte a questa iniziativa, proponendo a tutti i suoi clienti sconti e offerte sia per voli che per la combo voli + albergo.

Lo stesso fa Ryanair: verranno messi a disposizione circa 50 mila posti per voli in quasi tutte le tratte d’Europa con prezzi tra i 5 e i 30 euro.

Se invece volete godervi il panorama italiano e viaggiare in treno potete approfittare degli sconti di Trenitalia. La società di stato, che già negli anni passati aveva partecipato a questa speciale giornata, darà l’opportunità a tutti i propri clienti di viaggiare praticamente ovunque ad un costo decisamente più accessibile rispetto a tutto il resto dell’anno.

Anche Italo Treno parteciperà al Black Friday con sconti e promozioni davvero imperdibili.

Gli sconti in ambito entertainment

Se invece, piuttosto che per un viaggio, aspettate il Black Friday per le offerte disponibili sulle vostre piattaforme di entertainment preferite, abbiamo quello che fa per voi.

Partiamo da film e serie tv: c’è tantissima attesa e curiosità per quelle che potranno essere le offerte di Netflix per questo Black Friday 2021. È possibile infatti che vedremmo codici promozionali per l'abbonamento alla piattaforma.

Stessa cosa per Spotify. È probabile infatti che l'app di streaming musicale e podcasting che negli ultimi anni ha conquistato un numero considerevole di clienti in tutto il mondo partecipi al Black Friday proponendo sconti sull'abbonamento premium.

Sul Mondadori Store sono invece già in corso incredibili sconti su un’ampia gamma di articoli; dalla musica ai videogiochi, passando per i giocattoli per i bambini, i film e i libri.

Sono (ovviamente) proprio i libri a essere protagonisti del sito e del Black Friday con moltissimi titoli, anche best seller e novità di tutti i generi, addirittura fino a meno 40%.

Gli sconti tech (magari per un regalo di Natale anticipato)

Volete sfruttare il Black Friday per comprare un regalo di Natale anticipato? Ottima idea!

Samsung mette a disposizione (già da ora) sconti vantaggiosi su alcuni suoi prodotti. Non solo: acquistando sul sito si potrà anche prendere parte all'offerta Black Premium.

Come funziona? Basta acquistare un prodotto top di gamma entro il 25 novembre; riceverete un voucher da 250€ per i vostri prossimi acquisti.

Altro grande brand di elettronica a prendere parte al Black Friday è Dyson.

L'azienda britannica propone infatti ottimi deals su una selezione specifica di prodotti (da aspirapolvere a asciugacapelli passando per purificatori d'aria).

Anche Alexa è in offerta. L'altoparlante smart di Amazon, che offre supporto grazie all'assistente vocale e ci permette di sentire la musica, ascoltare le notizie, l'oroscopo e molto altro, è in ribasso fino a meno 60%. Da non perdere!

I migliori deals sui prodotti per la casa

Non solo per togliersi qualche sfizio spendendo poco, le offerte del Black Friday possono tornare utili quando magari vogliamo cambiare qualcosa in casa casa.

Per esempio, il colosso svedese Ikea punta tutto sul second hand il Green Friday. Dal 22 novembre al 5 dicembre sarà possibile “rivendere” i propri mobili attraverso il servizio “Riporta e Rivendi”, beneficiando di una supervalutazione, pari al 50% in più rispetto alla valutazione che si riceverebbe durante il resto dell’anno.

Nespresso, il brand specializzato in capsule, cialde e macchine da caffè, ha già dato il via a sconti eccezionali. È infatti possibile acquistare macchinette original o le più nuove Vertuo, ma anche accessori e capsule di caffè a prezzi vantaggiosissimi.

Anche da De Longhi ci sono offerte molto convenienti per chi vuole (o ha bisogno) di cambiare qualcosa in casa. Una selezione di prodotti homecare, di prodotti per la cucina o per il comfort più generale è infatti scontata fino a meno 30%.

Tutti gli altri sconti imperdibili del Black Friday

Le offerte non finiscono qua. Sono tantissimi infatti i brand che prendono parte all'iniziativa del Black Friday.

Tra questi, per esempio, l'azienda danese produttrice di giocattoli Lego. Per tutto il weekend Lego proporrà sconti su una vasta gamma di prodotti selezionati e adatti per grandi e piccini (ci sono giochi che non hanno età!).

Cambiando completamente genere, MyVitamins offre uno sconto del 50% su vitamine, minerali e integratori naturali per la salute e il benessere a tutto tondo.

Infine, su Amazon, vi basterà cliccare su Settimana del Black Friday per trovare tutta una serie di incredibili promozioni su (quasi) qualsiasi cosa possiate pensare.

Ci sono per esempio offerte su giochi da tavolo, su attrezzi fitness, sugli spazzolini elettrici Oral B e sulle candele Yankee Candle.