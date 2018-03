Da Britney Spears a Spice Girls, Tamagotchi e Titanic: dieci fatti che raccontano gli anni Novanta in grado di dimostrare come passa il tempo

Quando si parla di anni '90 l'attacco di nostalgia è sempre dietro l'angolo. Chi è cresciuto in quella decade si porta dietro una serie di ricordi, profumi, sensazioni indimenticabili, che saltano inevitabilmente fuori ogni volta che si ripensa a un film, una canzone, un gioco o un qualsiasi oggetto legato a quell'epoca.

Fin qui tutte emozioni positive. Ma come vi sentireste se vi dicessimo che questo momento amarcord nasconde l'inesorabile trascorrere del tempo?

Abbiamo fatto due conti: ecco quanto è passato davvero dagli anni 90 (che sembrano giusto ieri).

(Continua sotto la foto)

Vent'anni di Puff Daddy

Era il 1997 quando Puff Daddy lanciava «I'll be missing you», cover di «I'll be watching you» dei Police di Sting, dedicata all'amico Notorious B.I.G., ucciso nell'indimenticata faida tra i rapper dell'East e della West Coast.

Il brano rimase per anni in vetta alle classifiche e ancora oggi viene trasmesso dalle radio.

Nick Carter ha 38 anni

Tutte le adolescenti degli anni '90 hanno avuto un debole per Nick.

Gli altri nei cuori delle teen ager erano perlopiù delle comparse, se si esclude Kevin, che a riguardarlo ora con occhi più maturi era decisamente il migliore.

Ebbene, il caschetto d'oro dei BB che ci ha fatto innamorare a suon di docce con la maglietta e gorgheggi, ha quasi 40 anni (gli altri li hanno tutti superati).

D'altra parte l'album più famoso dei Backstreet Boys, «Bacstreet Back», è del 1997, 21 anni fa.

Il bambino di Jerry Maguire

Ieri vi inteneriva con la sua intelligenza spiccata per la piccola età, oggi non riusciamo a togliere gli occhi dai suoi addominali.

Jonathan Lipnicki aveva 6 anni quando ha recitato nel film con Tom Cruise. Oggi ne ha 27.

Emma è una teenager

Ricordate la figlia di Rachel e Ross in «Friends»?

A interpretarla erano due gemelle, perfettamente identiche, che oggi hanno 15 anni.

Pensate a come sarebbe la vita dei due protagonisti della serie alle prese con una figlia in piena adolescenza? Quasi quasi si potrebbe proporre uno spin-off.

Britney Spears ha 36 anni

Continuiamo a ricordarla così, con le trecce e la divisa da scolaretta, nel video di «Baby one more time».

Era il 1998 e Britney aveva sedici anni.

Oggi continua a esibirsi fra trasparenze e serpenti, ma di anni ne ha 36 compiuti e due figli.

Mentre noi continuiamo a ricordarla insieme a Justin Timberlake, sono trascorsi 15 anni da quando Britney e Justin si sono lasciati.

Vent'anni di Men in Black

Il 1997 è stato un grande anno per i cult del cinema e della musica.

Nel 2017 si è celebrato, infatti, l'anniversario di un grande classico degli anni Novanta, «Men in black», il film in cui Will Smith e Tommy Lee Jones vanno a caccia di alieni sulla Terra, sparaflashando i testimoni per non scatenare il panico tra gli esseri umani.

Il sexgate compie 22 anni

Ventidue anni prima della candidatura di Hillary alla presidenza, i Clinton erano sotto i riflettori per un motivo ben più infelice.

Era il 1995 infatti quando Bill Clinton fu travolto dallo scandalo Sexgate, per aver avuto rapporti con l'allora stagista Monica Lewinsky nello studio ovale e averlo negato, cosa che ne determinò l'Impeachment.

Il ritorno del Tamagotchi

Il gioco elettronico che ci ha fatto disperare con le sue continue richieste di cibo e attenzioni, è stato lanciato nel 1996, 22 anni fa.

I nostalgici che volessero riesumare la trasposizione tecnologica dell'animale domestico, possono scaricare l'app che renderà il vostro smartphone un nuovo strumento di tortura.

22 anni di Spice Girls

«Wannabe», il singolo con cui le Spice Girls hanno fatto irruzione nella scena musicale mondiale, è del 1996.

Sono trascorsi ben ventidue anni da allora. Come a dire che una persona nata insieme alle Spice guida la macchina da quattro anni.

Gli album di successo sono rimasti due, il primo, omonimo e il secondo, «Spiceworld». Per ora.

Beverly Hills ha quasi 30 anni

La prima puntata del telefilm è andata in onda negli Stati Uniti nel 1990.

L'ultima nel 2000.

Sono loro, i ragazzi del West Beverly High ad averci accompagnato per un'intera decade tra amori e outfit discutibili, ma che all'epoca tutte volevamo copiare.

Lo schiaffo? Luke Perry oggi ha 51 anni, Brandon tre di meno.