Migliora l'umore, rafforza i muscoli e brucia i grassi: fare il bagno al mare ha tantissimi benefici sia fisici che mentali. Eccoli

Impossibile negare che un bel bagno al mare dopo una giornata passata al sole sotto l'ombrellone sia decisamente meglio di una giornata in fuga dal caldo torrido della città.

Tuttavia, i benefici del nuotare nel mare (o nell'oceano) vanno oltre le proprietà anti-stress.

Fare il bagno al mare infatti ha numerosi benefici, e migliora attivamente la salute e il benessere: rafforza i muscoli, aumenta la resistenza, migliora la salute della pelle e può persino migliorare l'umore.

6 motivi per cui dovreste fare il bagno al mare

1. Rafforza il sistema immunitario

Gli effetti dell'acqua del mare sul sistema immunitario sono stati ampiamente studiati.

Immersioni regolari in acqua fredda aiutano a regolare i processi antiossidanti nel corpo, contribuendo a ridurre il rischio di malattie cardiache e cancro.

Inoltre, fare il bagno al mare aiuta ad aumentare il numero di globuli bianchi perché il corpo è costretto a reagire alle mutevoli condizioni. Nel tempo, il corpo migliora nell'attivare le sue difese.

2. È un toccasana per l'umore

Nuotare nell'acqua fredda del mare o dell'oceano attiva le endorfine.

Nuotare infatti è una forma di esercizio fisico, e l'esercizio in generale rilascia appunto endorfine; cioè sostanze chimiche che ci fanno sentire bene.

Inoltre, uno studio ha scoperto che fare il bagno in acque fredde causato un miglioramento immediato dell'umore e una riduzione dei sintomi della depressione.

3. Migliora il sistema circolatorio

Anche se può sembrare solo divertente e rilassante, nuotare nell'acqua di mare può anche migliorare la circolazione sanguigna poiché il sangue ricco di ossigeno viene trasportato dal cuore in tutto il corpo attraverso le arterie, i capillari, il cuore e le vene.

Fare il bagno o nuotare nell'acqua di mare calda, può aumentare la circolazione sostituendo i minerali essenziali che sono stati esauriti dal corpo a causa delle tossine ambientali, delle cattive abitudini alimentari e dello stress.

4. Tonifica i muscoli

Fare il bagno e nuotare nel mare ha vantaggi su tutto il corpo, dalla testa ai piedi.

Quando si nuova infatti, si ha costantemente a che fare con la resistenza dell'acqua. Per superare questa resistenza, il nostro corpo coinvolge un gran numero di gruppi muscolari.

Questo alla fine crea l'ambiente necessario per rafforzare e tonificare efficacemente i muscoli.

5. Aiuta a perdere peso

Svariate ricerche hanno scoperto che coloro che si tuffano regolarmente in acqua fredda utilizzano più energia per riscaldarsi, il che a sua volta potrebbe aiutare a perdere peso.

Un maggior numero di calorie viene infatti bruciato a causa dell'aumento della temperatura corporea, che avviene più rapidamente rispetto a coloro che non rimangono all'asciutto.

6. Fa bene alla pelle

L'acqua di mare è una fonte di bontà per la pelle.

Contiene infatti minerali come magnesio, sodio, calcio, cloruro e solfato che agiscono come cosmetici naturali per la pelle. È anche ricca di magnesio, che favorisce la ritenzione dell'umidità nella pelle mentre assorbe le tossine e riduce l'infiammazione, lasciando la pelle fresca e vibrante.

Alcune ricerche suggeriscono che l'acqua di mare può aiutare le persone con problemi dermatologici, come come psoriasi ed eczema, poiché è un antinfiammatorio e accelera il processo di guarigione.